Общество

сегодня, 13:19

«Намоленное» автохамами место возле детского сада (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
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«Намоленное» автохамами место возле детского сада (ФОТО)

Все снимки сегодняшнего выпуска сделаны в одном и тот же месте.

Есть в Липецке такие места, в которые нарушители правил парковки постоянно ставят свои автомобили, несмотря ни на что.

Фото вверху (у нас уже выходило) сделано 19 ноября на улице Меркулова возле забора детского садика №43. Уничтожать газон летом, травить малышей выхлопными газами круглый год – ничего не останавливает автохамов.

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Особенно полюбил это место за оградой детсада водитель «Ниссана». Этот снимок сделан 27 ноября в 8:00.

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А этот тот же самый автомобиль 29 ноября в 10:00. К слову, других мест для парковки рядом предостаточно.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

11 575
#Автохамы #машины #парковки
2

Комментарии (11)

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весёлый

10 минут назад
На фото видно,с порослью у забора канадского клёна никому нет дела
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весёлый

12 минут назад
Когда эти газоны засевались травкой
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весёлый

13 минут назад
Ставят там машины,где лучше видно с окна
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Ден

18 минут назад
48, неделю назад таже самая статья, выдумать нечего больше? Идиот.....ы
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Патрикеевна

43 минуты назад
Ничего удивительного в этом нет! Тачку для этого и покупают, чтобы на ней понты свои показывать! Вот, водилы, и выпендрились, как всегда!
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Сокол

45 минут назад
Отвалите, парковаться негде.
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Вован настоящий

57 минут назад
Я что то пропустил? Фольксваген начал Кашкай делать? Где редакция таких неучей собирает? Наверное по объявлению набирают.
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Правда

сегодня, 13:36
А чем плохо место для парковки.В Шанхае это норма.
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)))

сегодня, 13:35
Это не фольцваген, а феррари.
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Когда нет достойных новостей.

сегодня, 13:34
Дебильное колхозное СМИ. Тут тоже комменты закройте, а то уваркина про себя правду запретила.
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