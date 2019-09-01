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35 минут назад

Прекрасная Мадонна, зловещий барон, сын генералиссимуса и «русский Фауст»

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#краеведение #маршрут выходного дня #Елец
Прекрасная Мадонна, зловещий барон, сын генералиссимуса и «русский Фауст»

Старина и современность, гримасы истории, прекрасное и ужасное – все это переплетено в древнем Ельце, городе – находке для путешественника и любознательного человека.

Начало сентября, еще не осень, но уже и не лето, прекрасное время для путешествий по родным местам. Тем более в  Липецкой области есть чему удивляться. «Осенние» прогулки» - так мы назвали наши рассказы о маршрутах выходного дня. Первое познавательное путешествие мы совершим  в Елец. 

Несколько лет назад GOROD48 «проложил» маршрут в Елецкий район. Те пути-дорожки не заросли и сейчас, и объекты, на которых побывали журналисты с добровольными гидами, популярны и поныне. О них можно почитать здесь: «Край скал, разбойничьих пещер и горных рек».

А сегодня мы побываем в самом Ельце. В городе сотни туристических объектов, 14 государственных и частных музеев, несколько официальных туристических маршрутов. Но мы немного отклонимся от «караванных путей» и с помощью известного елецкого историка Дениса Ляпина  расскажем о Засосенской части города, тесно связанной с прошлым  России.

Архитектурный ансамбль «Красные казармы»

Красные казармы - именно то место где переплетены различные нити истории России. 

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- Построены казармы были для 18-го Нежинского полка во второй половине XIX века.  Казармы этого типа были вершиной военного архитектурного искусства своего времени, -  рассказывает доктор исторических наук Денис Ляпин.  – Например, в этих казармах зимой было тепло, а летом прохладно. Весь комплекс, а это конюшни, манеж, штаб и церковь, получил название по главному зданию красного цвета. Это здание и сейчас в отличном состоянии, несмотря на то, что ему 120 с лишним лет.

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На территории Красных казарм буквально до 90-х годов прошлого века располагались воинские части. А после Великой Отечественной войны комплекс казарм занимала авиационная школа.  Здесь часто бывал командующий ВВС Московского военного округа Василий Сталин. Жил он в доме, в котором затем располагалась баня. Дом-сруб цел и сейчас. 

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По словам Дениса Ляпина, ему довелось общаться с ельчанами, которые в послевоенные годы работали на территории Красных казарм. 

- По рассказам ельчан, Василий Сталин любил разъезжать по Ельцу на мотоцикле, мог запросто зайти к кому-нибудь в дом, спросить о какой-либо нужде, предложить помощь, и  попить чаю с хозяевами. 

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Дореволюционная история казарм связана с 18-м гусарским полком (до 1907 года назывался 52-м драгунским), который участвовал во многих сражениях русско-японской и Первой мировой войны. Одним из офицеров полка был будущий президент Финляндии и главнокомандующий ее армии барон Карл Густав Маннергейм. В составе полка он участвовал в русско-японской войне, где отличился в нескольких операциях. Позже Манергейм стал главнокомандующим армии Финляндии и ее президентом. Именно под командованием Маннергейма во время Великой Отечественной войны финская армия обеспечивала блокаду Ленинграда с севера, погубив сотни тысяч жизней своих бывших соотечественников.

Также Красные казармы связаны с именем российского религиозного деятеля Иоанна Кронштадтского. Знаменитый священник часто бывал в Ельце. Он дружил с поэтом Сергеем Бехтеевым, имение которого находилось неподалеку от Ельца в селе Липовка Задонского района. 

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Иоанн Кронштадтский освящал Покровский храм, построенный на территории Красных казарм. От храма, правда, остался только заросший кустами фундамент, но Елецкая епархия намерена церковь отстроить заново.

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Вот такие исторически пути-дорожки переплетены в Ельце, на территории Красных казарм.  Для любознательного туриста, увлеченного историей это целый портал в прошлое. В центре Ельца, на улице Октябрьской,141 есть музей Нежинского полка. О нем GROD48 уже  рассказывал своим читателям.     

«Русский Фауст» и Калашников

Здесь же, в Засосне, расположен еще целый ряд интереснейших объектов. После Великой Отечественной войны в районе нынешней  хлебной базы находился лагерь для военнопленных. На улице Соцгородок  сохранились двухэтажные дома, которые пленные немцы построили по германским проектам.  

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На улице Орджоникидзе, в нынешнем ДК железнодорожников во время войны располагался госпиталь. В нем восстанавливал здоровье после  ранения будущий великий оружейник Михаил Калашников.

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В елецком госпитале Калашников начал работать над пистолетом-пулеметом для нужд Красной Армии. Техническую литературу он брал в больничной библиотеки, а к моменту выхода из госпиталя создал чертежи нового оружия. Получив по состоянию здоровья шестимесячный восстановительный отпуск перед возвращением на фронт, Калашников на станции Матай Алматинской области, в мастерских железнодорожного депо изготовил опытный образец пистолета-пулемета, положив начало знаменитой на весь мир линейке боевого оружия под брендом «Калашников». 

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Одной из жемчужин Елецкой Засосны по праву можно считать похожее на дворец здание железнодорожного училища на улице Привокзальной. Это первое в России училище железнодорожников, построенное в 1869 году. Оно носили имя Александра II.  Почти за полтора столетия из стен училища вышли более 30 тысяч железнодорожников. Среди выпускников училища - мировая знаменитость, правда, не в области железных дорог и перевозок, а оперной сцены – Иван Ершов. 

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Студент-железнодорожник часто пел на концертах в Ельце.  Местные купцы говорили, что Ершов ошибся в выборе профессии, и ему нужно петь на профессиональной сцене. Иван послушал советов елецкого купечества и, немного поработав машинистом паровоза,  в 1888 году поступил в Московскую консерваторию, затем по настоянию музыкального педагога Антона Рубинштейна продолжил обучение в консерватории Санкт-Петербурга. Дебютировал Ершов на сцене Мариинского театра в опере «Фауст» вместе с Федором Шаляпиным. Иван Ершов исполнял партию Фауста, а Шаляпин - Мефистофеля.  В Маринском театре Ершов прослужил 34 года и был одним из певцов определивших мировое значение русского оперного искусства.  

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Здание-дворец железнодорожного училища сейчас находится в печальном состоянии. В еще более печальном виде - удивительный фонтан перед зданием.  В его центре Мадонна, купающая ребенка. К сожалению, никто из историков Липецкой области и Ельца не смог сказать точно, в каком году построен фонтан. Единственный источник в Интернете утверждает, что фонтан построен тогда же когда и училище – в XIX веке. Скульптура матери и ребенка просто чудесны, но, увы,  Елец ее может уже скоро потерять.

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Арена елецкого Поддубного

Покинув Засосну, мы перемещаемся в Петровский парк. Свое название он получил от елецкой купеческой династии Петровых. 

- Династия купцов Петровых  занималась строительством Вознесенского собора,  - рассказывает Денис Ляпин.  – На окраине города Петровы построили дом, при котором находился дендрарий, с экзотическим для России растениями, каскадом прудов соединённых мосточками.  В парке располагались домики для гостей Петровых. В этих домиках жили художники расписывавшие Вознесенский собор, среди которых были и известнейшие Клавдий Лебедев и Алексей Корзухин, бывал здесь и композитор Сергей Рахманинов. 

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Есть у парка и спортивная история – здесь тренировался один из представителей рода Петровых, выдающийся борец-тяжеловес, серебряный призер Олимпиады 1908 года Александр Петров.  

Александр Петров родился в  1876 году. После окончания елецкой гимназии он отправился учиться в Москву, где окончил университет, а затем в Санкт-Петербург, где закончил военно-медицинскую академию. С детских лет Александр занимался спортом – плаванием, кулачными боями, тягал гири, бегал на коньках и лыжах, занимался легкой атлетикой. Занятия спортом отразились на его внешности – Петров выглядел здоровяком-атлетом. В Санкт-Петербурге  Александр Петров занимался французской борьбой в атлетическом обществе мецената Роборьера. В 1908 году Петров был включен в первую сборную России, которая впервые же принимала участие в Олимпийских играх. Два поединка, с англичанином Хамфри и венгром Пайпером борец Александр Петров выиграл, а последний, с венгром Вейсом, проиграл. Спортивные историки пишут, что судьи отдали победу венгру незаслуженно -  русский борец был сильнее и техничней Вайса. Итог этой схватки - серебряная медаль Олимпиады. Первая в истории России. На той же Олимпиаде взял первое «золото» для страны фигурист Панин-Коломенкин.

Могила Александра Петрова была найдена в Санкт-Петербурге совсем недавно. Стараниями ельчан ее привели в порядок. А в Петровском парке общественники, краеведы и историки мечтают установить ему памятник.

Таким увидели Елец журналисты GOROD48 во время небольшой экскурсии, ставшей военно-исторической, музыкальной и спортивной одновременно.  Мы обязательно продолжим наши «Осенние прогулки» по другим городам и районам Липецкой области и постараемся рассказать о малоизвестных страницах истории региона и туристических маршрутах. 

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#краеведение #маршрут выходного дня #Елец

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