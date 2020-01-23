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сегодня, 17:33
На сайте петиций появилось обращение к Путину от имени жителей Липецкого района
Авторы петиции требую закрыть свалку в районе Косыревки.
На сервисе change.org от имени жителей деревни Кулешовка и села Косыревка Липецкого района опубликована адресованная президенту Путину петиция «Против полигона ТБО возле жилых домов».
- Мы, жители и собственники участков под ИЖС д. Кулешовка, с. Косыревка Липецкого муниципального района Липецкой области обращаемся к вам с просьбой помочь нам и нашим детям отстоять право на проживание в благоприятной окружающей среде. <…> Самой большой нашей проблемой стал полигон ТБО «Центролит», принадлежащий АО «ЭкоПром-Липецк», в работе которого неоднократно выявлялись многочисленные нарушения. Как показала проверка, в местах складирования отходов отсутствовали сети ливнестоков с автономными очистными сооружениями, не было и изоляции верхнего слоя отходов. Помимо этого, компания не соблюдала порядок дезинфекции, и захламляла отходами прилегающую территорию. Как стало известно, допущенные нарушения явились одной из причин скопления выделяемых неприятных органических запахов в воздухе, - говорится в петиции.
Авторы петиции заявляют, что их пугает перспектива разрастания свалки, и требуют закрытия полигона «Центролит» с его последующей рекультивацией. Кроме того, они предлагают ввести запрет на строительство в этом районе вредных промышленных объектов (заводов, свалок и прочего).
Как сообщила GOROD48 глава Косыревского сельсовета Надежда Чеботарева, она находится в должности с 2010 года. На протяжении этого времени ей вместе с жителями постоянно приходится сталкиваться с проблемой скверных запахов от полигона ТБО. При этом в последние время они стали возникать чаще.
– В среднем мы обращаемся в управление экологии один-два раза в месяц по поводу неприятного запаха, - рассказала Надежда Чеботарева. – Нам постоянно как-то пытаются объяснить причины возникновения проблемы, но она не решается.
За комментарием мы обратились в прокуратуру Липецкой области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, перечисленные в петиции нарушения были выявлены Липецкой природоохранной прокуратурой совместно с управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области. Но, из-за появления этой петиции, изложенные в ней факты проверят повторно. По итогам проверки прокуратура примет процессуальное решение.
В свою очередь на петицию отреагировал региональный оператор по обращению с ТБО «ЭкоПром-Липек». В официальном ответе компании сказано, что на территории Косыревского сельсовета в соответствии с территориальной схемой строительство нового полигона не планируется. Кроме того, все вопросы по строительству полигонов должны проходить предварительные общественные обсуждения, что подтверждает необоснованность заявлений о предполагаемом расширении свалки. Полигон «Центролит» будет эксплуатироваться до конца 2021 года, после чего пройдет его рекультивация.
фото google.com.
- Мы, жители и собственники участков под ИЖС д. Кулешовка, с. Косыревка Липецкого муниципального района Липецкой области обращаемся к вам с просьбой помочь нам и нашим детям отстоять право на проживание в благоприятной окружающей среде. <…> Самой большой нашей проблемой стал полигон ТБО «Центролит», принадлежащий АО «ЭкоПром-Липецк», в работе которого неоднократно выявлялись многочисленные нарушения. Как показала проверка, в местах складирования отходов отсутствовали сети ливнестоков с автономными очистными сооружениями, не было и изоляции верхнего слоя отходов. Помимо этого, компания не соблюдала порядок дезинфекции, и захламляла отходами прилегающую территорию. Как стало известно, допущенные нарушения явились одной из причин скопления выделяемых неприятных органических запахов в воздухе, - говорится в петиции.
Авторы петиции заявляют, что их пугает перспектива разрастания свалки, и требуют закрытия полигона «Центролит» с его последующей рекультивацией. Кроме того, они предлагают ввести запрет на строительство в этом районе вредных промышленных объектов (заводов, свалок и прочего).
Как сообщила GOROD48 глава Косыревского сельсовета Надежда Чеботарева, она находится в должности с 2010 года. На протяжении этого времени ей вместе с жителями постоянно приходится сталкиваться с проблемой скверных запахов от полигона ТБО. При этом в последние время они стали возникать чаще.
– В среднем мы обращаемся в управление экологии один-два раза в месяц по поводу неприятного запаха, - рассказала Надежда Чеботарева. – Нам постоянно как-то пытаются объяснить причины возникновения проблемы, но она не решается.
За комментарием мы обратились в прокуратуру Липецкой области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, перечисленные в петиции нарушения были выявлены Липецкой природоохранной прокуратурой совместно с управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области. Но, из-за появления этой петиции, изложенные в ней факты проверят повторно. По итогам проверки прокуратура примет процессуальное решение.
В свою очередь на петицию отреагировал региональный оператор по обращению с ТБО «ЭкоПром-Липек». В официальном ответе компании сказано, что на территории Косыревского сельсовета в соответствии с территориальной схемой строительство нового полигона не планируется. Кроме того, все вопросы по строительству полигонов должны проходить предварительные общественные обсуждения, что подтверждает необоснованность заявлений о предполагаемом расширении свалки. Полигон «Центролит» будет эксплуатироваться до конца 2021 года, после чего пройдет его рекультивация.
фото google.com.
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молодой тупняк
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