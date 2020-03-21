Общество

сегодня, 13:02

В Ельце отреставрировали здание императорского училища

5 356
#реставрация
В Ельце отреставрировали здание императорского училища

Это самое первое училище железнодорожников  в России

Как сообщает в сообществе «Мой Елец», отреставрировано здание училища железнодорожников, расположенное на улице Привокзальной.  





Это первое в России училище железнодорожников, построенное в 1869 году. Оно носили имя Александра II.  Почти за полтора столетия из стен училища вышли более 30 тысяч железнодорожников. 

Как стало известно GOROD48, здание училища реставрировалось по согласованному с областным Управлением по охране объектов культуры. 

5 356
#реставрация

Комментарии (6)

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Максон

15 секунд назад
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Юрок Алтушок.

13 минут назад
Пока елецкий хряк, очкует и предлагает жителям обращаться по телефону, другие делают дело.
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Н

32 минуты назад
Ваш, реставрация, это когда здание приводят в первоначальный вид.
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Ничей

44 минуты назад
М-да... После реставрации - стала только хуже!!!
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Наш

55 минут назад
Ох, красота-то какая! Лепота!!!
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Ваш

сегодня, 13:15
Какая это реставрация, если окна все разные?
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