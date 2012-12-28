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Совершеннолетнего участника избиения мужчины на улице Звёздной отправили под домашний арест

18-летний участник избиения 46-летнего водителя пробудет под арестом до 30 ноября

В Советском суде Липецка сегодня избрали меру пресечения задержанному накануне 18-летнему жителю Лебедянского района, участнику избиения 46-летнего водителя, возвращавшегося с работы 22 сентября. Судья Кобзева отправила 18-летнего юношу под домашний арест на срок 2 месяца.

Судебное заседание по ходатайству следователя СКР и адвоката юноши для прессы объявили закрытым. Следователь регионального Следкома мотивировала это интересами несовершеннолетних, фигурирующих в деле, один из которых — обвиняемый. Адвокат Галина Елисеева поддержала ходатайство следствия, добавив, что обвиняемые дали признательные показания и раскаялись в содеянном.

На мужчину напали возле дома 16/2 по улице Звёздной. Молодые люди, раздетые по пояс, ударили его сзади по голове. После удара мужчина упал, и его начали избивать ногами. Нападавших было трое. Но, по предварительным данным, третий, которому 17 лет, не принимал участия в избиении, а, по его словам, пытался оттащить товарищей, и при этом сам упал. Он привлечён следствием как свидетель. С этим не согласна жена пострадавшего. Она рассказала, что ей показали записи камер уличного наблюдения, на которых видна роль каждого из избивавших её мужа. У женщины сложилось впечатление, что и третий парень участвовал в избиении.

Все трое участников нападения были задержаны полицейскими в тот же вечер, но их отпустили. Спустя пять дней, после публикации GOROD48, следственное управление по региону возбудило уголовное дело о хулиганстве группой лиц.

29 сентября суд поместил под домашний арест первого задержанного — 16-летнего подростка. 18-летний участник пытался скрыться. Его задержали накануне.
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Зимний рыбак
7 минут назад
Да вы совсем сбесились, граждане Липецка! Кто эти высокоинтеллектуальные деточки уважаемых родителей, и кто это какой-то мужик-водила? Ну пошутили слегка с работягой, подумаешь, обвиняемые дали признательные показания и раскаялись в содеянном. Ну выбили глаз, но второй-то цел, "Ну, погоди!" сможет смотреть...
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САИ
9 минут назад
Без Бастрыкина их давно бы отпустили!
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Шапокляк
12 минут назад
Какие интересы несовершеннолетних могут быть? В первую очередь должны учитывать интересы потерпевших, а не этих бандюков. Усё понятно, через два месяца их отпустят, хотя должны сидеть эти отбросы общества
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Возмущение
16 минут назад
Какой домашний арест если он (совершеннолетний) пытался скрыться? Наверняка самый старший больше других калечил мужика. Сегодняшний гуманизм наших судей давно дно пробил.
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Интересно
22 минуты назад
А третий, он чей сынок, которого хотят свидетелем сделать?!
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АД
34 минуты назад
А кто родители этих бандюков ?
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65+
45 минут назад
Что слабое наказание пожурили и под домашний арест . В СССР 206 ч 2 от 3-5 . Сейчас такие богатыри нужны на СВО в штрафбат .
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Лиза
45 минут назад
Надеюсь, их накажут по всей строгости закона. Здоровья пострадавшим мужчинам.
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Фунтик
47 минут назад
Который свидетелем пошёл- видать родители отмазали.
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