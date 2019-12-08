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50 минут назад
Елецкое предприятие оштрафовали на 10 млн рублей за взятку в «Опенхаусе»
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Директор организации хотел подкупить представителя ОЭЗ «Липецк».
Мировой судья СУ №9 Октябрьского района Липецка наложил штраф в 10 млн рублей на компанию «Елецспецстрой». Организацию признали ответственной за то, что на предприятие процветала коррупция. Компанию оштрафовали по ст. 19.28 КоАП. «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
Факт коррупции в «Елецспецстрое» подтвердили 19 августа. Тогда директор строительной организации передал сотруднику АО «Особая экономическая зона промышленно производственного типа «Липецк»» взятку в 3 миллиона рублей. Деньги предназначались должностному лицу за подписание актов приемки автодороги на территории экономзоны в Елецком районе, построенной с нарушениями условий договора, и за ускорение сроков ее оплаты. Подрядная организация при строительстве дороги стоимостью 146 миллионов рублей без согласования с руководством экономзоны использовала доменный шлак, а не известняковый щебень. Узнав о замене стройматериалов, заказчик усомнился в качестве асфальтового покрытия и планировал проведение соответствующей экспертизы, результаты которой, в случае выявления недостатков, могли повлечь неоплату строительных работ и переделывание объекта за счет стройфирмы.
Директора компании Вячеслава Лаухина взяли с поличным – при передаче взятки в 3 млн рублей коммерческому директору ОЭЗ «Липецк». Сделка должна была состояться в кафе «Опенхаус», но передачу денег сорвали сотрудники ФСБ. Представитель ОЭЗ заранее известил правоохранительные органы о том, что его хотят подкупить. Лаухин написал явку с повинной в день задержания. Сейчас дело готовят к передаче в суд.
ООО «Елецспецстрой» расположено на площадке Сахарного завода В Ельце. Лаухин является владельцем 85% организации. Штат организации составляет около 200-230 человек, причем из них около 40 работников инженерно-технических специальностей. Основной вид экономической деятельности организации - строительно-монтажные работы. Среди заказчиков ООО «Елецспецстрой» можно выделить АО «ОЭЗ ППТ «Липецк», управление капитального строительства Липецкой области, ОГУП «Липецкоблводоканал» и другие. С АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» ООО «Елецспецстрой» сотрудничает с момента открытия экономической зоны, ельчане занимались строительством инженерных сетей (водопровод, канализация, ливневая канализация) и транспортной инфраструктуры (дороги и подъезды к объектам). За время сотрудничества с АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» каких-либо нареканий или претензий к качеству работ ООО «Елецспецстрой» не имелось. До того, как в ОЭЗ не пришел новый коммерческий директор, которого не устроила замена щебня, и он инициировал собственное расследование в отношении компании Лаухина.
Факт коррупции в «Елецспецстрое» подтвердили 19 августа. Тогда директор строительной организации передал сотруднику АО «Особая экономическая зона промышленно производственного типа «Липецк»» взятку в 3 миллиона рублей. Деньги предназначались должностному лицу за подписание актов приемки автодороги на территории экономзоны в Елецком районе, построенной с нарушениями условий договора, и за ускорение сроков ее оплаты. Подрядная организация при строительстве дороги стоимостью 146 миллионов рублей без согласования с руководством экономзоны использовала доменный шлак, а не известняковый щебень. Узнав о замене стройматериалов, заказчик усомнился в качестве асфальтового покрытия и планировал проведение соответствующей экспертизы, результаты которой, в случае выявления недостатков, могли повлечь неоплату строительных работ и переделывание объекта за счет стройфирмы.
Директора компании Вячеслава Лаухина взяли с поличным – при передаче взятки в 3 млн рублей коммерческому директору ОЭЗ «Липецк». Сделка должна была состояться в кафе «Опенхаус», но передачу денег сорвали сотрудники ФСБ. Представитель ОЭЗ заранее известил правоохранительные органы о том, что его хотят подкупить. Лаухин написал явку с повинной в день задержания. Сейчас дело готовят к передаче в суд.
ООО «Елецспецстрой» расположено на площадке Сахарного завода В Ельце. Лаухин является владельцем 85% организации. Штат организации составляет около 200-230 человек, причем из них около 40 работников инженерно-технических специальностей. Основной вид экономической деятельности организации - строительно-монтажные работы. Среди заказчиков ООО «Елецспецстрой» можно выделить АО «ОЭЗ ППТ «Липецк», управление капитального строительства Липецкой области, ОГУП «Липецкоблводоканал» и другие. С АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» ООО «Елецспецстрой» сотрудничает с момента открытия экономической зоны, ельчане занимались строительством инженерных сетей (водопровод, канализация, ливневая канализация) и транспортной инфраструктуры (дороги и подъезды к объектам). За время сотрудничества с АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» каких-либо нареканий или претензий к качеству работ ООО «Елецспецстрой» не имелось. До того, как в ОЭЗ не пришел новый коммерческий директор, которого не устроила замена щебня, и он инициировал собственное расследование в отношении компании Лаухина.
5 641
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