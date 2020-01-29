Общество

сегодня, 16:35

В администрации области не подтверждают переезд скандального завода из Сселок в Кулешовку

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В администрации области не подтверждают переезд скандального завода из Сселок в Кулешовку

По данным администрации, предприятие, вызвавшее обеспокоенность жителей Кулешовки, будет производить обувь из кожзаменителя. 

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Сегодня пресс-служба УМВД России по Липецкой области сообщила, что 28 января на территории села Кулешовка сотрудники управления по вопросам миграции УМВД РФ по Липецкой области проводили проверку соблюдения миграционного законодательства. Проверены 11 человек, у восьми из них есть разрешение на пребывание и работу в России, трое - находятся на территории России нелегально.

По сведениям GOROD48, восемь мигрантов с разрешениями — граждане Республики Узбекистан, а трое нелегалов — китайцы.

Выяснилось, что полиция и миграционный контроль пришли на предприятие после обращения официальных властей. Жители деревни Кулешовка пожаловали в Косыревский сельсовет – они почувствовали странный запах с территории предприятия и обратили внимание на работников азиатской внешности, которые передвигались по населенному пункту. Вспомнив конфликт в Сселках, они поставили в курс дела официальные власти.

- Сегодня мы были на предприятии, - рассказала GOROD48 глава администрации сельского Косыревского сельсовета Надежда Чеботарева. – На его территории мы увидели оборудование и стеллажи с обувью: галошами и сапогами. 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецкой области, на территории промзоны рядом с населенным пунктом Кулешовка планируется производство обуви из кожзаменителя. В феврале предприниматель будет проводить тестовый запуск оборудования и проходить необходимую по закону экспертизу для получения заключения от Роспотребнадзора. 

Что касается предприятия в Сселках, то оно как не работало, так и не работает. Площадка для его размещения еще не выбрана. При этом в администрации области официально заявляют - это завод в Сселках и Кулешовке - разные компании, никак между собой не связанные.

Напомним, что 5 декабря 2019 года около двухсот жителей Сселок потребовали закрытия в населенном пункте предприятия по производству обуви из ПВХ. Жители села опасались вредных выбросов. Возмущенных сселковцев успокаивала мэр Липецка Евгения Уваркина и депутаты областного Совета. 19 декабря вице-губернатор Дмитрий Аверов сообщил, что предприятие в села работать не будет из-за отсутствия у его владельцев разрешительных  документов.  
Предполагалось, что завод переместится в одну из промышленных зон города.

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Комментарии (10)

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Житель С.Косыревка

4 минуты назад
Аххаххах, Поддерживаю!!! Совсем обнаглели!!!Людей идиотами считают! Владелец один и тот , бывший работник органов, а завод типа и другой и китайцев 3 чел....А едят за 30!!!
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Аххаххах

9 минут назад
Косыревка, но администрация не нашла связи между этими предприятиями! Потрясающе!!! Запомните, мы здесь НЕ ДУРАКИ!!!! И хоть из гов@на он будет эти галоши делать, работать мы ему НЕ ДАДИМ!!!!!
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Косыревка

15 минут назад
Даже дед охранник на видео вам говорит, что "Это тоже самое что и в Сселках, это надо было предвидеть!!!!!! Когда пришли люди выяснить что за фигня воняет!!!!
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Лес

20 минут назад
В Кулешовке и Косыревке много богатых людей живут , ну что вы и ваши дети будут дышать химией будут вас травить и лапшу на уши вешать
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Игнат

22 минуты назад
Доброго времени суток всем. А жителей данного населенного пункта в известность поставили? И они согласны?
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если бы не народ

31 минуту назад
Предприятие бы работало без лицензии до последнего
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Житель

35 минут назад
Предприятие будет производить обувь из кожзаменитетя, на стелажах Чеботарева увидела сапоги и галоши. Я стесняюсь просить, а галоши были из кожзаменителя? Че-то не сходится. В феврале предприниматель будет проводить тестовый запуск оборудования и проходить необходимую по закону экспертизу для получения заключения от Роспотребнадзора. Но комиссия уже сейчас увидела продукцию на стелажах, сапоги и галоши. Вопрос: Какого хрена они там делают?
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Кулешовец

37 минут назад
У нас что теперь галоши из кожзама лепят?...
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В курсе

48 минут назад
Да,точно,никак не связано,просто названия одинаковые,лица одинаковые,директор одинаковый!!!!Вы кому лапшу на уши вешаете??????
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Сергей 13

53 минуты назад
"Переместится в одну из промзон города""Предприятие работать не будет,в связи с отсутствием разрешительных документов"! Администрация города не в курсе, документы им выдавались на производство данной продукции?И хде налоговая,проверяющие органы,?"На территории мы увидели оборудование и стеллажи с обувью",-это шо за муйня?Это г.48 лжет,или власти нет вообще нифуя?
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