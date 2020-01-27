Продавца газоанализаторов привлекут к отвественности

ОМВД России по Ельцу 14 декабря года обратилась 81-летняя пенсионерка с заявлением о совершении в отношении нее мошенничества. Из показаний потерпевшей стало известно, что неизвестный путём обмана, под предлогом приобретения прибора для предотвращения взрыва бытового газа, завладел ее деньгами в сумме 20000 рублей.



Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и задержан неработающий 21-летний житель города Ельца.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает УМВД России по Липецкой области.

