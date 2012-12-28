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сегодня, 08:47
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21-летний липчанин не хотел платить 37 штрафов ГИБДД

Юный водитель гонял с превышением скорости и надеялся, что наказание его не догонит.

В отношении 21-летнего жителя Липецка были рассмотрены 37 административных дел за неуплату штрафов ГИБДД.

Как сообщили в Советской районном суде, мужчина вовремя на оплачивал штрафы за превышения скорости.

Реактивную скорость он проявил ещё раз буквально накануне судебного заседания. К моменту, когда судья вошла в зал, почти все штрафы были оплачены. Тем не менее, по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в установленный законом срок» липчанин всё равно был привлечён к ответственности. Мировой суд выписал ему по 1,5 тысячи рублей за каждый из 37 эпизодов, общая сумма взыскания составила 55,5 тысяч рублей.
ГИБДД
штрафы
мировой суд
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Социалист
7 минут назад
Помню при нашей власти за три нарушения лишали прав. Действовало. А теперь безопасность по барабану, лишь денег в бюджет набрать.
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Ветеран
22 минуты назад
Не зря детский возраст продлили до 33 лет, вот только права до сих пор продают детям.
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Гость
32 минуты назад
Для чего он нужен на дороге, чтоб унести чью-то жизнь и свою искалечить,почему не вводится бальная система?
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Можно - а за чем
33 минуты назад
Так когда делали тракторный мост спуск у людей по 10 шт в день приходили, молча знак, молча 20, бизнес попёр. Там за сутки можно было по 40 получать и потом ах....
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Правда
48 минут назад
Так оно же ещё дитятко несмышлённое.
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Гость
50 минут назад
Машину не отобрали значит не простой пасажир
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СоколМед
54 минуты назад
Юный? Может подросток?
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Интересно
сегодня, 08:54
А он знал о них, и специально не оплачивал? Или ему их сразу все предъявили, а он о них и понятия не имел?
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Автолорд
сегодня, 09:04
Конечно не знал, он же в пещере живёт
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