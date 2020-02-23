Общество

сегодня, 14:33

Кто главный автохам Липецка? (ФОТО)

14 1114
#Автохамы #машины #парковки
1
Кто главный автохам Липецка? (ФОТО)

Выбираем претендентов на отнюдь не почётный титул.

Ответить на вопрос, вынесенный в заголовок довольно сложно. В нашей рубрике, в которой мы совместно с читателями GOROD48 выводим на чистую воду любителей хамской парковки, каких только не встречалось персонажей.

Сегодня мы собрали тех, кто мог бы претендовать на этот отнюдь не почётный титул. Например, его мог бы носить владелец машины с верхнего снимка. Если ему потребовалось в магазин, то ехать нужно аж до ступенек прямо по тротуару. Да и своим видом он демонстрирует, что ПДД для него – ерунда: все стекла тонированы, что называется, наглухо. Фото от 22 февраля в 15:15 сделано на улице Советской, 41.

Московская.jpeg

А вот и еще один претендент на звание короля автохамства. 19 февраля в 14:20 на улице Московской, 51. Даже мусорные контейнеры выкатили ради него, чтобы он мог с комфортом, как царь, разместить свою «карету» на помойке?

Юношеская, 23.jpeg

22 февраля в 8:20 на улице Юношеской, 23. Соседи пытаются сделать мир краше, заботятся о палисаднике, но этот водитель искренне полагает, что все их усилия только для того, чтобы ему было куда вперить своего «четырехколёсного друга». Верх наглости и неуважения к окружающим.

P00218-172243.jpg

18 февраля в 13:30 на Терешковой, 10. Лучшего места для парковки, чем тротуар, конечно, не нашлось.

WhatsApp Image 2020-02-18 at 12.34.14.jpeg

Вот еще два снимка, сделанные в одном и том же месте…

WhatsApp Image 2020-02-18 at 12.34.29.jpeg

Обе фото от 18 февраля в 12:20. Парковка напротив ГДМ «Молодежный» (бывший кинотеатр «Октябрь») – для того, чтобы поставить сюда машину. Нужно долго ехать по тротуару, но водителей это не смутило.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

14 1114
#Автохамы #машины #парковки
1

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Animal planet

19 минут назад
Липчанин, точно,только эти покрышки еще и жутко опасны для здоровья,и для почвы.О чем думают люди,непонятно.
ответить

Как надоели

19 минут назад
Всегда так было , стукачей было меньше , люди были другими
ответить

Липчанин

25 минут назад
2 фото просто двор мечты, как только в других странах не могут догадаться из покрышек и баклажек украшать двор.+100 к стилю
ответить

..

42 минуты назад
Придумайте об чем нибудь другом, а то уже не интересно читать, каждую неделю одно и тоже, одни и те же коменты. Вон про администрацию напишите, сколько девушек молодых набрали. Напишите кто как живёт, и кто с кем жахается и то интереснее будет.
ответить

Ты

43 минуты назад
Ты, Ну ты и дурак, Ты необходим, Путину, Береги себя, Идиот! Ха-ха-ха...
ответить

Animal planet.

45 минут назад
Вперить Сенсею по самые гланды
ответить

Animal planet.

46 минут назад
Ешкин дрын,вперить:))),город 48 вы где так наблатыкались,мы сидим пиццу едим и ржем. Вот бы кто Сенсею вперил по известному адресу.
ответить

СССР

46 минут назад
Берёте зелёнку и всё дело зделано.!!!
ответить

ёпт

51 минуту назад
1. о688сс Заехал он похоже через зебру. Когда бордюры перед зебрами убрали, заезд через зебру на тротуар стал очень популярен среди автобыдла. 2. 151 Он похоже даже себе площадку забетонировал для въезда в палисадник. 3. 928 Около мусорок похоже так часто паркуются, что мусорщики даже не загонят контейнеры под навес. На 1500 руб. их надо штрафовать. Но штраф так себе. Тысяч до 5000 надо увеличивать. За повторное нарушение большие штрафы надо назначать. Далее лишение прав. Тогда будет порядок. А 1500 руб. никого не испугаешь
ответить

Любовь Прокофьевна

52 минуты назад
На 11-ом микрорайоне полным-полно таких автохамов, приходите и снимайте на фотик ваш, любую понравившуюся вам тачку.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Под Липецком произошло смертельное ДТП
#ДТП
4
Под Липецком произошло смертельное ДТП

55 минут назад

Общество
Автобус «Грязи-Мичуринск» загорелся в Липецкой области
#пожар #транспорт
33
Автобус «Грязи-Мичуринск» загорелся в Липецкой области

сегодня, 10:23

Общество
Мужской чемпионат по зимнему плаванию провели липецкие моржи
6
Мужской чемпионат по зимнему плаванию провели липецкие моржи

сегодня, 10:00

Общество
До конца марта мост в Новой Жизни работает в прежнем режиме
7
До конца марта мост в Новой Жизни работает в прежнем режиме

сегодня, 09:46

Общество
Спасатели предупреждают об усилении ветра
#МЧС #ГО ЧС #ветер
4
Спасатели предупреждают об усилении ветра

сегодня, 09:23

Общество
Среднему липецкому мужчине 39 лет
#демография
15
Среднему липецкому мужчине 39 лет

сегодня, 07:01

Общество