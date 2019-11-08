сегодня, 18:35
Бизнесмен за 3 миллиона рублей пытался подкупить одного из руководителей ОЭЗ «Липецк»
Следственными органами СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела директора строительной организации, обвиняемого в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.
При передаче денег взяткодатель был задержан сотрудниками УФСБ России по Липецкой области.
В ходе расследования уголовного дела вину в совершении коррупционного преступления фигурант признал и раскаялся в содеянном. Вместе с тем его вина подтверждается собранными следствием доказательствами.
В настоящее время обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
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