Спорт

28 минут назад

Неужели в Липецке настолько не хватает парковок, что машины нужно ставить на «зебре»? (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
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Неужели в Липецке настолько не хватает парковок, что машины нужно ставить на «зебре»? (ФОТО)

Автохамы, которые совсем не думают об окружающих.

Сегодня в нашей рубрике, в которой мы вместе с читателями GOROD48 боремся с автохамами, пойдет речь о парковке в местах, где ни при каких обстоятельствах нельзя ставить машину – на пешеходных переходах.

Таких, как на верхнем снимке, сделанном на дороге-дублере проспекта Победы 13 января в 13:01. Похоже, водитель думает, что весь мир делится на три части – его квартиру, его машину и ЕГО парковку.

26-й микрорайон.jpeg

Недалеко ушел и этот автовладелец, оставивший машину на ночь в 26-м микрорайоне. Фотография сделана 12 января в 07:19. Как прикажете переходить дорогу пешеходам, особенно в темное время суток? Лезть под колеса авто, поток которых в этом месте не иссякает?

Замятина.jpeg

Замятина 4, сфотографировано 8 января в 19:24. Тоже не нашёл другого места для парковки на ночь. Хотя стоянка там в нескольких метрах, даже две, но они – видите ли – платные. Лучше подвергнуть риску других людей, чем расстаться с кровно нажитым полтинником. После этой публикации, правда, придется платить штраф, который намного больше.

Елецкий.jpeg

А вот и еще один мастер парковки, которому вновь не хватило места. Пришлось ставить «тачку» прямо на остановке общественного транспорта в микрорайоне «Елецком» 13 января в 10:27.

WhatsApp Image 2020-01-13 at 18.24.23.jpeg

Снимок не очень хорошего качества, но отлично отражает суть дела. На Политехнической, 9 а женщине с ребенком в санках приходится обходить машину, оставленную невпопад на дороге для пешеходов.

Хорошавина, 21.jpeg

Это уже не «зебра», но все же. Хорошавина, 21, снято 8 января в 12:16. Автор фото сообщила, что так и не смогла попасть в магазин с коляской.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

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#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (5)

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Право налево

17 секунд назад
вот человейников настроили, а парковок нет. проектом ТУПО не предусмотрено. и кажный б-жий день автовладельцы соревнуются кто вперед поставит свою вундервафлю на свободный клочок асфальта/щебенки/грунта/газона. иногда эти соревнования переходят в бокс и реанимацию.
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Сегодня в 20--00 ч. будем петушить

5 минут назад
водилу Е789МН на том же самом месте где сделано фото. Желающие могут присоединиться
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Сергей 13

9 минут назад
скоро и в Липецке !, Данунах,где Ростов и где Липецк!Тут скорее ананасы сажать начнут,чем в центре и вообще по городу порядок наведут.
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скоро и в Липецке !

13 минут назад
Любителей неправильной парковки будут увозить еще 20 эвакуаторов в Ростове Закупленная техника будет использоваться в борьбе с правонарушителями, которые оставляют автомобили на остановках общественного транспорта. Сейчас закуплено 10 автомобилей, планируется приобрести еще 20 единиц. Подобная система позволит решить сразу две проблемы: нормализовать работу общественного транспорта и пополнить бюджет города за счёт доставки автомобилей на штрафстоянки.
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Юрий Деточкин

14 минут назад
Ничего удивительного в этом нет! Тачку для этого и покупают, чтобы на ней понты свои показывать. Вот, автохамы, и выпендрились, как всегда.
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