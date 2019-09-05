Происшествия

18 минут назад

16-летний парень получил удар током на железной дороге

177
#железная дорога
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16-летний парень получил удар током на железной дороге
Вчера в областную детскую больницу из Чаплыгинского района доставили 16-летнего парня, который получил удар током на железнодорожном узле. Юноша находится в крайне тяжелом состоянии – у него обожжено 70% тела.

Как рассказал GOROD48 главный врач детской областной клинической больницы Сергей Голобурдин, врачи постараются стабилизировать его состояние, после чего подростка отправят в специализированный ожоговый центр Нижнего Новгорода для дальнейшего лечения.


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#железная дорога
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Комментарии (1)

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СТУДГОРОДОК, 26

24 секунды назад
Ярик постоянно лезет в электрощиток соседа. А научил его чепушило Толик, который не раз выключал свет у соседа, резал провода, пока не согнулся раком
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