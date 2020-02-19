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Автохамы с блатными номерами и без (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
Автохамы с блатными номерами и без (ФОТО)

Новая подборка в постоянной рубрике.

Мы продолжаем показывать вам главных липецких автохамов в рубрике, которую ведём вместе с читателями GOROD48.

Очередной пример водителя, который не задумывается ни о ком, кроме себя любимого – ездит по тротуарам, оставляет машину там, где ему одному удобно. При этом выход с пешеходного перехода оказался блокирован. Снято 17 февраля в 12.00 на улице Октябрьской, 28.

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Автомобиль с «блатными» номерами стоит напротив областной администрации прямо на пешеходном переходе. Фото от 17 февраля в 15:40.

Тельмана, 21.jpeg

«Мерседес» с номером, начинающимся на «0», на улице Тельмана, 21. Сфотографирован 16 февраля в 20:30. Как быть проходим, и как выходить из подъезда – непонятно.

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А этот «красавец» на Меркулова, 18 на снимке от 15 февраля в 16:50 подходит под расхожее наблюдение – дали бы ему волю, он бы и внутрь подъезда свою «тачку» загнал.

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Новое подтверждение того, что автохамство – этот состояние души, а марка и стоимость машины тут ни причем. Выход из подъезда в доме №8 в 9-м микрорайоне перегорожен 16 февраля в 14:20.

Стахановав.jpeg

Стаханова, 56, фото от 18 февраля в 11:30. Опять кому-то, как он считает, не хватило места на парковке, а проехать лишнюю сотню метров – это не для «барина».

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

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#Автохамы #машины #парковки

Комментарии (20)

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Animal planet

17 секунд назад
Перри Мейсон, для тупых пенсионеров из колхоза "70 лет без урожая"- "Как быть прохоЖим, и как выходить из подъезда – непонятно."
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А подруга твоя живёт в Калифорнии !

7 минут назад
Заели ныть!, Когда я собиралась в Калифорнию, на форумах я читала, что ребятам трудно сразу понять правила парковки. Про себя я решила, что там трудного, знаки есть, разберусь. Первый раз когда я увидела знак, то была в легком шоке: стоит столб, на нем прибито три знака с разными условиями: парковка по будням с 16:00 до 18:00 запрещена, парковка по выходных до 22:00 разрешена, уборка улиц и тд. И попробуй встать с нарушением, сразу тебе под стекло положат штраф, его тут называют ticket. А штрафы тут немаленькие. Так вот ты стоишь на машине, посреди улицы, за тобой машины ждут, ты должен за секунду прочесть все знаки, сложить все условия в голове и быстро принять решение паркуешься или едешь дальше. Просто квест какой-то.
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..

11 минут назад
У вас какой-то фетиш на машины, срочно к сексологу обратитесь.
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Заели ныть!

14 минут назад
Что ж вы все ноете и ноете. обошел машину и дальше пошел. Живу в Воронеже тут кругом все понатыкано машинами на стоянках во дворах, и ничего живут люди не ноют.
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ухуху

15 минут назад
Перри Мейсон, не там поссышь, срок поседишь .облизывал бы ты пальцы майору Старкову Ване анотоличу
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НЕ БЛАТНЫЕ

30 минут назад
А нищебродские номера.
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МИРОТВОРЕЦ

36 минут назад
БЛАТНЫЕ НОМЕРА ?????????????????????????? у редактора статьи видно свое видение на сие !!!! а что ж с ним будет когда ЕКХ АМР ММР он увидит ??? он наверное перекрестится ?
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Лол

37 минут назад
По.Победы 75(1подъезд)автомобили стоят без малого в подъезде,при прогреве двигателя незабываемое амбре всем выходящим из дверей подъезда.
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Сенсей

38 минут назад
Вальяжный автогаражевладелец,а людям нравиться наблюдать как мы с тобой кувыркаемся за пятерочкой у ЦР.
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Вопрос

45 минут назад
!, а кто к ним пристал ? Эти ? 12 февраля специалистами Управления Советским округом администрации города Липецка, совместно с секретарем административной комиссии и участковым уполномоченным отдела полиции № 8 УМВД России по г. Липецку, проведен рейд по контролю за соблюдением Правил парковки на дворовой территории дома № 7 по ул. Звездная, в ходе которого было составлено 7 протоколов об административном правонарушении по ст. 5.10 Кодекса об административных правонарушениях Липецкой области. Уважаемые жители напоминаем, что нарушение статьи 5.10. Кодекса об административных правонарушениях Липецкой области "Размещение транспортных средств вне специально оборудованных мест" влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
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