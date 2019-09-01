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Прекрасная Мадонна, зловещий барон, сын генералиссимуса и «русский Фауст»
Старина и современность, гримасы истории, прекрасное и ужасное – все это переплетено в древнем Ельце, городе – находке для путешественника и любознательного человека.
Несколько лет назад GOROD48 «проложил» маршрут в Елецкий район. Те пути-дорожки не заросли и сейчас, и объекты, на которых побывали журналисты с добровольными гидами, популярны и поныне. О них можно почитать здесь: «Край скал, разбойничьих пещер и горных рек».
А сегодня мы побываем в самом Ельце. В городе сотни туристических объектов, 14 государственных и частных музеев, несколько официальных туристических маршрутов. Но мы немного отклонимся от «караванных путей» и с помощью известного елецкого историка Дениса Ляпина расскажем о Засосенской части города, тесно связанной с прошлым России.
Архитектурный ансамбль «Красные казармы»
Красные казармы - именно то место где переплетены различные нити истории России.
- Построены казармы были для 18-го Нежинского полка во второй половине XIX века. Казармы этого типа были вершиной военного архитектурного искусства своего времени, - рассказывает доктор исторических наук Денис Ляпин. – Например, в этих казармах зимой было тепло, а летом прохладно. Весь комплекс, а это конюшни, манеж, штаб и церковь, получил название по главному зданию красного цвета. Это здание и сейчас в отличном состоянии, несмотря на то, что ему 120 с лишним лет.
На территории Красных казарм буквально до 90-х годов прошлого века располагались воинские части. А после Великой Отечественной войны комплекс казарм занимала авиационная школа. Здесь часто бывал командующий ВВС Московского военного округа Василий Сталин. Жил он в доме, в котором затем располагалась баня. Дом-сруб цел и сейчас.
По словам Дениса Ляпина, ему довелось общаться с ельчанами, которые в послевоенные годы работали на территории Красных казарм.
- По рассказам ельчан, Василий Сталин любил разъезжать по Ельцу на мотоцикле, мог запросто зайти к кому-нибудь в дом, спросить о какой-либо нужде, предложить помощь, и попить чаю с хозяевами.
Дореволюционная история казарм связана с 18-м гусарским полком (до 1907 года назывался 52-м драгунским), который участвовал во многих сражениях русско-японской и Первой мировой войны. Одним из офицеров полка был будущий президент Финляндии и главнокомандующий ее армии барон Карл Густав Маннергейм. В составе полка он участвовал в русско-японской войне, где отличился в нескольких операциях. Позже Манергейм стал главнокомандующим армии Финляндии и ее президентом. Именно под командованием Маннергейма во время Великой Отечественной войны финская армия обеспечивала блокаду Ленинграда с севера, погубив сотни тысяч жизней своих бывших соотечественников.
Также Красные казармы связаны с именем российского религиозного деятеля Иоанна Кронштадтского. Знаменитый священник часто бывал в Ельце. Он дружил с поэтом Сергеем Бехтеевым, имение которого находилось неподалеку от Ельца в селе Липовка Задонского района.
Иоанн Кронштадтский освящал Покровский храм, построенный на территории Красных казарм. От храма, правда, остался только заросший кустами фундамент, но Елецкая епархия намерена церковь отстроить заново.
Вот такие исторически пути-дорожки переплетены в Ельце, на территории Красных казарм. Для любознательного туриста, увлеченного историей это целый портал в прошлое. В центре Ельца, на улице Октябрьской,141 есть музей Нежинского полка. О нем GROD48 уже рассказывал своим читателям.
«Русский Фауст» и Калашников
Здесь же, в Засосне, расположен еще целый ряд интереснейших объектов. После Великой Отечественной войны в районе нынешней хлебной базы находился лагерь для военнопленных. На улице Соцгородок сохранились двухэтажные дома, которые пленные немцы построили по германским проектам.
На улице Орджоникидзе, в нынешнем ДК железнодорожников во время войны располагался госпиталь. В нем восстанавливал здоровье после ранения будущий великий оружейник Михаил Калашников.
В елецком госпитале Калашников начал работать над пистолетом-пулеметом для нужд Красной Армии. Техническую литературу он брал в больничной библиотеки, а к моменту выхода из госпиталя создал чертежи нового оружия. Получив по состоянию здоровья шестимесячный восстановительный отпуск перед возвращением на фронт, Калашников на станции Матай Алматинской области, в мастерских железнодорожного депо изготовил опытный образец пистолета-пулемета, положив начало знаменитой на весь мир линейке боевого оружия под брендом «Калашников».
Одной из жемчужин Елецкой Засосны по праву можно считать похожее на дворец здание железнодорожного училища на улице Привокзальной. Это первое в России училище железнодорожников, построенное в 1869 году. Оно носили имя Александра II. Почти за полтора столетия из стен училища вышли более 30 тысяч железнодорожников. Среди выпускников училища - мировая знаменитость, правда, не в области железных дорог и перевозок, а оперной сцены – Иван Ершов.
Студент-железнодорожник часто пел на концертах в Ельце. Местные купцы говорили, что Ершов ошибся в выборе профессии, и ему нужно петь на профессиональной сцене. Иван послушал советов елецкого купечества и, немного поработав машинистом паровоза, в 1888 году поступил в Московскую консерваторию, затем по настоянию музыкального педагога Антона Рубинштейна продолжил обучение в консерватории Санкт-Петербурга. Дебютировал Ершов на сцене Мариинского театра в опере «Фауст» вместе с Федором Шаляпиным. Иван Ершов исполнял партию Фауста, а Шаляпин - Мефистофеля. В Маринском театре Ершов прослужил 34 года и был одним из певцов определивших мировое значение русского оперного искусства.
Здание-дворец железнодорожного училища сейчас находится в печальном состоянии. В еще более печальном виде - удивительный фонтан перед зданием. В его центре Мадонна, купающая ребенка. К сожалению, никто из историков Липецкой области и Ельца не смог сказать точно, в каком году построен фонтан. Единственный источник в Интернете утверждает, что фонтан построен тогда же когда и училище – в XIX веке. Скульптура матери и ребенка просто чудесны, но, увы, Елец ее может уже скоро потерять.
Арена елецкого Поддубного
Покинув Засосну, мы перемещаемся в Петровский парк. Свое название он получил от елецкой купеческой династии Петровых.
- Династия купцов Петровых занималась строительством Вознесенского собора, - рассказывает Денис Ляпин. – На окраине города Петровы построили дом, при котором находился дендрарий, с экзотическим для России растениями, каскадом прудов соединённых мосточками. В парке располагались домики для гостей Петровых. В этих домиках жили художники расписывавшие Вознесенский собор, среди которых были и известнейшие Клавдий Лебедев и Алексей Корзухин, бывал здесь и композитор Сергей Рахманинов.
Есть у парка и спортивная история – здесь тренировался один из представителей рода Петровых, выдающийся борец-тяжеловес, серебряный призер Олимпиады 1908 года Александр Петров.
Александр Петров родился в 1876 году. После окончания елецкой гимназии он отправился учиться в Москву, где окончил университет, а затем в Санкт-Петербург, где закончил военно-медицинскую академию. С детских лет Александр занимался спортом – плаванием, кулачными боями, тягал гири, бегал на коньках и лыжах, занимался легкой атлетикой. Занятия спортом отразились на его внешности – Петров выглядел здоровяком-атлетом. В Санкт-Петербурге Александр Петров занимался французской борьбой в атлетическом обществе мецената Роборьера. В 1908 году Петров был включен в первую сборную России, которая впервые же принимала участие в Олимпийских играх. Два поединка, с англичанином Хамфри и венгром Пайпером борец Александр Петров выиграл, а последний, с венгром Вейсом, проиграл. Спортивные историки пишут, что судьи отдали победу венгру незаслуженно - русский борец был сильнее и техничней Вайса. Итог этой схватки - серебряная медаль Олимпиады. Первая в истории России. На той же Олимпиаде взял первое «золото» для страны фигурист Панин-Коломенкин.
Могила Александра Петрова была найдена в Санкт-Петербурге совсем недавно. Стараниями ельчан ее привели в порядок. А в Петровском парке общественники, краеведы и историки мечтают установить ему памятник.
Таким увидели Елец журналисты GOROD48 во время небольшой экскурсии, ставшей военно-исторической, музыкальной и спортивной одновременно. Мы обязательно продолжим наши «Осенние прогулки» по другим городам и районам Липецкой области и постараемся рассказать о малоизвестных страницах истории региона и туристических маршрутах.