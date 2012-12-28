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Происшествия
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сегодня, 08:47
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21-летний липчанин не хотел платить 37 штрафов ГИБДД
Юный водитель гонял с превышением скорости и надеялся, что наказание его не догонит.
Как сообщили в Советской районном суде, мужчина вовремя на оплачивал штрафы за превышения скорости.
Реактивную скорость он проявил ещё раз буквально накануне судебного заседания. К моменту, когда судья вошла в зал, почти все штрафы были оплачены. Тем не менее, по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в установленный законом срок» липчанин всё равно был привлечён к ответственности. Мировой суд выписал ему по 1,5 тысячи рублей за каждый из 37 эпизодов, общая сумма взыскания составила 55,5 тысяч рублей.
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