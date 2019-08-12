44 минуты назад
Граффити памяти Сергея Бодрова украсило улицу Кривенкова
Большой портрет занял всю стену теплового пункта.
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Напомним, об идее создать граффити в честь актера и режиссера Сергея Бодрова в Липецке впервые заговорили зимой 2017 года. По задумке авторов рисунок должен был украсить торцевую стену жилого дома на улице Механизаторов. Городские власти отвергли эту инициативу, и вопрос с граффити повис. В итоге через год было получено разрешение на рисунок без надписей и лозунгов на стене теплопункта в районе школы№18. Уже зимой 2018 года был объявлен сбор пожертвований на создание граффити.
Михалыч
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