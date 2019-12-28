Общество

вчера, 17:36

Жители Сселок: «Вывезут оборудование – тогда посмотрим»

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#Сселки #экология
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Жители Сселок: «Вывезут оборудование – тогда посмотрим»

Сегодня инициативную группу жителей Сселок пустили на предприятие ООО «БизнесЛ». Людям показали законсервированное оборудование предприятия.

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Перед входом на территорию предприятия группу жителей села ждал руководитель управления Правобережным округом Вячеслав Погорелов. Он сообщил последние данные по разрешению скандальной ситуации с предприятием ООО «БизнесЛ» по производство обуви из ПВХ. По словам Вячеслава Погорелова «БизнесЛ» перенесет это производство в  «Технопарк Липецк» или на другую промышленную площадку.  Помещения же в Сселках будут использовать под склад или иные цели, разрешенные на данной территории.

– А с чего такая срочность встречи, - поинтересовался местный активист Леонид Федяков.
– Решили не отходить далеко от кассы, - ответил Вячеслав Погорелов.
– Это просто удивительно, - отметил активист.  – Обычно до власти не достучаться, а тут такая оперативность.

Как только все приглашённые на экскурсию активисты собрались, началась экскурсия по помещениям «БизнесЛ». Для начала жителям села показали помещение, где стоит оборудование. Станки прикрыты упаковочным материалом, рядом с ними -  формы для колодок, напротив - мешки с сырьем и свежеокрашенный пол. И хотя оборудование частично находится в собранном состоянии, представители предприятия уверяют – все готово к вывозу.

– А почему же они подключены к силовому кабелю, – не унимался внимательный Леонид Федяков.
– Просто мы их собрали, - ответил директор предприятия Алексей Володин.
– Значит, вы уже проводили пусконаладочные работы, – встревожились сселковцы.
– Нет, никаких работ не было, к нам так и не доехали наладчики, – продолжал промышленник.

Посмотрели жители на сырье в мешках, и перешли в ангар напротив. Там также лежали упаковки с ПВХ и пластификатором. Проинспектировали сселковцы и миксеры – в них оказалось сырье. Часть взяли на анализ. На всякий случай.

– А что делает сырье в миксере, если производство даже не проходило пуско-наладочные работы, – возник закономерный вопрос у GOROD48.
– Просто при погрузке часть мешков порвалась, – ответил директор предприятия Алексей Володин.
– Чтобы во время ремонта оно не рассыпалось по полу, мы временно пересыпали его в емкости.

 Осмотрели активисты другую часть оборудование, мешки со стельками и пошли на выход. Представители фирмы показали принцип работы колодок для обуви, а также рассказали, что температура нагревания сырья во время процесса производства составляет около 60-80 градусов. При таком нагреве, уверяли они, вредные вещества в воздух не выделяются. 

По завершению осмотра группа активистов вернулась на улицу, где слово вновь взял Вячеслав Погорелов. Он в очередной раз рассказал о действиях власти по разрешению конфликта, напомнил, что до марта оборудования покинет стены цехов. Однако местные жители до сих пор относятся к этим словам со скепсисом. Как в том анекдоте про ложечки, которые нашлись, а осадок в душе остался.

–  Мы будем продолжать следить за обстановкой и процессом вывоза оборудования вместе с администрацией, - отметил местный житель Сселок Алексей Воротников. – Увиденное сегодня донесем до земляков. Очень надеюсь, что дальнейших поводов для беспокойства по итогам всех работ у нас уже не будет.

Предыстория:

15 декабря около двухсот жителей Сселок пришли к предприятию «БизнесЛ» с протестом против производства на его территории обуви из ПВХ. Жители села заявили, что такое производство, расположенное рядом с их домами, повредит экологии и ухудшит качество жизни в селе. Возмущенных сселковцев успокаивала мэр Липецка Евгения Уваркина и депутаты областного Совета. Представители власти заявили, что владельцу предприятия отвели несколько дней для предоставления разрешительных документов на производство. 19 декабря вице-губернатор Дмитрий Аверов сообщил, что такие документы предоставлены так и не были, и предприятие на территории села работать не будет. 


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#Сселки #экология
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Комментарии (139)

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progisis

26 минут назад
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Антихрист иди читай евангелие. Почитаешь и

31 минуту назад
православный, как Бог справдлив. И что всем раздал -сколько кто заслужил. А ты тут демон злобы-на революцию людей провоцируешь... на убийства и грабеж. Ты че бес?
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православный

42 минуты назад
Бедный ты, Бог мне все дает,а от тебя мне никаких наставлений не надо По-- твоему вся Америка и Китай и остальные страны --все в ад попадут,а из России только несколько человек в Раю останутся,потому что они верили особенно.А по --моему,Люди всегда будут стремиться к справедливому обществу.От добра --добра не ищут Значит и Революция была не случайно .Он сам создатель ,творец и от нас того требует.
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Бедный ты

сегодня, 13:40
православный, потому что сознание бедное и неправославное. Иди читай евангелие.... и Бог тебе даст.
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Технологичные

сегодня, 13:30
предприятия закрываются и сейчас ,пример саратовский троллейбусный завод , а лаптежные и вонючие заводики открываются ,это называется путинское импортзамещение !
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православный

сегодня, 13:30
Вы не православный, Я православный,а вот вы отняли у людей накопления ,рабочие места.__фабрики и заводы ,которые строились всей Великой послевоенной страной.И все * и разорили.Таких называют --,,купи --продай" Это вы у нас такие-- Страну отняли и поделили.Не надо делать людей бедными,что бы потом им помогать. Кто не поддерживает социалистический строй ,тот не православный.
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Mikl

сегодня, 13:21
Почитал комментарии и пришел к выводу:уважаемые сселковцы! не ботинки так сапоги вонючие вам привезут изготавливать на вашей земле. жалко вас. вам бы огурцы. да помидоры свежие выращивать как в советское время, а вам вонючую обувь всовывают.Руководители не местные, не знают истории местности. им люди не дороги, они как мусор на дороге к власти и алчности.
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Вы не православный

сегодня, 13:11
православный, что такое национализировать-это отнять и поделить. А заповедь не желай жены, имущества и другого что у ближнего. Уже национализировали в 1917 году-полроссии расстреляли. И др сих пор разбираемая с национализацией. И где вы православный?
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православный

сегодня, 12:58
Поздравляю, липчане!, Естественно, все делается для того ,что бы нечего было национализировать.Для того и делают совместные с иностранцами.предприятия. Своим надо платить ,а на чужой территории давая работу, можно ставить на своих условиях.А прибыль --себе.
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смехопанорама

сегодня, 12:48
Олега Донских, посмотри газетенку первый номер , как Уваркина елочку наряжает , порадуйся , 19 млн , на газетенку выделяют ! Я рад ! И Яськова из Российской партии пенсионеров за справедливость , рада ! Говорит , 119 надо выделять , ну , так , а чё ! Глава Липецка Евгения Уваркина встала грудью на защиту бюджетного печатного слова: А газета нужна нам как печатаное издание. Ее целевая аудитория - пенсионеры. ПЕНСИОНЕРЫ РАДЫ ЗА УВАРКИНУ И ЗА ЕЁ ЕЛОЧКУ , говорят ! МИЛЛАРД НАДО ЭТОЙ ВЫДЕЛИТЬ !
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