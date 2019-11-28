Происшествия

44 минуты назад

В Липецке начали умирать птицы

21 1172
#птицы #отравление
3
В Липецке начали умирать птицы

В парке Победы они падают с деревьев.

Вчера Евгений Чураков разместил в YouTube видео, снятое в парке Победы - на записи несколько мертвых птиц, одна из которых упала с дерева рядом с Евгением и умерла на его глазах.

На днях такая же ситуация произошла в Ельце, где в районе улицы Новолипецкой на берегу реки быстрая Сосна горожане нашли множество мертвых птиц.

Специалисты областного управления ветеринарии уже выяснили, что в Ельце птицы чем-то отравились. Опасные и инфекционные болезни исключены.

Известие же о том, что в Липецке также начался птичий мор, в управлении ветеринарии встретили с тревогой.

- В парк Победы направляются специалисты, - сообщил GOROD48 начальник противоэпизотического отдела управления ветеринарии Липецкой области Анатолий Фальков.

21 1172
#птицы #отравление
3

Комментарии (21)

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FАртамонов

1 минуту назад
у нас все хорошо, поменяем на пул московских птиц.
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Есть версия

2 минуты назад
Может, реагенты? В этом году вмесие с песком сыпят
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виноваты вышки

3 минуты назад
Сперва пчёлы погибли,сейчас птицы,.а потом от сотовых вышек начнём вымирать и мы....
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что медвепуты придумали ?

5 минут назад
Не хотят чипироваться. Ведь вышел закон о чипировании домашних животных и птицы,включая пчёл....
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бабай

6 минут назад
недели за две до этого чайки на ВДХР массово дохли ,а экологам по хрену на все это было!!
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Народный контроль

9 минут назад
Птицы умирают потому, что не умеют читать. А прочитали бы отчет Росстата, слетали бы за новым кошельком для подросшей зарплаты, накупили бы жратвы и жирели бы, жирели!
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Соседи

14 минут назад
Это травят несчастных бездомных животных…
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Город

15 минут назад
Всё по писанию,скоро всё решится.
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воровская мгла над страной !

23 минуты назад
Глава Карелии Артур Парфёнчиков сообщил, что массовая гибель птиц в городе Сегежа произошла из-за поваренной соли На своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор писал, что они, якобы, наелись хлорида натрия. Это привело к остановке сердца. Глава Карелии предположил, что вероятно соль содержалась в антигололёдных реагентах, пишет сайт «Фонтанка». Затем Парфёнчиков удалил свою публикацию.
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Здесь все просто

23 минуты назад
По всей видимости кто то кто занят отловом бродячих животных рассыпает массово в парках и других местах отравленные приманки гибнут не только птицы но ещё и бродячие животные
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Еще комментарии

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