Автохамы с блатными номерами и без (ФОТО)

Новая подборка в постоянной рубрике.

Мы продолжаем показывать вам главных липецких автохамов в рубрике, которую ведём вместе с читателями GOROD48.

Очередной пример водителя, который не задумывается ни о ком, кроме себя любимого – ездит по тротуарам, оставляет машину там, где ему одному удобно. При этом выход с пешеходного перехода оказался блокирован. Снято 17 февраля в 12.00 на улице Октябрьской, 28.





Автомобиль с «блатными» номерами стоит напротив областной администрации прямо на пешеходном переходе. Фото от 17 февраля в 15:40.





«Мерседес» с номером, начинающимся на «0», на улице Тельмана, 21. Сфотографирован 16 февраля в 20:30. Как быть проходим, и как выходить из подъезда – непонятно.





А этот «красавец» на Меркулова, 18 на снимке от 15 февраля в 16:50 подходит под расхожее наблюдение – дали бы ему волю, он бы и внутрь подъезда свою «тачку» загнал.





Новое подтверждение того, что автохамство – этот состояние души, а марка и стоимость машины тут ни причем. Выход из подъезда в доме №8 в 9-м микрорайоне перегорожен 16 февраля в 14:20.





Стаханова, 56, фото от 18 февраля в 11:30. Опять кому-то, как он считает, не хватило места на парковке, а проехать лишнюю сотню метров – это не для «барина».

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.