Путь с коляской в никуда (ФОТО)

Осталось ли в Липецке вообще место для пешеходов?

Сегодняшнюю рубрику про автохамов, которую мы ведем вместе с читателями GOROD48, начинаем с верхнего вопиющего снимка. Он сделан на 7 февраля в 17:30 на улице 8 марта. Это же нужно умудриться перегородить пешеходную дорогу сразу в двух направлениях!





А этот кадр снят прямо сегодня, 9 февраля, в 9:30 на улице Семашко. Тут целая «стайка» автохамов и все мешают движению по «зебре». О какой безопасности для пешеходов можно говорить в этом случае?





А главной героиней сегодняшнего выпуска становится жительница улица Папина, 31 б. Женщина в пятницу, 7 февраля, в 10:45 пыталась пройти вдоль своего дома.

- Через каждую сотню метров приходилось вместе с коляской «прыгать» на дорогу, чтобы обойти очередной автомобиль, перегородивший тротуар, - написала она, - А затем требовалось так же резко освободить дорогу, потому что сзади сигналил очередной проезжавший автомобиль. Как быть нам, пешеходам, да еще и с детьми?!

Оба снимка ниже сделаны той же читательницей возле ее дома.







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