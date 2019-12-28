Жители Сселок: «Вывезут оборудование – тогда посмотрим»

Сегодня инициативную группу жителей Сселок пустили на предприятие ООО «БизнесЛ». Людям показали законсервированное оборудование предприятия.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Перед входом на территорию предприятия группу жителей села ждал руководитель управления Правобережным округом Вячеслав Погорелов. Он сообщил последние данные по разрешению скандальной ситуации с предприятием ООО «БизнесЛ» по производство обуви из ПВХ. По словам Вячеслава Погорелова «БизнесЛ» перенесет это производство в «Технопарк Липецк» или на другую промышленную площадку. Помещения же в Сселках будут использовать под склад или иные цели, разрешенные на данной территории.



– А с чего такая срочность встречи, - поинтересовался местный активист Леонид Федяков.

– Решили не отходить далеко от кассы, - ответил Вячеслав Погорелов.

– Это просто удивительно, - отметил активист. – Обычно до власти не достучаться, а тут такая оперативность.



Как только все приглашённые на экскурсию активисты собрались, началась экскурсия по помещениям «БизнесЛ». Для начала жителям села показали помещение, где стоит оборудование. Станки прикрыты упаковочным материалом, рядом с ними - формы для колодок, напротив - мешки с сырьем и свежеокрашенный пол. И хотя оборудование частично находится в собранном состоянии, представители предприятия уверяют – все готово к вывозу.



– А почему же они подключены к силовому кабелю, – не унимался внимательный Леонид Федяков.

– Просто мы их собрали, - ответил директор предприятия Алексей Володин.

– Значит, вы уже проводили пусконаладочные работы, – встревожились сселковцы.

– Нет, никаких работ не было, к нам так и не доехали наладчики, – продолжал промышленник.



Посмотрели жители на сырье в мешках, и перешли в ангар напротив. Там также лежали упаковки с ПВХ и пластификатором. Проинспектировали сселковцы и миксеры – в них оказалось сырье. Часть взяли на анализ. На всякий случай.



– А что делает сырье в миксере, если производство даже не проходило пуско-наладочные работы, – возник закономерный вопрос у GOROD48.

– Просто при погрузке часть мешков порвалась, – ответил директор предприятия Алексей Володин.

– Чтобы во время ремонта оно не рассыпалось по полу, мы временно пересыпали его в емкости.



Осмотрели активисты другую часть оборудование, мешки со стельками и пошли на выход. Представители фирмы показали принцип работы колодок для обуви, а также рассказали, что температура нагревания сырья во время процесса производства составляет около 60-80 градусов. При таком нагреве, уверяли они, вредные вещества в воздух не выделяются.



По завершению осмотра группа активистов вернулась на улицу, где слово вновь взял Вячеслав Погорелов. Он в очередной раз рассказал о действиях власти по разрешению конфликта, напомнил, что до марта оборудования покинет стены цехов. Однако местные жители до сих пор относятся к этим словам со скепсисом. Как в том анекдоте про ложечки, которые нашлись, а осадок в душе остался.



– Мы будем продолжать следить за обстановкой и процессом вывоза оборудования вместе с администрацией, - отметил местный житель Сселок Алексей Воротников. – Увиденное сегодня донесем до земляков. Очень надеюсь, что дальнейших поводов для беспокойства по итогам всех работ у нас уже не будет.



Предыстория:



15 декабря около двухсот жителей Сселок пришли к предприятию «БизнесЛ» с протестом против производства на его территории обуви из ПВХ. Жители села заявили, что такое производство, расположенное рядом с их домами, повредит экологии и ухудшит качество жизни в селе. Возмущенных сселковцев успокаивала мэр Липецка Евгения Уваркина и депутаты областного Совета. Представители власти заявили, что владельцу предприятия отвели несколько дней для предоставления разрешительных документов на производство. 19 декабря вице-губернатор Дмитрий Аверов сообщил, что такие документы предоставлены так и не были, и предприятие на территории села работать не будет.





