Почему бы автохамам не начать думать о пешеходах? (ФОТО)

Очередная подборка парковок на тротуарах, возле подъездов и т.п.

Сегодня в нашей рубрике, в которой мы вместе с читателями GOROD48 боремся с автохамами, речь вновь пойдет о парковках на тротуарах.

Красноречиво выглядит верхний снимок: выходите вы из подъезда, а тут…





Этот же автомобиль с другого ракурса. Водитель и соседям создал неудобства, и перекрыл пешеходный переход – обойти можно только по дороге, где носятся другие машины. Снято 25 января в 14:47 на улице Смургиса, 6. К слову, в прошлом выпуске мы публиковали фото другого «мастера» парковки у подъезда по тому же адресу.





Кривенкова, 31, фото от 25 января в 12:20. Автор сообщает, что мест куда можно встать рядом полно, но этот автовладелец решил и ПДД нарушить (езда по тротуару), и единственный заезд для колясок (в т.ч. и инвалидных) перекрыл.





Улица Осипенко, 12 рядом с профтехучилищем №19. Сфотографировано 23 января в 12:37. Это же нужно умудриться так встать!





Меркулова, 9, фото от 24 января в 16:40. Не один, а сразу несколько автолюбителей заставляют пешеходов обходить их по проезжей части.





Папина, 25, фото от 25 января в 14.00. Почему нельзя подумать о тех, кто ходит пешком и сдвинуть машину немного в сторону?





Плеханова, 82, снимок от 23 января в 13:00. Езда по тротуару налицо.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.