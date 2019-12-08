Происшествия

50 минут назад

Елецкое предприятие оштрафовали на 10 млн рублей за взятку в «Опенхаусе»

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#штраф #коррупция
Елецкое предприятие оштрафовали на 10 млн рублей за взятку в «Опенхаусе»

Директор организации хотел подкупить представителя ОЭЗ «Липецк».

Мировой судья СУ №9 Октябрьского района Липецка наложил штраф в 10 млн рублей на компанию «Елецспецстрой». Организацию признали ответственной за то, что на предприятие процветала коррупция. Компанию оштрафовали по ст. 19.28 КоАП. «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

Факт коррупции в «Елецспецстрое» подтвердили 19 августа. Тогда директор строительной организации передал сотруднику АО «Особая экономическая зона промышленно производственного типа «Липецк»» взятку в 3 миллиона рублей. Деньги предназначались должностному лицу за подписание актов приемки автодороги на территории экономзоны в Елецком районе, построенной с нарушениями условий договора, и за ускорение сроков ее оплаты. Подрядная организация при строительстве дороги стоимостью 146 миллионов рублей без согласования с руководством экономзоны использовала доменный шлак, а не известняковый щебень. Узнав о замене стройматериалов, заказчик усомнился в качестве асфальтового покрытия и планировал проведение соответствующей экспертизы, результаты которой, в случае выявления недостатков, могли повлечь неоплату строительных работ и переделывание объекта за счет стройфирмы.

Директора компании Вячеслава Лаухина взяли с поличным – при передаче взятки в 3 млн рублей коммерческому директору ОЭЗ «Липецк». Сделка должна была состояться в кафе «Опенхаус», но передачу денег сорвали сотрудники ФСБ. Представитель ОЭЗ заранее известил правоохранительные органы о том, что его хотят подкупить. Лаухин написал явку с повинной в день задержания. Сейчас дело готовят к передаче в суд.


ООО «Елецспецстрой» расположено на площадке Сахарного завода В Ельце. Лаухин является владельцем 85% организации. Штат организации составляет около 200-230 человек, причем из них около 40 работников инженерно-технических специальностей. Основной вид экономической деятельности организации - строительно-монтажные работы. Среди заказчиков ООО «Елецспецстрой» можно выделить АО «ОЭЗ ППТ «Липецк», управление капитального строительства Липецкой области, ОГУП «Липецкоблводоканал» и другие. С АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» ООО «Елецспецстрой» сотрудничает с момента открытия экономической зоны, ельчане занимались строительством инженерных сетей (водопровод, канализация, ливневая канализация) и транспортной инфраструктуры (дороги и подъезды к объектам). За время сотрудничества с АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» каких-либо нареканий или претензий к качеству работ ООО «Елецспецстрой» не имелось. До того, как в ОЭЗ не пришел новый коммерческий директор, которого не устроила замена щебня, и он инициировал собственное расследование в отношении компании Лаухина.

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#штраф #коррупция

Комментарии (5)

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Пенсионер

16 минут назад
Удивили все эти ОЭЗ и создавались Королевым чтобы отмывать взятки больше нет от них никакого проку рабочих мест пшик . Это как нано технологии Чубайса танк видишь а он есть.
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Гость

18 минут назад
А подряды в г. Елец ещё проверить? Вот где очень интересно?
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Водила

20 минут назад
Да вы посмотрите на проспект который недавно сдали. От автовокзала до будёного в некоторых местах походу начал проваливатся ( пополз). В особенности возле бордюров. Так как ехал и не буду утверждать но что-то там с ним есть в действительности. Прям на против аптеки.
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Прокурор

23 минуты назад
Надо проверить 25 декабря сдачу 2 очереди Нижнего парка. Плитка уже просела так как уложена на мерзлый грунт. Допросить Щербакова специалиста широкого профиля.
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Дорстрой

43 минуты назад
А не проверить ли все построенные в 2019г дроги в Липецкой области. Уж не одному чтоб неуютно было!
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