Общество

58 минут назад

Продавца газоанализаторов привлекут к отвественности

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#мошенничество
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Продавца газоанализаторов привлекут к отвественности
ОМВД России по  Ельцу 14 декабря года обратилась 81-летняя пенсионерка с заявлением о совершении в отношении нее мошенничества. Из показаний потерпевшей стало известно, что неизвестный путём обмана, под предлогом приобретения прибора для предотвращения взрыва бытового газа, завладел ее деньгами в сумме 20000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и задержан неработающий 21-летний житель города Ельца.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает УМВД России по Липецкой области.
1 561
#мошенничество
2

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