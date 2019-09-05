16-летний парень получил удар током на железной дороге

Вчера в областную детскую больницу из Чаплыгинского района доставили 16-летнего парня, который получил удар током на железнодорожном узле. Юноша находится в крайне тяжелом состоянии – у него обожжено 70% тела.



Как рассказал GOROD48 главный врач детской областной клинической больницы Сергей Голобурдин, врачи постараются стабилизировать его состояние, после чего подростка отправят в специализированный ожоговый центр Нижнего Новгорода для дальнейшего лечения.





