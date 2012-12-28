Антициклон из Скандинавии охраняет область от дождей

Но при этом на улице всё прохладнее.



В ближайшие двое суток погоду в Липецкой области будет определять восточная и юго-восточная периферия Скандинавского антициклона, существенных осадков не ожидается. 3 октября скажется влияние фронтов циклона с центром над Уралом, ночью пройдут небольшие дожди. 2 и 3 октября на восточной периферии антициклона, а затем в тылу циклона на территорию региона будет проникать арктический воздух, похолодает.Среднесуточные температуры составят: 1 октября — 9–10 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 2 и 3 октября — 6–7 градусов тепла, что на 2–3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 октября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью 4–9 м/с, днём 8–13 м/с. Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, днём от +13 до +18.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на улице от +4 до +6 градусов, днём — от +14 до +16.День 1 октября стал самым тёплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году — 3 градуса мороза.