«Намоленное» автохамами место возле детского сада (ФОТО)

Все снимки сегодняшнего выпуска сделаны в одном и тот же месте.

Есть в Липецке такие места, в которые нарушители правил парковки постоянно ставят свои автомобили, несмотря ни на что.

Фото вверху (у нас уже выходило) сделано 19 ноября на улице Меркулова возле забора детского садика №43. Уничтожать газон летом, травить малышей выхлопными газами круглый год – ничего не останавливает автохамов.

Особенно полюбил это место за оградой детсада водитель «Ниссана». Этот снимок сделан 27 ноября в 8:00.





А этот тот же самый автомобиль 29 ноября в 10:00. К слову, других мест для парковки рядом предостаточно.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.