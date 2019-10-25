Происшествия
сегодня, 10:58
Двухлетнюю девочку обдало кипящим рассолом из лопнувшей стеклянной банки
У малышки обожжено 30% тела.
Врачи ожогового отделения областной детской больницы делают все для спасения двухлетней пациентки, доставленной из одного из районов области. У ребенка обожжено 30% тела.
По данным GOROD48, мама девочки занималась консервированием грибов, а ее дочь была рядом на кухне. Во время работы по стерилизации одна из стеклянных банок в руках хозяйки раскололась, и малышку обдало горячим рассолом, содержащим уксус и растительное масло.
- Девочка пока в реанимации. Ребенка вывели из шока и стабилизировали. Начато плановое лечение, - прокомментировал ситуацию главный врач областной детской больницы Сергей Голобурдин.
Кстати, подчиненные Сергея Голобурдина в сентябре проявили недюжинный профессионализм при лечении 16-летнего подростка, доставленного с тяжелейшей электротравмой из Чаплыгинского района (у школьника диагностировали 70-процентный ожог тела, некоторые пораженные участки были буквально обуглены). Врачи детской областной больницы стабилизировали состояние пациента и отправили в специализированный ожоговый центр Нижнего Новгорода для дальнейшего лечения. Сейчас жизнь подростка вне опасности. Он перенес несколько пластических операций и уже может двигать руками, разговаривать, принимать пищу. Парню предстоит еще ряд операций, после которых он сможет самостоятельно ходить.
По данным GOROD48, мама девочки занималась консервированием грибов, а ее дочь была рядом на кухне. Во время работы по стерилизации одна из стеклянных банок в руках хозяйки раскололась, и малышку обдало горячим рассолом, содержащим уксус и растительное масло.
- Девочка пока в реанимации. Ребенка вывели из шока и стабилизировали. Начато плановое лечение, - прокомментировал ситуацию главный врач областной детской больницы Сергей Голобурдин.
Кстати, подчиненные Сергея Голобурдина в сентябре проявили недюжинный профессионализм при лечении 16-летнего подростка, доставленного с тяжелейшей электротравмой из Чаплыгинского района (у школьника диагностировали 70-процентный ожог тела, некоторые пораженные участки были буквально обуглены). Врачи детской областной больницы стабилизировали состояние пациента и отправили в специализированный ожоговый центр Нижнего Новгорода для дальнейшего лечения. Сейчас жизнь подростка вне опасности. Он перенес несколько пластических операций и уже может двигать руками, разговаривать, принимать пищу. Парню предстоит еще ряд операций, после которых он сможет самостоятельно ходить.
Animal planet
одни 7ми месячные..
однако
Бюджетник
Бюджетник
Гость
Это какой то ПРОШЛЫЙ ВЕК
Ч
Ч