В Липецке начали умирать птицы

В парке Победы они падают с деревьев.

Вчера Евгений Чураков разместил в YouTube видео, снятое в парке Победы - на записи несколько мертвых птиц, одна из которых упала с дерева рядом с Евгением и умерла на его глазах.



На днях такая же ситуация произошла в Ельце, где в районе улицы Новолипецкой на берегу реки быстрая Сосна горожане нашли множество мертвых птиц.



Специалисты областного управления ветеринарии уже выяснили, что в Ельце птицы чем-то отравились. Опасные и инфекционные болезни исключены.



Известие же о том, что в Липецке также начался птичий мор, в управлении ветеринарии встретили с тревогой.



- В парк Победы направляются специалисты, - сообщил GOROD48 начальник противоэпизотического отдела управления ветеринарии Липецкой области Анатолий Фальков.



