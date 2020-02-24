В Липецке готовы принять заболевших коронавирусом туристов из Европы

В Европе полыхнуло. Очевидно, на этой неделе в России могут появиться свои больные этой смертельно опасной инфекцией.

Китайский коронавирус добрался до Венеции, причем в самый разгар знаменитого карнавала, когда город заполнен туристами. По сообщениям СМИ, эпидемия в Италии развивается стремительно: в минувшую пятницу на Апеннинском полуострове было лишь трое больных, а к середине вчерашнего дня - уже 132 официально инфицированных, 26 из которых находятся в реанимации (сколько больных на самой деле, не знает никто). В Италии вводят запрет на экскурсии по историческим местам, употребление святой воды из общих источников и уголовное наказание для тех, кто хочет покинуть места обсервации - для предотвращения распространения инфекции власти по примеру Китая решили взять все 11 районов, где обнаружен коронавирус, в жесткое карантинное кольцо.



Очевидно, на этой неделе в России могут появиться свои больные, туристы из Европы, переносчики этой смертельно опасной инфекции (помимо Италии, заболевшие есть в Германии, Великобритании, Португалии). На ранних этапах заражения симптомы коронавируса слабо выражены, и могут пройти несколько дней, пока заболевшему станет настолько плохо, что он обратится к врачам.



В Липецке, как говорят в областном управлении здравоохранения, готовы к такому развитию событий.



- Все работники транспорта - воздушного, железнодорожного, автомобильного - проинструктированы насчет обнаружения пассажиров, у которых могут быть симптомы коронавируса: кашель, повышенная температура, одышка. У нас на базе областной инфекционной клинической больницы к приему больных готов обсерватор - место для карантина. Еще в январе для координации деятельности региональных, муниципальных и федеральных служб создан оперативный штаб, в задачу которого входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений, - сказал GOROD48 начальник облздрава Юрий Шуршуков.



Ранее, напомним, главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» Станислав Савельев сообщил GOROD48, что если в нашем регионе возникнет необходимость в проведения обсервационно-изоляционных мероприятий, под карантин могут отдать любой санаторий или профилакторий, который можно приготовить к приему людей в течение двух-трех дней.