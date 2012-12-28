Липецкий боксёр взял «бронзу» престижного турнира

Правда, до премии в 100 тысяч рублей он не добрался.

Дводненко затем в финале выиграл ещё и у Карена Аветисяна из Владимира, ставшего «серебряным» призёром, а Мамедалиев в поединке за 3-е место отвоевал «бронзу» у ещё одного представителя Владимира Сергея Никулищина.









Липчанин Ханнар Мамедалиев стал призёром одних из старейших в стране соревнований по боксу, посвящённых памяти академика Ивана Бардина в Череповце.22-летний ученик известнейшего тренера Альберта Масякина выступал в весовой категории до 92 кг. В первом бою наш земляк уверенно победил Дениса Кадейкина из Владимира. В полуфинале жребий свёл нашего земляка с будущим победителем соревнований Дмитрием Дводненко из Оренбургской области, который и вышел победителем их этой пары.Ханнар Мамедалиев – кандидат в мастера спорта, финалист чемпионата ЦФО, победитель и призёр престижных турниров. Выступление в Череповце он может занести себе в актив. Турнир проводился в 40-й раз, его история началась в 1969 году, позже был 12-летний перерыв, с 2024 года соревнования вновь устраивают каждый год. К слову, победители в своих весовых категориях выполняли нормативы мастеров спорта и получали премию в 100 тысяч рублей.