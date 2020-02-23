Кто главный автохам Липецка? (ФОТО)

Выбираем претендентов на отнюдь не почётный титул.

Ответить на вопрос, вынесенный в заголовок довольно сложно. В нашей рубрике, в которой мы совместно с читателями GOROD48 выводим на чистую воду любителей хамской парковки, каких только не встречалось персонажей.

Сегодня мы собрали тех, кто мог бы претендовать на этот отнюдь не почётный титул. Например, его мог бы носить владелец машины с верхнего снимка. Если ему потребовалось в магазин, то ехать нужно аж до ступенек прямо по тротуару. Да и своим видом он демонстрирует, что ПДД для него – ерунда: все стекла тонированы, что называется, наглухо. Фото от 22 февраля в 15:15 сделано на улице Советской, 41.





А вот и еще один претендент на звание короля автохамства. 19 февраля в 14:20 на улице Московской, 51. Даже мусорные контейнеры выкатили ради него, чтобы он мог с комфортом, как царь, разместить свою «карету» на помойке?





22 февраля в 8:20 на улице Юношеской, 23. Соседи пытаются сделать мир краше, заботятся о палисаднике, но этот водитель искренне полагает, что все их усилия только для того, чтобы ему было куда вперить своего «четырехколёсного друга». Верх наглости и неуважения к окружающим.





18 февраля в 13:30 на Терешковой, 10. Лучшего места для парковки, чем тротуар, конечно, не нашлось.





Вот еще два снимка, сделанные в одном и том же месте…





Обе фото от 18 февраля в 12:20. Парковка напротив ГДМ «Молодежный» (бывший кинотеатр «Октябрь») – для того, чтобы поставить сюда машину. Нужно долго ехать по тротуару, но водителей это не смутило.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.