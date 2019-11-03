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19 минут назад

Липецкие музыканты дали благотворительный концерт в поддержку основателя «Алых Парусов» (ФОТО)

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#Владимир Болдырев #благотворительность #"Алые Паруса" #ученики
Липецкие музыканты дали благотворительный концерт в поддержку основателя «Алых Парусов» (ФОТО)

А сегодня состоится еще одно аналогичное выступление.

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Липецкие музыканты дали благотворительный концерт в поддержку своего коллеги – основателя студии «Алые Паруса» Владимира Болдырева.

Владимира Михайловича постигло несчастье – тяжелая болезнь. Педагог с большой буквы, отдавший полвека работе в студии при Доме творчества «Городской» имени С.А. Шмакова (в его трудовой книжке всего одна запись!), воспитал десятки учеников. И они решили поддержать своего учителя в трудный час.

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Вход на концерт был бесплатным, но любой желающий мог внести посильное пожертвование. Сейчас родственники, друзья, коллеги Владимира Болдырева, педагоги ДДТ «Городской» продолжают собирать средства на его лечение.

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Одной из форм поддержки стал концерт, прошедший в популярной форме «квартирника» в здании бывшего развлекательного центра «Торнадо». Придумал и организовал концерт автор популярных липецких квартирников солист группы «Данила Мастер» Александр Данилов.

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Помимо него выступили такие местные знаменитости, как Аркадий и Вячеслав Свиридовы, Олег Миронцев, Эдуард Беспяткин, Алексей Загвоздкин, Александр Кошеляев и другие. На сцене были замечены и гости – Илья Свиридов (Санкт-Петербург), группа «Старый квартал» (Задонск).

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- Мы верим в скорейшее выздоровление Владимира Болдырева, всегда готовы помочь с покупкой лекарств, а кроме того отправляем ему наш громадный энергетический посыл: «Держитесь, Владимир Михайлович, все будет хорошо!», - рассказали участники концерта.

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К слову, 71-летний Болдырев нашел в себе силы поблагодарить участников концерта и просто неравнодушных людей, сказав им несколько слов из своей квартиры. Видео публикует GOROD48.

Сегодня в Липецке пройдет еще один благотворительный концерт в поддержку Болдырева. В Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) состоится музыкальное мероприятие «Мелодия добра». Начало в 16.00.

- Каждый желающий сможет передать свои пожелания, внести пожертвования, окунуться в атмосферу музыки, тепла и доброты, которую долгие годы дарил своим ученикам Владимир Михайлович. Для нас, его учеников, этот концерт - выражение любви и благодарности нашему дорогому педагогу, - рассказали GOROD48 организаторы.

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Напоминаем, что внести свою лепту в исцеление и возвращение к полноценной творческой жизни по-настоящему легендарного липчанина может любой желающий. Ситуация такова, что даже 50 или 100 рублей могут продлить жизнь и спасти творческого человека. Внести пожертвования можно счет 5336690184545020 в Сбербанке на имя Надежды Викторовны Болдыревой (супруги педагога).

Видео и фото Аркадия Свиридова.

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#Владимир Болдырев #благотворительность #"Алые Паруса" #ученики

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