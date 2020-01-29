сегодня, 16:35
В администрации области не подтверждают переезд скандального завода из Сселок в Кулешовку
По данным администрации, предприятие, вызвавшее обеспокоенность жителей Кулешовки, будет производить обувь из кожзаменителя.
По сведениям GOROD48, восемь мигрантов с разрешениями — граждане Республики Узбекистан, а трое нелегалов — китайцы.
Выяснилось, что полиция и миграционный контроль пришли на предприятие после обращения официальных властей. Жители деревни Кулешовка пожаловали в Косыревский сельсовет – они почувствовали странный запах с территории предприятия и обратили внимание на работников азиатской внешности, которые передвигались по населенному пункту. Вспомнив конфликт в Сселках, они поставили в курс дела официальные власти.
- Сегодня мы были на предприятии, - рассказала GOROD48 глава администрации сельского Косыревского сельсовета Надежда Чеботарева. – На его территории мы увидели оборудование и стеллажи с обувью: галошами и сапогами.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецкой области, на территории промзоны рядом с населенным пунктом Кулешовка планируется производство обуви из кожзаменителя. В феврале предприниматель будет проводить тестовый запуск оборудования и проходить необходимую по закону экспертизу для получения заключения от Роспотребнадзора.
Что касается предприятия в Сселках, то оно как не работало, так и не работает. Площадка для его размещения еще не выбрана. При этом в администрации области официально заявляют - это завод в Сселках и Кулешовке - разные компании, никак между собой не связанные.
Напомним, что 5 декабря 2019 года около двухсот жителей Сселок потребовали закрытия в населенном пункте предприятия по производству обуви из ПВХ. Жители села опасались вредных выбросов. Возмущенных сселковцев успокаивала мэр Липецка Евгения Уваркина и депутаты областного Совета. 19 декабря вице-губернатор Дмитрий Аверов сообщил, что предприятие в села работать не будет из-за отсутствия у его владельцев разрешительных документов.
Предполагалось, что завод переместится в одну из промышленных зон города.
Житель С.Косыревка
Аххаххах
Косыревка
Лес
Игнат
если бы не народ
Житель
Кулешовец
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