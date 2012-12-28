Заслуженный работник культуры, врач и вице-губернатор: новые кадры «Единой России» в областном Совете
Сегодня в Липецке: концерты, спектакли и футбол; слова в резюме, которые начали раздражать работодателей
Происшествия
85
14 минут назад
В Ельце после столкновения с микроавтобусом перевернулась «Тойота»
Авария произошла на перекрестке улиц Карла Маркса и Ленина.
От удара «Тойоту» выбросило на пешеходную часть дороги, где она перевернулась и задела угол здания.
Информация о пострадавших уточняется.
Фото: vk.ru/elets
0
1
0
0
0
Комментарии