21-летний липчанин не хотел платить 37 штрафов ГИБДД

Юный водитель гонял с превышением скорости и надеялся, что наказание его не догонит.

В отношении 21-летнего жителя Липецка были рассмотрены 37 административных дел за неуплату штрафов ГИБДД.Как сообщили в Советской районном суде, мужчина вовремя на оплачивал штрафы за превышения скорости.Реактивную скорость он проявил ещё раз буквально накануне судебного заседания. К моменту, когда судья вошла в зал, почти все штрафы были оплачены. Тем не менее, по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в установленный законом срок» липчанин всё равно был привлечён к ответственности. Мировой суд выписал ему по 1,5 тысячи рублей за каждый из 37 эпизодов, общая сумма взыскания составила 55,5 тысяч рублей.