Общество
сегодня, 13:02
В Ельце отреставрировали здание императорского училища
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Это самое первое училище железнодорожников в России
Как сообщает в сообществе «Мой Елец», отреставрировано здание училища железнодорожников, расположенное на улице Привокзальной.
Это первое в России училище железнодорожников, построенное в 1869 году. Оно носили имя Александра II. Почти за полтора столетия из стен училища вышли более 30 тысяч железнодорожников.
Как стало известно GOROD48, здание училища реставрировалось по согласованному с областным Управлением по охране объектов культуры.
Это первое в России училище железнодорожников, построенное в 1869 году. Оно носили имя Александра II. Почти за полтора столетия из стен училища вышли более 30 тысяч железнодорожников.
Как стало известно GOROD48, здание училища реставрировалось по согласованному с областным Управлением по охране объектов культуры.
5 356
Максон
Юрок Алтушок.
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