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Сегодня в Липецке: концерты, спектакли и футбол; слова в резюме, которые начали раздражать работодателей
Общество
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48 минут назад
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Статистика: в Липецкой области выросло поголовье свиней
Поголовье коров, коз и овец, напротив, стало меньше.
Скота и птицы на убой (в живом весе) за восемь месяцев было произведено 277 тысяч тонн, на 6,1% больше, чем год назад. Производство молока выросло на 4,5%, до 241,8 тысячи тонн, а производство яиц увеличилось на 3,3%, до 644 миллионов штук.
Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе – августе текущего года составил 7169 килограммов (104,6% к январю – августу 2025 года), яйценоскость кур-несушек составила 202 штуки, год назад — 198 штук.
Поголовье крупного рогатого скота на 1 сентября в хозяйствах всех категорий (по расчетам) составило 113 тысяч голов (98,4% к 1 сентября 2025 года), в том числе коров — 41 тысяча (96,5%); свиней – 807,8 тысячи (105,2%), овец и коз — 62 тысячи голов (94,8%).
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