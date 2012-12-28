День народного единства в Липецке: концерт в темноте, где пройдут гулянья и праздничные мероприятия

Нас ждут концерты, продолжение «Ночи искусств» и наблюдения за увлекательной жизнью приматов.

Погода поздравила липчан с Днём народного единства резким похолоданием, столбик термометра днём покажет от +4 до +6 градусов. Холодную погоду приправят и дожди – пока ещё небольшие.









- ул. Юбилейная, 4, 2, 6, 9.









И в праздник бензин остаётся для нас актуальной тепой, на его поиски может уйти время. Если вы едете в сельскую местность, то поможет Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports , которая переда 1т данные из о ситуации на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









День народного единства – сравнительно молодой праздник, который учредили в 2005 году, а выходным сделали ещё позже. Считается, что 4 ноября 1612 года русские войска князя Дмитрия Пожарского и купца Кузьмы Минина (на самом деле его фамилия была Сухорук) освободили Москву от польских интервентов, сделав решающий шаг для прекращения Смутного времени.









В праздничный день поликлиники Липецка вести приём пациентов не будут. Не работают и стационары в больницах, за исключением экстренной помощи.









Не работают 4 ноября МФЦ, отделения Социального фонда, банки и т.д. лучше обратиться туда завтра.









В 12:00 народные гулянья начнутся и на Городище (0+).









В 17:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится концерт «Музыка в темноте» (6+).









Здесь и вверху фото Липецкой государственной филармонии





Вечерний свет звезды

Лауреат международных конкурсов игры на органе Илья Иконникова из Москвы выступит вместе с Липецким камерным хором (руководитель заслуженный артист РФ Игорь Цилин). В концерте примут участие Алексей Петрушкин (виолончель) Лилия Пищикова (вокал).





















В программе мастер-классы по росписи деревянных ложек в стиле «Липецких узоров», урок по изготовлению из пластика фигурки котика в уютном шарфике: на выбор – с зонтом, с гитарой или в шляпке.









Фото vk.ru/culturmus48