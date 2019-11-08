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сегодня, 18:35

Бизнесмен за 3 миллиона рублей пытался подкупить одного из руководителей ОЭЗ «Липецк»

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#взятка
Бизнесмен за 3 миллиона рублей пытался подкупить одного из руководителей ОЭЗ «Липецк»

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела директора строительной организации, обвиняемого в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.

По данным следствия, 19 августа 2019 года директор строительной организации передал коммерческому директору АО «Особая экономическая зона промышленно производственного типа «Липецк»» взятку в 3 миллиона рублей. Деньги предназначались должностному лицу за подписание актов приемки автодороги на территории экономзоны в Елецком районе, построенной с нарушениями условий договора, и за ускорение сроков ее оплаты. Подрядная организация при строительстве дороги стоимостью 146 миллионов рублей без согласования с руководством экономзоны использовала доменный шлак, а не известняковый щебень. Узнав о замене стройматериалов, заказчик усомнился в качестве асфальтового покрытия и планировал проведение соответствующей экспертизы, результаты которой, в случае выявления недостатков, могли повлечь неоплату строительных работ и переделывание объекта за счет стройфирмы.

При передаче денег взяткодатель был задержан  сотрудниками УФСБ России по Липецкой области.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении коррупционного преступления фигурант признал и раскаялся в содеянном. Вместе с тем его вина подтверждается собранными следствием доказательствами.

В настоящее время обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
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#взятка

Комментарии (12)

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Дорожник

1 секунду назад
Да уж..вот и аукнулось.. для тех кто не в курсе. С некоторых пор ПАО НЛМК поднял цены на доменный шлак в двое и перестал отгружать эти отходы производства для перепродажи. Хотя территория комбината зашлакована аж дышать нечем.. Вот и страдают наши дороги и дорожники((
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вопрос

1 минуту назад
проект 146 млн . , взятка 3 млн. сколько спи -жено ?
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Гость

4 минуты назад
Известняковый шлак экологически чистый природный материал , очень морозостойкий , влагоустойчив , не фонит , НЕ ЗАГРЯЗНЯЕТ ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ . С течением времени его прочность только увеличивается . Этими свойствами доменный шлак не обладает.
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Липецк

9 минут назад
Что для них 3 ляма. Они рассуждают так: скупой, плати дважды
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матвей

9 минут назад
А кто же по жадничал. Где 132млн и где 3млн.
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ins

15 минут назад
А что за строительная компания? Армяне чтоль?
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Ваня Кошелек

19 минут назад
Дурраачёкк, надо было больше, больше давать.
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Вася

21 минуту назад
Его наградить надо было. Известняк , доменным шлаком заменил
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Она такая

39 минут назад
Наша Раша. Не помажешь, не поедешь. И никакой прорыв и рывок не в состоянии справиться со всем этим. Только смертная казнь и полная конфискации. Или по Сталинских, в Сибирь, на лесоповал.
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Андрей

сегодня, 19:06
Доменный шлак стоит дороже чем известняковый щебень.У Вас ошибка.Все наоборот!
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