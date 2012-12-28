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55 минут назад
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Елецкий политик и бизнесмен Павел Соколов 10 месяцев проведёт в колонии

Кроме того, он должен выплатить штраф в 100 тысяч рублей.

В Ельце вынесен приговор бизнесмену и политику Павлу Соколову по делу о вымогательстве в крупном размере. По данным следствия, в ноябре 2024 года Соколов потребовал у заместителя директора смоленской фирмы 300 тысяч рублей, угрожая распространить сведения о нарушении предприятием природоохранного законодательства и направить их в правоохранительные и контролирующие органы.

«Испугавшись угроз, потерпевший перевёл на банковский счёт родственника вымогателя 100 тысяч рублей.

Прокуратура Ельца поддержала государственное обвинение. В ходе рассмотрения дела 51-летний подсудимый признал свою вину и возместил причинённый ущерб», — сообщает прокуратура Липецкой области.

Суд назначил Соколову 10 месяцев колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей.

Павел Соколов — известный в области человек. В 2010 году он обнародовал информацию о недвижимости мэра города Виктора Соковых, который снёс старинный дом на улице Горького, 55, занимаемый детским садом, и с нарушением закона построил на его месте себе особняк.

В 2021–2024 годах он публиковал информацию о деятельности начальника управления дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца, которого затем приговорили к трём годам условно и 150 тысячам рублей штрафа за подделку документов по нацпроекту и оплату невыполненных работ по обустройству тротуаров на 2,8 млн рублей.

В 2014 году Павел Соколов оказался в центре скандала как депутат областного Совета от ЛДПР: тогдашний координатор регионального отделения партии Максим Халимончук отобрал у ельчанина партбилет «из-за серьёзных идеологических разногласий и за потерю связи с партией». Но партбилет Соколову вернул председатель Высшего Совета ЛДПР Игорь Лебедев.
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Комментарии (2)

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Реакция
12 минут назад
Не устою восхищаться работой Елецких правоохранителей. Такое ощущение что Липецк в другом государстве.
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Фунтик
23 минуты назад
Жадность погубила всех
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