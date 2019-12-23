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сегодня, 09:19

Скончался основатель и бессменный руководитель студии «Алые Паруса»

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Скончался основатель и бессменный руководитель студии «Алые Паруса»

Владимир Болдырев так и не смог побороть болезнь, скончавшись на 72-м году жизни.

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В ночь на 22 декабря на 72-м году оборвалась жизнь создателя и бессменного (с 1973 года!) руководителя вокально-инструментальной студии «Алые Паруса» Владимира Болдырева…

В последнее время Владимир Михайлович тяжело болел, но не остался со своей бедой один на один – благо, многочисленные выпускники, воспитанные им за долгие годы, старались помочь. В своем последнем (как оказалось) интервью Владимир Болдырев через GOROD48 поблагодарил всех, кто оказался неравнодушен к его судьбе и оказывал помощь в борьбе с недугом, приобретению лекарств. Но болезнь оказалась сильнее…

Прощание с Владимиром Болдыревым состоится во вторник, 24 декабря, в 10.00 в Христорождественоском соборе Липецка, после чего легендарного человека похоронят на одном из липецких кладбищ.

Владимир Болдырев был уникальным человеком. В его трудовой книжке значилась всего одна (!) запись – о приеме на работу в Дом детского творчества (ныне ДДТ «Городской» имени С. А. Шмакова) в 1973 году. С тех пор он возглавлял созданную им же студию «Алые Паруса», учил многие поколения творческой молодежи Липецка петь, играть на музыкальных инструментах. Некоторые ученики Болдырева нашли себя и на большой эстраде, став музыкантами в группах «звезд» российской сцены. Все кто прошел школу Болдырева, отмечают непередаваемый творческий дух студии, атмосферу доброты и по-отечески чуткую заботу наставника.

Светлая память!

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Комментарии (7)

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" в его тредовой книжке"

38 минут назад
Вообщето, господа борзописцы, в 1973 году никаких ДДТ не существовало, был дом пионеров и школьников города Липецка (ул.Ленина,28 )
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...

59 минут назад
Занимался у него лет 15 назад, потрясающий человек. Вечная память.
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Введите ваше имя

сегодня, 09:53
Хороший Человек ушел ,
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Анна Ванна

сегодня, 09:46
111, вы не устали удивляться? Это же gorod48! Не только "22 ноября", но и "В его трЕдовой книжке"!
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Ольга

сегодня, 09:41
Царствие небесное. Очень жаль..
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111

сегодня, 09:36
22 ноября ????
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эх,

сегодня, 09:30
Светлая память !!!
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