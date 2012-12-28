Заслуженный работник культуры, врач и вице-губернатор: новые кадры «Единой России» в областном Совете
Сегодня в Липецке: концерты, спектакли и футбол; слова в резюме, которые начали раздражать работодателей
Совершеннолетнего участника избиения мужчины на улице Звёздной отправили под домашний арест
Общество
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сегодня, 17:10
На 14 улицах Липецка отключат холодную воду
С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23 по улице Студеновской, № 14 в переулке Вилкова, № 42 по улице 4-й Пятилетки, №№ 10, 10а, 10в, 10г, 10б по улице Ушинского, в частном секторе улиц Баумана (дома №№27-59), Бородинской, Стасова, Литейной, Арсеньева, Карбышева, Мешкова, Пожарского, Лавочкина, 9 Января.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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