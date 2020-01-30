Общество

48 минут назад

Автохамы 90-го уровня (ФОТО)

8 917
#Автохамы #машины #парковки
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Автохамы 90-го уровня (ФОТО)

Если бы за автохамство вручали бы медали, что у этих водителей вся грудь была бы в них.

Сегодняшний выпуск нашей рубрики, которую мы ведем вместе с читателями GOROD48, решили вновь посвятить самым-самым отъявленным нарушителям правил парковки.

Таким как владелец машины с верхнего снимка. Это же надо перекрыть одним махом и выход из подъезда и тротуар?!

КУривенкова, 23 еще.jpeg

А вот этот автомобиль с другого ракурса. Куда деваться пешеходам? Ни из подъезда выйти, ни направо пойти, ни налево. Снято сегодня, 30 января в 9:25.

Толстого 40.jpeg

Толстого.jpeg

Картина маслом с улицы Толстого, 40, снятая 29 января в 11:48. Ну как маслом…. вернее было сказать грязью, которую этот герой повезет по всему городу и Липецк вновь станет похожим на слизь.

Стаханова, 56.jpeg

Стаханова, 56, сфотографировано сегодня, 30 января, в 9:30. Нужны ли комментарии?

школа 77.jpeg

Хорошавина, 13 возле школы №77, фото от 25 января в 9:15. Из всех омерзительных видов автохамства самым мерзким является парковка на пешеходном переходе, особенно – возле детского учреждения. Вдумайтесь, родители детей 77-й школы – этот шофер подвергает опасности жизнь и здоровье именно ваших детей.

Кривенкова, 35.jpeg

Кривенкова, 35, фото от 29 января в 11:48. В 20 метрах от этого места есть десятки точек, где можно оставить автомобиль, никому не мешая и ничего не нарушая. Но этот водитель, видимо, считает себя особенным. Это очередной раз подтверждает вывод – разруха, она в головах у автохамов. Но страдают от нее все окружающие.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

8 917
#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (8)

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Водила

2 минуты назад
А где стоянки у парков? Привезу ребёнка в этот не понятно что по мнению мерШИ "ПАРК" а машину куда ставить?
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ruka48@avtokham.ru

4 минуты назад
Пишите, присылайте фотографии дворов не оборудованных стгянками для личного транспорта проживающих там людей, вынужденных оставлять свои ТС прямо в грязи чернозема, называемой некоторыми "газон".
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Ответ

8 минут назад
гостья, Уваркина думает над этим , ежечасно. . Каждый день. 24\7.365.
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гостья

12 минут назад
ну и толку, что здесь пишите? Где действия по наведению порядка в городе? Кажется, что наоборот, все наглее становятся и наглее
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Выбор невелик

22 минуты назад
Толстого, 40. Жители сами должы решить, что им надо , либо парковка , либо ограждение и зелёные насаждения или пара мест для парковки и Цветочница бетонная . А так , грязь , грязь и ещё раз грязь.
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Сельдерей не растет на Елецком.

25 минут назад
Город 48,ну и что мы спим,вы паблик Елецкого читали,там скандал.Одна девушка с балкона сняла на видео как воспитатель детского садика плохо обращается с ребенком на прогулке,ну как плохо,она держала его за капюшон,он вырывался и плакал,что не вызвало у нее никаких эмоции,она как держала его за шкирку так и продолжала держать,жительница Елецкого выложила это в группу и спросила нормально ли это,в комментах начался срач.
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Упс! А вот и я.

32 минуты назад
Ничего удивительного в этом нет! Тачку для этого и покупают, чтобы на ней понты свои показывать. Вот, автохамы, и выпендрились, как всегда.
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Гость

37 минут назад
Спуститесь к кинотеатры ОКТЯБРЬ. Офисных зданий Банков весь квартал парковок не одной даже платной.
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