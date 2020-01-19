Общество

59 минут назад

Заслуженные мастера автохамства (ФОТО)

6 612
#Автохамы #машины #парковки
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Заслуженные мастера автохамства (ФОТО)

Новая подборка тех, кто сам мучается со своим авто и мешает жить окружающим.

Сегодня в нашей рубрике, которую мы ведем вместе с читателями GOROD48, публикуем фото самых-самых отъявленных автохамов.

Верхний снимок сделан сегодня 19 января в 9 часов утра на улице Студеновской, 25. Водитель припарковал машину прямо на детской площадке и ни о чем не переживает.

Московская.jpeg

Еще одно сегодняшнее фото. Так выглядит площадка перед домом на Московской, 103, снято в 9:30. Если вы утром выйдете погулять с ребенком, то по логике этих водителей снежную бабу должны лепить на проезжей части.

Терешковой.jpeg

Снимок от 17 января в 17:45 сделан на улице Терешковой, 35 б рядом с известным торговым центром, который оборудован подземной парковкой. Но водителю «в лом туда заезжать» - вот, а некоторые оправдывают свое автохамство тем, что парковок не хватает. Но дело оказывается не в них.

Хренникова, 6 А.jpeg

Хренникова, 6 а. Снято 15 января в 18:44. Еще один деятель решил поставить на ночь машину на тротуар, чтобы люди в темное время ходили по дороге, рискуя быть сбитыми.

Стаханова, 59.jpeg

Стаханова 59, фото от 14 января в 8:00. Под парковку приспособили даже пандус для инвалидов. Местные жители жалуются, что здесь нередко оставляют авто, и они сильно мешают, так как машины еще и загораживают обзор и, попадая на проезжую часть, возникают аварийные ситуации, поскольку пешеход не видит проезжающие авто, а водители – пешеходов.

Катукова, 36.jpeg

Катукова, 36, снято 18 января в 9:05. Как говорится, ноу коммент.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

6 612
#Автохамы #машины #парковки
2

Комментарии (6)

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Бп

1 минуту назад
Поэтому они продолжают, вы им столько внимания дарите. Вы же не фотографируете тех кто правильно паркуется, и не пишете какие они молодцы...
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имя

6 минут назад
Примеров масса, столбики еще дешевле и удобнее..
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Примеров масса

14 минут назад
Второе фото , один погонный метр ограды стоит 1000 руб . ,можно сделать на средства депутатского миллиона ,обращайтесь к своему депутату и требуйте сделать ограду .
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ТЦ-2

19 минут назад
Ничего удивительного в этом нет! Тачку для этого и покупают, чтобы на ней понты свои показывать. Вот, автохамы, и выпендрились, как всегда!
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шардак

31 минуту назад
я тут король
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Гость

51 минуту назад
Опять автохлам бросают где попало
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