Быханов сад – не парковка! (ФОТО)

Новые примеры наглого поведения автохамов в Липецке.

Даже любимое детище губернатора Игоря Артамонова и мэра Евгении Уваркиной – Быханов сад, в реконструкцию которого вложены десятки миллионов рублей, страдает от автохамов, как обычная липецкая песочница.





Этот тот же автомобиль, что и на верхнем снимке. Припарковался в зелени недалеко от дворца спорта «Спартак», пропахав колесами нехилую часть пути.





Художественный ракурс от нашего читателя. Снимки сделаны 23 ноября в 17:01.





Улица Славянова, снято 23 ноября в 13:05. Такие автомобили на тротуарах чем-то напоминают гопников, стоящих с засунутыми в карманы руками на пути добрых граждан.





На первый взгляд может показаться, что автомобиль едет. Но, если приглядеться, то водителя за рулем не видно.





А вот и подтверждающее фото, что автовладелец 26 ноября в 11:10 на улице Интернациональной грубо нарушил ПДД, оставив машину на «зебре» и подвергнув опасности пешеходов.





Тоже улица Интернациональная. Чтобы оставить машину на газоне, нужно еще и проехать по тротуару. Фото от 26 ноября, 12:43.





А здесь рискует уже сам автолюбитель, поскольку ставить машину рядом со шкафом редуцирования газа категорически не рекомендуется. Чтобы забраться на эту площадку, необходимо взобраться на высокий бордюр, но когда это останавливало искателей приключений, уверенных в своей исключительной роли?

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.