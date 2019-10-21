Создателю легендарной студии «Алые Паруса» требуется помощь

Владимир Болдырев болен, ему сложно говорить. но он нашел в себе силы через GOROD48 поблагодарить всех, кто уже поддержал его в трудную минуту.

Не побоимся сказать, что Владимир Болдырев – один из самых известных липчан, живущих в настоящее время.

Созданную им еще в 1973 году вокально-инструментальная студия «Алые паруса» в детстве навещали сотни липчан, они учились музыке, культуре и доброте именно под руководством Владимира Михайловича. Его ученики участвовали и завоевывали призы в различных музыкальных конкурсах – от региональных и международных. Вдумайтесь только 50 лет (!) Болдырев отдал работе в доме детского творчества «Городской» им. С.А.Шмакова. Учителю с большой буквы в этом году исполняется 71, впереди еще столько планов, возможностей и перспектив…







Сейчас педагога, посвятившего всю жизнь детям, постигла беда – тяжелая болезнь. Для его излечения и поддержания жизни необходимы дорогостоящие лекарства и процедуры, на которые семье Болдырева уже не хватает денег.

Родственники, друзья, знакомые, педагоги дома детского творчества «Городской» им. С.А.Шмакова, ученики начали сбор средств. Кроме того, они обращаются к неравнодушным липчанам, ко всем, кто знает Владимира Михайловича с просьбой о помощи.

Ситуация сейчас уже настолько напряженная, что даже 100-200 рублей – кому сколько не жалко – могут продлить жизнь, а возможно даже и спасти человека, всего себя посвятившего другим людям.







… Владимир Михайлович сейчас очень болен. Ему сложно даже говорить. Но он нашел в себе силы связаться с GOROD48, чтобы сказать:

- Я хочу поблагодарить всех, кто уже нашел возможность помочь нашей семье. Никогда ничего не просил у людей, старался не брать, а дарить. Мне очень приятно узнать, что моя судьба оказалась небезразлична большому количеству людей. Спасибо всем вам, дорогие…

Внести пожертвование можно на счет 5336690184545020 в Сбербанке на имя Надежды Викторовны Болдыревой (супруги педагога).



На фото кадры с 70-летнего юбилея Владимира Болдырева в прошлом году.

