Статистика: в Липецкой области выросло поголовье свиней

Поголовье коров, коз и овец, напротив, стало меньше.

124,9 миллиарда рублей составил объем производства сельхозпродукции в Липецкой области в январе-августе: по сравнению с тем же периодом 2025 года (в действующих ценах) он снизился на 3,1%, сообщает Липецкстат.Скота и птицы на убой (в живом весе) за восемь месяцев было произведено 277 тысяч тонн, на 6,1% больше, чем год назад. Производство молока выросло на 4,5%, до 241,8 тысячи тонн, а производство яиц увеличилось на 3,3%, до 644 миллионов штук.Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе – августе текущего года составил 7169 килограммов (104,6% к январю – августу 2025 года), яйценоскость кур-несушек составила 202 штуки, год назад — 198 штук.Поголовье крупного рогатого скота на 1 сентября в хозяйствах всех категорий (по расчетам) составило 113 тысяч голов (98,4% к 1 сентября 2025 года), в том числе коров — 41 тысяча (96,5%); свиней – 807,8 тысячи (105,2%), овец и коз — 62 тысячи голов (94,8%).