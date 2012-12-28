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48 минут назад
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Статистика: в Липецкой области выросло поголовье свиней

Поголовье коров, коз и овец, напротив, стало меньше. 

124,9 миллиарда рублей составил объем производства сельхозпродукции в Липецкой области в январе-августе: по сравнению с тем же периодом 2025 года (в действующих ценах) он снизился на 3,1%, сообщает Липецкстат. 

Скота и птицы на убой (в живом весе) за восемь месяцев было произведено 277 тысяч тонн, на 6,1% больше, чем год назад. Производство молока выросло на 4,5%, до 241,8 тысячи тонн, а производство яиц увеличилось на 3,3%, до 644 миллионов штук. 

Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе – августе текущего года составил 7169 килограммов (104,6% к январю – августу 2025 года), яйценоскость кур-несушек составила 202 штуки, год назад — 198 штук. 

Поголовье крупного рогатого скота на 1 сентября в хозяйствах всех категорий (по расчетам) составило 113 тысяч голов (98,4% к 1 сентября 2025 года), в том числе коров — 41 тысяча (96,5%); свиней – 807,8 тысячи (105,2%), овец и коз — 62 тысячи голов (94,8%).

сельское хозяйство
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Бабка Первая
27 минут назад
С этой скотиной, смотрю, не соскучишься. То уменьшается она, то растёт. Перестаньте её резать - дайте успокоиться))
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Не ядрос
28 минут назад
Судя как выглядит город и пригород,то да,свиней поголовно кругом возросло.
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Дискриминация
32 минуты назад
Почему кур надо ставить на учёт, а свиней и ослов с баранами нет...
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