Общество

сегодня, 13:59

Почему бы автохамам не начать думать о пешеходах? (ФОТО)

18 483
#Автохамы #машины #парковки
Почему бы автохамам не начать думать о пешеходах? (ФОТО)

Очередная подборка парковок на тротуарах, возле подъездов и т.п.

Сегодня в нашей рубрике, в которой мы вместе с читателями GOROD48 боремся с автохамами, речь вновь пойдет о парковках на тротуарах.

Красноречиво выглядит верхний снимок: выходите вы из подъезда, а тут…

Смургиса, 6 (1).jpeg

Этот же автомобиль с другого ракурса. Водитель и соседям создал неудобства, и перекрыл пешеходный переход – обойти можно только по дороге, где носятся другие машины. Снято 25 января в 14:47 на улице Смургиса, 6. К слову, в прошлом выпуске мы публиковали фото другого «мастера» парковки у подъезда по тому же адресу.

Кривенкова,.jpeg

Кривенкова, 31, фото от 25 января в 12:20. Автор сообщает, что мест куда можно встать рядом полно, но этот автовладелец решил и ПДД нарушить (езда по тротуару), и единственный заезд для колясок (в т.ч. и инвалидных) перекрыл.

Осипенко.jpg

Улица Осипенко, 12 рядом с профтехучилищем №19. Сфотографировано 23 января в 12:37. Это же нужно умудриться так встать!

Меркулова, 9.jpeg

Меркулова, 9, фото от 24 января в 16:40. Не один, а сразу несколько автолюбителей заставляют пешеходов обходить их по проезжей части.

psTzs3-MsM8.jpg

Папина, 25, фото от 25 января в 14.00. Почему нельзя подумать о тех, кто ходит пешком и сдвинуть машину немного в сторону?

IMG-20200123-WA0001.jpg

Плеханова, 82, снимок от 23 января в 13:00. Езда по тротуару налицо.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

18 483
#Автохамы #машины #парковки

Комментарии (18)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

живу я тут

1 минуту назад
Вика, стукачей раньше тихо мочили в сортире
ответить

#4#

2 минуты назад
Водители и пешеходы не в чем не виноваты!Виноваты чиновникохамы!Все происходит от того что чиновники не думают о людях,а пытаются стравить водителей и пешеходов.
ответить

Стукахам

5 минут назад
Вика, считаете что стучать на ближнего лучше, чем припарковаться?
ответить

Вика

9 минут назад
Перри Мейсон, считаете стукачей плохими, автохамов хорошими?
ответить

ruka48@avtokham.ru

15 минут назад
Липчане, пишите, присылайте в редакцию фотографии, тех фотодоносохамов жалуется на припаркованные вами авто.)))
ответить

где моя бесплатная парковка

20 минут назад
Вика, неа, пока не построят парковки, не надоели.)))
ответить

Перри Мейсон

22 минуты назад
Вика, а там нет "Азбуки оправданий стукачей"? Или все по классике "Я ведь не из зависти, я так – Ради справедливости, и только"?)))
ответить

Вика

27 минут назад
На Пикабу выложили "Азбуку оправданий автохамов". Там вы сможете найти свежие отмазки! А то ваши "Стукачи-доносчики", и "Где мои бесплатные парковки" надоели уже.
ответить

где парковки?

28 минут назад
сколько уже ждать? И освещение по ночам включите, не в блокадном городе живем!
ответить

Перри Мейсон

30 минут назад
Котэ,)))))) +1000
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В пожаре во Льве-Толстом сегодня погиб человек
#Пожар #МСЧ
4
В пожаре во Льве-Толстом сегодня погиб человек

сегодня, 12:43

Общество
Липчане жалуются на автомобили без номеров (ФОТО)
#Автохлам #брошенные машины #благоустройство
31
Липчане жалуются на автомобили без номеров (ФОТО)

сегодня, 10:49

Общество
Почти 2 тысячи липчан лишились права управлять автомобилями из-за долгов
#Приставы #УФССП #долги
13
Почти 2 тысячи липчан лишились права управлять автомобилями из-за долгов

сегодня, 10:34

Общество
Еще не вечер, а уже как утром
#Владимир Путин #социальный контракт #бедность
55
Еще не вечер, а уже как утром

сегодня, 08:00

Общество
Ельчан удивил НЛО
#НЛО
53
Ельчан удивил НЛО

вчера, 21:40

Общество
В Липецке поднимется сильный ветер
#ветер
5
В Липецке поднимется сильный ветер

вчера, 21:23

Общество