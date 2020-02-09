Общество

59 минут назад

Путь с коляской в никуда (ФОТО)

23 774
#Автохамы #машины #парковки
Путь с коляской в никуда (ФОТО)

Осталось ли в Липецке вообще место для пешеходов?

Сегодняшнюю рубрику про автохамов, которую мы ведем вместе с читателями GOROD48, начинаем с верхнего вопиющего снимка. Он сделан на 7 февраля в 17:30 на улице 8 марта. Это же нужно умудриться перегородить пешеходную дорогу сразу в двух направлениях!

Семашко, 13.jpeg

А этот кадр снят прямо сегодня, 9 февраля, в 9:30 на улице Семашко. Тут целая «стайка» автохамов и все мешают движению по «зебре». О какой безопасности для пешеходов можно говорить в этом случае?

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А главной героиней сегодняшнего выпуска становится жительница улица Папина, 31 б. Женщина в пятницу, 7 февраля, в 10:45 пыталась пройти вдоль своего дома.

- Через каждую сотню метров приходилось вместе с коляской «прыгать» на дорогу, чтобы обойти очередной автомобиль, перегородивший тротуар, - написала она, - А затем требовалось так же резко освободить дорогу, потому что сзади сигналил очередной проезжавший автомобиль. Как быть нам, пешеходам, да еще и с детьми?!

Оба снимка ниже сделаны той же читательницей возле ее дома.

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Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

23 774
#Автохамы #машины #парковки

Комментарии (23)

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Денис

53 секунды назад
автохам, ты не автохам, а автог....андон.
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вальяжный автогаражевладелец

1 минуту назад
Плюсую, ... это за чей счет строить парковки ? лично я ни копейки своих налогов не дам на парковку для чьего то корыта . на бюджет строят школы .больницы и детсады , а парковки для твоего корыта строит бизнес. власть только штрафами загоняет тебя на платные парковки .как во всех цивилизованных странах. нет денег ездить на парковку - езди на ОТ. зато лишних нищебродов на дорогах поубавится. а то люмпен все мечтает о бюджетной халяве для своего корыта как при социализме.
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Плюсую

3 минуты назад
Парковка у родного подъезда, За всё в городе ,кроме медицины ,отвечает слуга народа Уваркина.
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автохам

3 минуты назад
Плюсую, пусть расширяет,мы там в 2 ряда припаркуемся.
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Парковка у родного подъезда

3 минуты назад
Перри Мейсон, Каждый человек пешеход, даже тот водитель который вынужден парковать свою машину на тротуаре.
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Плюсую

4 минуты назад
Парковка у родного подъезда, За всё в городе ,кроме медицины ,отвечает слуга народа Уваркина
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Плюсую

5 минут назад
Парковка у родного подъезда, Что так сложно на 3-4 метра расширить подъездные дороги вдоль домов- Уваркина , как слуга народа ,обязана исполнять волю народа .
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Парковка у родного подъезда

6 минут назад
Вопрос, Отсутствие элементарных удобств. Что так сложно на 3-4 метра расширить подъездные дороги вдоль домов чтобы люди могли оставить свои машины?)
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Прокурорские

7 минут назад
Хохол с Баумана, А по проекту,твою хохляцкую хату должны снести.
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Плюсую

7 минут назад
Парковка у родного подъезда 9 минут назад Стройте парковки - Уваркина , как слуга народа ,обязана исполнять волю народа .
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