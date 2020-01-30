Автохамы 90-го уровня (ФОТО)

Если бы за автохамство вручали бы медали, что у этих водителей вся грудь была бы в них.

Сегодняшний выпуск нашей рубрики, которую мы ведем вместе с читателями GOROD48, решили вновь посвятить самым-самым отъявленным нарушителям правил парковки.

Таким как владелец машины с верхнего снимка. Это же надо перекрыть одним махом и выход из подъезда и тротуар?!





А вот этот автомобиль с другого ракурса. Куда деваться пешеходам? Ни из подъезда выйти, ни направо пойти, ни налево. Снято сегодня, 30 января в 9:25.









Картина маслом с улицы Толстого, 40, снятая 29 января в 11:48. Ну как маслом…. вернее было сказать грязью, которую этот герой повезет по всему городу и Липецк вновь станет похожим на слизь.





Стаханова, 56, сфотографировано сегодня, 30 января, в 9:30. Нужны ли комментарии?





Хорошавина, 13 возле школы №77, фото от 25 января в 9:15. Из всех омерзительных видов автохамства самым мерзким является парковка на пешеходном переходе, особенно – возле детского учреждения. Вдумайтесь, родители детей 77-й школы – этот шофер подвергает опасности жизнь и здоровье именно ваших детей.





Кривенкова, 35, фото от 29 января в 11:48. В 20 метрах от этого места есть десятки точек, где можно оставить автомобиль, никому не мешая и ничего не нарушая. Но этот водитель, видимо, считает себя особенным. Это очередной раз подтверждает вывод – разруха, она в головах у автохамов. Но страдают от нее все окружающие.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.