сегодня, 13:19
«Намоленное» автохамами место возле детского сада (ФОТО)
Все снимки сегодняшнего выпуска сделаны в одном и тот же месте.
Есть в Липецке такие места, в которые нарушители правил парковки постоянно ставят свои автомобили, несмотря ни на что.
Фото вверху (у нас уже выходило) сделано 19 ноября на улице Меркулова возле забора детского садика №43. Уничтожать газон летом, травить малышей выхлопными газами круглый год – ничего не останавливает автохамов.
Особенно полюбил это место за оградой детсада водитель «Ниссана». Этот снимок сделан 27 ноября в 8:00.
А этот тот же самый автомобиль 29 ноября в 10:00. К слову, других мест для парковки рядом предостаточно.
Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.
весёлый
весёлый
весёлый
Ден
Патрикеевна
Сокол
Вован настоящий
Правда
)))
Когда нет достойных новостей.