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Спорт
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31 минуту назад
Липчанин взял «серебро» Шанхайской организации
Ценная медаль, потому что - международная.
Открытый Кубок стран Шанхайской организации сотрудничества по гребле на байдарках и каноэ собрал 170 спортсменов из нескольких стран.
В составе сборной России Бойко завоевал «серебро» в байдарке-четвёрке на олимпийской дистанции 500 метров. Вместе с ним выступали Дмитрий Бугрышев (Калининград), Денис Петров и Всеволод Новоселов (оба Москва). Быстрее оказались хозяева гребного канала из Белоруссии.
Третью строчку тоже заняли белорусы
Игры БРИКС, старты ШОС не дают нам скучать.
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