Липецкие музыканты дали благотворительный концерт в поддержку основателя «Алых Парусов» (ФОТО)

А сегодня состоится еще одно аналогичное выступление.

Липецкие музыканты дали благотворительный концерт в поддержку своего коллеги – основателя студии «Алые Паруса» Владимира Болдырева.

Владимира Михайловича постигло несчастье – тяжелая болезнь. Педагог с большой буквы, отдавший полвека работе в студии при Доме творчества «Городской» имени С.А. Шмакова (в его трудовой книжке всего одна запись!), воспитал десятки учеников. И они решили поддержать своего учителя в трудный час.







Вход на концерт был бесплатным, но любой желающий мог внести посильное пожертвование. Сейчас родственники, друзья, коллеги Владимира Болдырева, педагоги ДДТ «Городской» продолжают собирать средства на его лечение.







Одной из форм поддержки стал концерт, прошедший в популярной форме «квартирника» в здании бывшего развлекательного центра «Торнадо». Придумал и организовал концерт автор популярных липецких квартирников солист группы «Данила Мастер» Александр Данилов.







Помимо него выступили такие местные знаменитости, как Аркадий и Вячеслав Свиридовы, Олег Миронцев, Эдуард Беспяткин, Алексей Загвоздкин, Александр Кошеляев и другие. На сцене были замечены и гости – Илья Свиридов (Санкт-Петербург), группа «Старый квартал» (Задонск).







- Мы верим в скорейшее выздоровление Владимира Болдырева, всегда готовы помочь с покупкой лекарств, а кроме того отправляем ему наш громадный энергетический посыл: «Держитесь, Владимир Михайлович, все будет хорошо!», - рассказали участники концерта.







К слову, 71-летний Болдырев нашел в себе силы поблагодарить участников концерта и просто неравнодушных людей, сказав им несколько слов из своей квартиры. Видео публикует GOROD48.

Сегодня в Липецке пройдет еще один благотворительный концерт в поддержку Болдырева. В Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) состоится музыкальное мероприятие «Мелодия добра». Начало в 16.00.

- Каждый желающий сможет передать свои пожелания, внести пожертвования, окунуться в атмосферу музыки, тепла и доброты, которую долгие годы дарил своим ученикам Владимир Михайлович. Для нас, его учеников, этот концерт - выражение любви и благодарности нашему дорогому педагогу, - рассказали GOROD48 организаторы.







Напоминаем, что внести свою лепту в исцеление и возвращение к полноценной творческой жизни по-настоящему легендарного липчанина может любой желающий. Ситуация такова, что даже 50 или 100 рублей могут продлить жизнь и спасти творческого человека. Внести пожертвования можно счет 5336690184545020 в Сбербанке на имя Надежды Викторовны Болдыревой (супруги педагога).



Видео и фото Аркадия Свиридова.

