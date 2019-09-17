Происшествия
сегодня, 15:30
В лесном массиве на улице Зои Космодемьянской нашли убитого мужчину
Сегодня в Липецке на улице Зои Космодемьянской в лесном массиве за т.н. "грязинской" остановкой нашли тело убитого мужчины.
- Сегодня на улице Зои Космодемьянской было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением, - рассказала GOROD48 помощник руководителя СУ СК России по Липецкой области Юлия Кузнецова. - Личность погибшего пока не установлена - документов при нем не было. На месте преступления работает следственно-оперативная группа.
Местные жители рассказали GOROD48, что убийство произошло недавно - труп нашли во второй половине дня. На убитом - множество тюремных наколок.
- Сегодня на улице Зои Космодемьянской было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением, - рассказала GOROD48 помощник руководителя СУ СК России по Липецкой области Юлия Кузнецова. - Личность погибшего пока не установлена - документов при нем не было. На месте преступления работает следственно-оперативная группа.
Местные жители рассказали GOROD48, что убийство произошло недавно - труп нашли во второй половине дня. На убитом - множество тюремных наколок.
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