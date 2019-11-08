Бизнесмен за 3 миллиона рублей пытался подкупить одного из руководителей ОЭЗ «Липецк»

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела директора строительной организации, обвиняемого в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.

По данным следствия, 19 августа 2019 года директор строительной организации передал коммерческому директору АО «Особая экономическая зона промышленно производственного типа «Липецк»» взятку в 3 миллиона рублей. Деньги предназначались должностному лицу за подписание актов приемки автодороги на территории экономзоны в Елецком районе, построенной с нарушениями условий договора, и за ускорение сроков ее оплаты. Подрядная организация при строительстве дороги стоимостью 146 миллионов рублей без согласования с руководством экономзоны использовала доменный шлак, а не известняковый щебень. Узнав о замене стройматериалов, заказчик усомнился в качестве асфальтового покрытия и планировал проведение соответствующей экспертизы, результаты которой, в случае выявления недостатков, могли повлечь неоплату строительных работ и переделывание объекта за счет стройфирмы.



При передаче денег взяткодатель был задержан сотрудниками УФСБ России по Липецкой области.



В ходе расследования уголовного дела вину в совершении коррупционного преступления фигурант признал и раскаялся в содеянном. Вместе с тем его вина подтверждается собранными следствием доказательствами.



В настоящее время обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

