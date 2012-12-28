Липчанин взял «серебро» Шанхайской организации

Ценная медаль, потому что - международная.

В составе сборной России Бойко завоевал «серебро» в байдарке-четвёрке на олимпийской дистанции 500 метров. Вместе с ним выступали Дмитрий Бугрышев (Калининград), Денис Петров и Всеволод Новоселов (оба Москва). Быстрее оказались хозяева гребного канала из Белоруссии.









Третью строчку тоже заняли белорусы

В окрестностях Минска на Заславском гребном канале липчанин Ярослав Бойко завоевал международную медаль.Открытый Кубок стран Шанхайской организации сотрудничества по гребле на байдарках и каноэ собрал 170 спортсменов из нескольких стран.Игры БРИКС, старты ШОС не дают нам скучать.