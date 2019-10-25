Происшествия

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Двухлетнюю девочку обдало кипящим рассолом из лопнувшей стеклянной банки

9 1990
#ожоги #дети
1
Двухлетнюю девочку обдало кипящим рассолом из лопнувшей стеклянной банки

У малышки обожжено 30% тела.

Врачи ожогового отделения областной детской больницы делают все для спасения двухлетней пациентки, доставленной из одного из районов области. У ребенка обожжено 30% тела.

По данным GOROD48, мама девочки занималась консервированием грибов, а ее дочь была рядом на кухне. Во время работы по стерилизации одна из стеклянных банок в руках хозяйки раскололась, и малышку обдало горячим рассолом, содержащим уксус и растительное масло.

- Девочка пока в реанимации. Ребенка вывели из шока и стабилизировали. Начато плановое лечение, - прокомментировал ситуацию главный врач областной детской больницы Сергей Голобурдин.

Кстати, подчиненные Сергея Голобурдина в сентябре проявили недюжинный профессионализм при лечении 16-летнего подростка, доставленного с тяжелейшей электротравмой из Чаплыгинского района (у школьника диагностировали 70-процентный ожог тела, некоторые пораженные участки были буквально обуглены). Врачи детской областной больницы стабилизировали состояние пациента и отправили в специализированный ожоговый центр Нижнего Новгорода для дальнейшего лечения. Сейчас жизнь подростка вне опасности. Он перенес несколько пластических операций и уже может двигать руками, разговаривать, принимать пищу. Парню предстоит еще ряд операций, после которых он сможет самостоятельно ходить.

фото: odessa.politeka.net

9 1990
#ожоги #дети
1

Комментарии (9)

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Animal planet

1 минуту назад
Это какой то ПРОШЛЫЙ ВЕК,все правильно,на хрен эти закатки нужны.А еще бесит когда родственники угощают грибами в банке,приходиться это потом выбрасывать.
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одни 7ми месячные..

16 минут назад
Это какой то ПРОШЛЫЙ ВЕК, мда..недоношеность это не хорошо..
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однако

27 минут назад
при 42 тыр на каждого закрывать грибы?
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Бюджетник

41 минуту назад
Помоги Господи вылечиться детенку!
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Бюджетник

42 минуты назад
Это чем же вы питаетесь скажите пожалуйста "прошлый век"? Магазинными продуктами и печеньями на кокосовом масле?
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Гость

43 минуты назад
Даже если совсем нечего есть, кроме грибов, что приходится их консервировать, грибы нельзя закатывать под металлические крышки, у меня родители грибники, всю жизнь собирают, и я с детства помню главные праивла, ими мне все уши прожужжали и весь мозг проели: нельзя брать гриб, если ты не знаешь, как он называется и что он съедобный, нельзя собирать грибы у дорог и предприятий, нельзя брать старые грибы, грибы надо перерабатывать сразу, все грибы надо обязательно отваривать минимум 20 минут, а лучше больше, и никогда нельзя консервировать грибы без доступа кислорода, потому что есть такая дрянь, как БОТУЛИЗМ, а грибы очень сложно полностью отмыть от земли, в которой как раз и живут эти бактерии. Это простые рабочие люди из глубинки с советским образованием. Ну а уж как нас гоняли из кухни, когда готовили, - отдельная история. Сами дураки, но ребенка-то пожалели бы, неужели прям вот совсем-совсем никак было некуда его деть, чтобы вместе с ним такие опасные действия делать.
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Это какой то ПРОШЛЫЙ ВЕК

53 минуты назад
Мы живем в 21 веке ,в веке высоких тех но логий ! Все целеу стрем ленные молодые люди мечтают покорить МОСКВУ - сити -это же самый пик , вершина айсберга , а не банки закатывать ! Банки закатывать -это означает ,что у вас не все в порядке , все соленое и все консервации - это вредно для здоровья , приводит к различным расстройствам и в том числе к БОТУЛИЗМУ !
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Ч

57 минут назад
Я желаю малышу вылечиться !!! Когда же люди будут предусмотрительны при выполнении опасных работ в присутствии малышей ? Нельзя им быть рядом и , точка !
ответить

Ч

57 минут назад
Я желаю малышу вылечиться !!! Когда же люди будут предусмотрительны при выполнении опасных работ в присутствии малышей . Нельзя им быть рядом и , точка !
ответить

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