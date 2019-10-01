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8 минут назад

Генерал-майор полиции Михаил Молоканов возглавит аэропорт «Липецк»

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#отставка #назначение #аэропорт #УМВД
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Генерал-майор полиции Михаил Молоканов возглавит аэропорт «Липецк»

Бывший начальник УМВД России по Липецкой области займет кресло руководителя «воздушной гавани» Липецкой области с 3 октября

1 октября начальник управления дорог и транспорта подписал заявление директора аэропорта «Липецк» Владимира Малахова об уходе на пенсию. Кресло в его кабинете займет 3 октября экс-начальник УМВД России по Липецкой области Михаил Молоканов. 

- Собираюсь еще поработать на благо российской авиации. У меня имеется предложение от коллег из Воронежской области, - сообщил GOROD48 Владимир Малахов, которому 17 июня исполнился 71 год.

Разговоры о смене руководства “воздушной гавани» начались еще в середине лета, до официального сообщения об отставке Михаила Молоканова. Работники аэропорта не удивлены, что на место Малахова приходит человек, не имеющий отношение к авиации. Сотрудники отрасли признают, что прежний руководитель утратил влияние и дружеские связи «наверху», где принимают решения о развитии воздушной гавани и начислению дотаций. 

Вместе с этим сотрудники аэропорта обеспокоены, что место директора займет человек, не имеющий опыта работы в авиации.

Отметим, что руководить липецким УМВД Михаила Молоканова назначил президент РФ Владимир Путин с января 2015 года.  Михаил Молоканов родился в 1971 году в Волгограде. Окончил высшую следственную школу МВД России. Службу в органах внутренних дел начал с 1992 года в должности милиционера. До своего назначения в Липецк занимал должность заместителя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области. Указом президента РФ от 7 сентября генерал-майор полиции Михаил Молоканов отправлен в отставку.
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#отставка #назначение #аэропорт #УМВД
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Комментарии (4)

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Блин !

3 минуты назад
Очередной дружок Путина !
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Чарльз Дарвин

3 минуты назад
Какое-то странное назначение. Это как ткачихе стать начальником автобазы
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Где молокан ?!

3 минуты назад
И где аэропорт !?.
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У вас не с частные случаи были ???!

4 минуты назад
Будут !.
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