На 14 улицах Липецка отключат холодную воду

1 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Студеновская, 17а, улица Ушинского, 10 — без холодной воды останутся жители 13 улиц. Кроме того, еще на одной улице ограничат подачу холодной воды по заявке потребителя для работ на внутренних сетях по адресу: улица Лавочкина, 48, предупредили в компании.С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23 по улице Студеновской, № 14 в переулке Вилкова, № 42 по улице 4-й Пятилетки, №№ 10, 10а, 10в, 10г, 10б по улице Ушинского, в частном секторе улиц Баумана (дома №№27-59), Бородинской, Стасова, Литейной, Арсеньева, Карбышева, Мешкова, Пожарского, Лавочкина, 9 Января.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.