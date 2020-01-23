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На сайте петиций появилось обращение к Путину от имени жителей Липецкого района

17 1423
#экология
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На сайте петиций появилось обращение к Путину от имени жителей Липецкого района

Авторы петиции требую закрыть свалку в районе Косыревки.

На сервисе change.org от имени жителей деревни Кулешовка и села Косыревка Липецкого района опубликована адресованная президенту Путину петиция «Против полигона ТБО возле жилых домов».

- Мы, жители и собственники участков под ИЖС д. Кулешовка, с. Косыревка Липецкого муниципального района Липецкой области обращаемся к вам с просьбой помочь нам и нашим детям отстоять право на проживание в благоприятной окружающей среде. <…> Самой большой нашей проблемой стал полигон ТБО «Центролит», принадлежащий АО «ЭкоПром-Липецк», в работе которого неоднократно выявлялись многочисленные нарушения. Как показала проверка, в местах складирования отходов отсутствовали сети ливнестоков с автономными очистными сооружениями, не было и изоляции верхнего слоя отходов. Помимо этого, компания не соблюдала порядок дезинфекции, и захламляла отходами прилегающую территорию. Как стало известно, допущенные нарушения явились одной из причин скопления выделяемых неприятных органических запахов в воздухе, - говорится в петиции. 

Авторы петиции заявляют, что их пугает перспектива разрастания свалки, и требуют закрытия  полигона «Центролит» с его последующей рекультивацией. Кроме того, они предлагают ввести запрет на строительство в этом районе вредных промышленных объектов (заводов, свалок и прочего).

Как сообщила GOROD48 глава Косыревского сельсовета Надежда Чеботарева, она находится в должности с 2010 года. На протяжении этого времени ей вместе с жителями постоянно приходится сталкиваться с проблемой скверных запахов от полигона ТБО. При этом в последние время они стали возникать чаще.

– В среднем мы обращаемся в управление экологии один-два раза в месяц по поводу неприятного запаха, - рассказала Надежда Чеботарева. – Нам постоянно как-то пытаются объяснить причины возникновения проблемы, но она не решается.

За комментарием мы обратились в прокуратуру Липецкой области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, перечисленные в петиции нарушения были выявлены Липецкой природоохранной прокуратурой совместно  с управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области. Но, из-за появления этой петиции, изложенные в ней факты проверят повторно. По итогам проверки прокуратура примет процессуальное решение.

В свою очередь на петицию отреагировал региональный оператор по обращению с ТБО «ЭкоПром-Липек». В официальном ответе компании сказано, что на территории Косыревского сельсовета в соответствии с территориальной схемой строительство нового полигона не планируется. Кроме того, все вопросы по строительству полигонов должны проходить предварительные общественные обсуждения, что подтверждает необоснованность заявлений о предполагаемом расширении свалки. Полигон «Центролит» будет эксплуатироваться до конца 2021 года, после чего пройдет его рекультивация. 

фото  google.com.

17 1423
#экология
1

Комментарии (18)

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2 секунды назад
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2 минуты назад
https://youtu.be/i8CjG5VFJiM
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Из проверенных источников

20 минут назад
Маленький вопрос: если выбросить упаковку из-под мороженого у горсовета на ул Советской, то это будет называться незаконное складирование ТКО, а если выброшенную мной упаковку автомобиль ЭКОПром перевезёт в Косыревку за 80 рублей, то это называется....? Что изменилось: упаковка она и в Африке упаковка (кстати завод по производству мороженого уже заплатил за утилизацию отходов), только бесплатно на ул Советская, и за 80 руб в с.Косырёвка. Господа чиновники, мусор надо перерабатывать, а не перевозить из одной кучи в другую. Денег в стране валом, только ваше желание.
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молодой тупняк

36 минут назад
Ник, ты реально думаешь что Путин не в курсе?! Никто не задался вопросом в какую первую страну и почему он уехал после отставки правительства и зачем?! А почему везде говорят про холокост?!, У меня складывается впечатление что русских меньше всего погибло в ВОВ и они вообще не пострадали, кругом долбят про несчастных евреев, почему не брали в руки вилы и не кололи немцев?!, почему сдавались в плен и бежали в тыл красной армии?!, а сейчас они самый пострадавший народ?! У нас одна беда соплеменники, мы не можем объединяться пока войны нет, так и будем друг-друга грызть, резать и убивать пока грабят наши ресурсы и недры, как только над нами не смеются и издеваются все нации кому не лень, и на самом деле только простые немцы немного уважают.
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Из личного опыта.

41 минуту назад
Письмо в некуда, через 15 дней минимум спустился на местную власть с пометкой подконтролем. А здесь опять тормоз, Под Москвой проблема не решается.
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вот это новость !

42 минуты назад
гость, ты не прав. За деньги будут давать инвалидность,а вот людям.которым тяжело работать,будут отказывать.... И они просто будут влачить жалкое существование и умирать. Вот так Путин будет побеждать бедность.... Даже на похороны не будет денег....
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Люди подпишитесь помогайте

45 минут назад
http://chng.it/4TQvgWZz6B
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Астра

47 минут назад
Жителям Косыревки, Кулешовки, Сырского Рудника уже сейчас нечем дышать, пока руководители региона заверяют руководство страны в том , что у нас все хорошо и проблем с мусороудалением в Липецке нет. Но это только одна сторона медали. На свалке ТБО обитают стаи птиц, в том числе чаек. Размещение объектов, привлекающих птиц, запрещено на приаэродромной территории в зоне взлета и посадки самолетов. С таким подходом властей скоро будут падать самолеты на существующую жилую застройку.
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гость

49 минут назад
вот это новость !, так это же хорошая новость! на нашей шее сидят олигархи, чиновники, от бизнесменов польза есть и по сути бизнесмен в нынешних условиях главный тягач экономики, но эти хитровы...е товарищи купившие себе группы уже раздражают, кто реально болен тому бояться нечего.
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Перри Мейсон

52 минуты назад
Путинпамаги!)))
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