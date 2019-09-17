Происшествия

сегодня, 15:30

В лесном массиве на улице Зои Космодемьянской нашли убитого мужчину

8 3926
#убийство
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В лесном массиве на улице Зои Космодемьянской нашли убитого мужчину
Сегодня в Липецке на улице Зои Космодемьянской в лесном массиве за т.н. "грязинской" остановкой нашли тело убитого мужчины. 

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- Сегодня на улице Зои Космодемьянской было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением, - рассказала GOROD48 помощник руководителя СУ СК России по Липецкой области Юлия Кузнецова. - Личность погибшего пока не установлена - документов при нем не было. На месте преступления работает следственно-оперативная группа.

Местные жители рассказали GOROD48, что убийство произошло недавно - труп нашли во второй половине дня. На убитом - множество тюремных наколок.

8 3926
#убийство
2

Комментарии (8)

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Валетов

50 минут назад
Одним меньше!
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в стране преступная полиция

54 минуты назад
а неподалёку новоиспечённый парк металлургов . о котором так разглагольствовали в новостях и в администрации. безопасность камеры. а за углом людей мочат наглушняк.
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ПалПалыч

56 минут назад
СанСаныч, ну чего ты так тупишь? Ты думаешь где-нибудь в Москве, Вашингтоне или Токио не грабят, не насилуют, не убивают?
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Ять

сегодня, 16:16
Сидельцев в наколках просто так не убивают. Знать, за долги в прошлой жизни
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полицай

сегодня, 16:15
Ну а че сразу полиция?! Полиции некогда - мы с оппозицией боремся!
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СанСаныч

сегодня, 16:09
убили, задушили, ограбили, изнасиловали - обычные будни жителей города Липецка. полиция? не, не слышали!
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Мнение

сегодня, 16:07
Раз Тюремный скорее всего убили не за просто так!!!!!!! Внимание Липчане на НЛМК ходит мужчина на вид 30-35 лет в болоневом спортивном костюме с копешоном будьте бдительны насильный и грабитель!
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Сталин-психиатр.

сегодня, 16:01
Онкология, ВИЧ, уличная преступность, невиданное казнокрадство. Ну чё у нас там? В парках плитку в очередной раз переложили?)))
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