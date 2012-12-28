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День народного единства в Липецке: концерт в темноте, где пройдут гулянья и праздничные мероприятия
Общество
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сегодня, 09:00
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День народного единства в Липецке: концерт в темноте, где пройдут гулянья и праздничные мероприятия
Нас ждут концерты, продолжение «Ночи искусств» и наблюдения за увлекательной жизнью приматов.
Погода поздравила липчан с Днём народного единства резким похолоданием, столбик термометра днём покажет от +4 до +6 градусов. Холодную погоду приправят и дожди – пока ещё небольшие.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ:
- ул. Жуковского, 10;
- ул. Ибаррури, 1, 3, 5, 4а;
- ул. Прудная, 2;
- ул. Юбилейная, 4, 2, 6, 9.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Жактовской, Исполкомовской, Медицинской, Минской, О. Городовикова, Паровохной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Солнечной, Технической, Ударников, Ю. Смирнова, переулка Узорного.
Бензин
И в праздник бензин остаётся для нас актуальной тепой, на его поиски может уйти время. Если вы едете в сельскую местность, то поможет Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports, которая переда 1т данные из о ситуации на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах –max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
День народного единства и православный праздник
День народного единства – сравнительно молодой праздник, который учредили в 2005 году, а выходным сделали ещё позже. Считается, что 4 ноября 1612 года русские войска князя Дмитрия Пожарского и купца Кузьмы Минина (на самом деле его фамилия была Сухорук) освободили Москву от польских интервентов, сделав решающий шаг для прекращения Смутного времени.
А ещё в этот день большой православный праздник – День Казанской иконы Божией Матери.
Больницы и поликлиники
В праздничный день поликлиники Липецка вести приём пациентов не будут. Не работают и стационары в больницах, за исключением экстренной помощи.
Круглосуточно продолжит трудиться «скорая помощь». Принимать пациентов и в праздники не прекратят и травмпункты, в которые могут обратиться взрослые и подростки от 15 лет.
- ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1 (ул. Космонавтов, 39);
- ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, 10);
- ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» (ул. Коммунистическая, 24).
В случае неотложных проблем с зубами круглосуточно дежурит ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» (ул. Циолковского, 22), с глазами – офтальмологическое отделение ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» (ул. Ленина, 35), причём там обещают помочь и взрослым, и детям.
Ребятишек и подростков в случае экстренной ситуации ждут в областной детской больнице, там же работает и свой травмпункт (ул. Московская, 6а).
Выходной
Не работают 4 ноября МФЦ, отделения Социального фонда, банки и т.д. лучше обратиться туда завтра.
Праздничные концерты
В 11:00 праздничный концерт в честь Дня народного единства начнётся на большой эстраде в парке Победы (0+).
В 12:00 народные гулянья начнутся и на Городище (0+).
Выступят лучшие творческие силы города, солисты Липецкой филармонии, артисты дворцов культуры и т.д. А ещё – ярмарка и различные мастер-классы на любой вкус.
Музыка в темноте
В 17:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится концерт «Музыка в темноте» (6+).
Здесь и вверху фото Липецкой государственной филармонии
Струнный квартет Anima: Ангелина Логвинова (скрипка), Анастасия Юрасова (скрипка), Жанна Карпенко (альт) и Анастасия Путилина (виолончель) исполнит произведения Мориса Равеля, Клода Дебюсси, Филиппа ГНласса, Макса Рихтера и других.Музыка, которая идеально раскрывается в полумраке — от импрессионистской акварельности до современной медитативности:
Вечерний свет звезды
В 15:00 в Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) состоится концерт «Вечерний свет звезды» (6+).
Лауреат международных конкурсов игры на органе Илья Иконникова из Москвы выступит вместе с Липецким камерным хором (руководитель заслуженный артист РФ Игорь Цилин). В концерте примут участие Алексей Петрушкин (виолончель) Лилия Пищикова (вокал).
Сочинения разных эпох и стилистических направлений — от русской хоровой классики до музыки XX и XXI веков. Хоровая музыка С. Танеева, А. Аренского, А. Гречанинова, А. Шнитке, А. Пярта, А. Вискова.
О чем говорить в День единства? О приматах!
В 13.30 липецкий зоопарк (ул. К. Маркса, вл. 9) всем купившим обычный билет предоставляет праздничный бонус – обзорную экскурсию в павильоне «Экзотика» «Приматы, рептилии и не только...» (0+).
Ночь искусств
С 16:00 до 19:00 в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) пройдёт мероприятия «Ночи искусств» (6+).
В программе мастер-классы по росписи деревянных ложек в стиле «Липецких узоров», урок по изготовлению из пластика фигурки котика в уютном шарфике: на выбор – с зонтом, с гитарой или в шляпке.
Фото vk.ru/culturmus48
А ещё – экскурсии по выставкам и с 18:00 выступление ансамбля русских народных инструментов «Народная мозаика».
Дорогие липчане! Позжравляем вас с Днём народного единства, желаем всего наилучшего и только хороших новостей, которыми вас бесперебойно обеспечивает GOROD48. Наша лента она крутится 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!
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