Заслуженные мастера автохамства (ФОТО)

Новая подборка тех, кто сам мучается со своим авто и мешает жить окружающим.

Сегодня в нашей рубрике, которую мы ведем вместе с читателями GOROD48, публикуем фото самых-самых отъявленных автохамов.

Верхний снимок сделан сегодня 19 января в 9 часов утра на улице Студеновской, 25. Водитель припарковал машину прямо на детской площадке и ни о чем не переживает.





Еще одно сегодняшнее фото. Так выглядит площадка перед домом на Московской, 103, снято в 9:30. Если вы утром выйдете погулять с ребенком, то по логике этих водителей снежную бабу должны лепить на проезжей части.





Снимок от 17 января в 17:45 сделан на улице Терешковой, 35 б рядом с известным торговым центром, который оборудован подземной парковкой. Но водителю «в лом туда заезжать» - вот, а некоторые оправдывают свое автохамство тем, что парковок не хватает. Но дело оказывается не в них.





Хренникова, 6 а. Снято 15 января в 18:44. Еще один деятель решил поставить на ночь машину на тротуар, чтобы люди в темное время ходили по дороге, рискуя быть сбитыми.





Стаханова 59, фото от 14 января в 8:00. Под парковку приспособили даже пандус для инвалидов. Местные жители жалуются, что здесь нередко оставляют авто, и они сильно мешают, так как машины еще и загораживают обзор и, попадая на проезжую часть, возникают аварийные ситуации, поскольку пешеход не видит проезжающие авто, а водители – пешеходов.





Катукова, 36, снято 18 января в 9:05. Как говорится, ноу коммент.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.