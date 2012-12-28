Совершеннолетнего участника избиения мужчины на улице Звёздной отправили под домашний арест

18-летний участник избиения 46-летнего водителя пробудет под арестом до 30 ноября

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В Советском суде Липецка сегодня избрали меру пресечения задержанному накануне 18-летнему жителю Лебедянского района, участнику избиения 46-летнего водителя, возвращавшегося с работы 22 сентября. Судья Кобзева отправила 18-летнего юношу под домашний арест на срок 2 месяца.Судебное заседание по ходатайству следователя СКР и адвоката юноши для прессы объявили закрытым. Следователь регионального Следкома мотивировала это интересами несовершеннолетних, фигурирующих в деле, один из которых — обвиняемый. Адвокат Галина Елисеева поддержала ходатайство следствия, добавив, что обвиняемые дали признательные показания и раскаялись в содеянном.На мужчину напали возле дома 16/2 по улице Звёздной. Молодые люди, раздетые по пояс, ударили его сзади по голове. После удара мужчина упал, и его начали избивать ногами. Нападавших было трое. Но, по предварительным данным, третий, которому 17 лет, не принимал участия в избиении, а, по его словам, пытался оттащить товарищей, и при этом сам упал. Он привлечён следствием как свидетель. С этим не согласна жена пострадавшего. Она рассказала, что ей показали записи камер уличного наблюдения, на которых видна роль каждого из избивавших её мужа. У женщины сложилось впечатление, что и третий парень участвовал в избиении.Все трое участников нападения были задержаны полицейскими в тот же вечер, но их отпустили. Спустя пять дней, после публикации GOROD48, следственное управление по региону возбудило уголовное дело о хулиганстве группой лиц.29 сентября суд поместил под домашний арест первого задержанного — 16-летнего подростка. 18-летний участник пытался скрыться. Его задержали накануне.