Неужели в Липецке настолько не хватает парковок, что машины нужно ставить на «зебре»? (ФОТО)

Автохамы, которые совсем не думают об окружающих.

Сегодня в нашей рубрике, в которой мы вместе с читателями GOROD48 боремся с автохамами, пойдет речь о парковке в местах, где ни при каких обстоятельствах нельзя ставить машину – на пешеходных переходах.

Таких, как на верхнем снимке, сделанном на дороге-дублере проспекта Победы 13 января в 13:01. Похоже, водитель думает, что весь мир делится на три части – его квартиру, его машину и ЕГО парковку.





Недалеко ушел и этот автовладелец, оставивший машину на ночь в 26-м микрорайоне. Фотография сделана 12 января в 07:19. Как прикажете переходить дорогу пешеходам, особенно в темное время суток? Лезть под колеса авто, поток которых в этом месте не иссякает?





Замятина 4, сфотографировано 8 января в 19:24. Тоже не нашёл другого места для парковки на ночь. Хотя стоянка там в нескольких метрах, даже две, но они – видите ли – платные. Лучше подвергнуть риску других людей, чем расстаться с кровно нажитым полтинником. После этой публикации, правда, придется платить штраф, который намного больше.





А вот и еще один мастер парковки, которому вновь не хватило места. Пришлось ставить «тачку» прямо на остановке общественного транспорта в микрорайоне «Елецком» 13 января в 10:27.





Снимок не очень хорошего качества, но отлично отражает суть дела. На Политехнической, 9 а женщине с ребенком в санках приходится обходить машину, оставленную невпопад на дороге для пешеходов.





Это уже не «зебра», но все же. Хорошавина, 21, снято 8 января в 12:16. Автор фото сообщила, что так и не смогла попасть в магазин с коляской.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.