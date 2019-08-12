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50 минут назад
Липецкая вечЁрка: закрытый завод, огромное граффити и жалоба на Путина
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 12 августа.
Больше всего читателей сегодня взволновало то, что в Липецкой области закрылся завод по сборке китайских автомобилей. Сборочная линия Changan в селе Гребёнкино Краснинского района разобрана и производство машин прекращено. Чем будет заниматься завод, организовавший на своей территории технопарк, не известно.
Тем временем в Липецке создают новый арт-объекты. Художники граффити украсили стену теплопункта на улице Кривенкова огромным портретом Сергея Бодрова. Изначально рисунок должен был украсить торцевую стену жилого дома на улице Механизаторов, но городские власти отвергли эту инициативу.
Липецкий депутат обеспокоился опасной ездой Владимира Путина на мотоцикле. Олег Хомутинников пожаловался на нарушение президентом России Правил дорожного движения Генпрокурору. Выпишут ли Путину штраф?
…РИА Рейтинг опубликовал рейтинг регионов по численности среднего класса. Липецкая область заняла в этом рейтинге 37 место. Количество семей относящихся к среднему классу в Липецкой области – 11,9%. Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневным расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека. Анализ проведён независимо для девяти типов состава семьи.
Тем временем в Липецке создают новый арт-объекты. Художники граффити украсили стену теплопункта на улице Кривенкова огромным портретом Сергея Бодрова. Изначально рисунок должен был украсить торцевую стену жилого дома на улице Механизаторов, но городские власти отвергли эту инициативу.
Липецкий депутат обеспокоился опасной ездой Владимира Путина на мотоцикле. Олег Хомутинников пожаловался на нарушение президентом России Правил дорожного движения Генпрокурору. Выпишут ли Путину штраф?
…РИА Рейтинг опубликовал рейтинг регионов по численности среднего класса. Липецкая область заняла в этом рейтинге 37 место. Количество семей относящихся к среднему классу в Липецкой области – 11,9%. Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневным расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека. Анализ проведён независимо для девяти типов состава семьи.
361