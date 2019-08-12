Общество

44 минуты назад

Граффити памяти Сергея Бодрова украсило улицу Кривенкова

9 640
#граффити #Сергей Бодров
Граффити памяти Сергея Бодрова украсило улицу Кривенкова

Большой портрет занял всю стену теплового пункта.

В Липецке создают новый арт-объекты. Художники граффити украсили стену теплопункта на улице Кривенкова огромным портретом Сергея Бодрова. Рисунок смотрит на проезжую часть. Как рассказали GOROD48 авторы проекта, граффити будет окончательно готово к среде. Уже сейчас рисунок выглядит завершенным, снимки с новым арт-объектом можно увидеть в социальных сетях.





Напомним, об идее создать граффити в честь актера и режиссера Сергея Бодрова в Липецке впервые заговорили зимой 2017 года. По задумке авторов рисунок должен был украсить торцевую стену жилого дома на улице Механизаторов. Городские власти отвергли эту инициативу, и вопрос с граффити повис. В итоге через год было получено разрешение на рисунок без надписей и лозунгов на стене теплопункта в районе школы№18. Уже зимой 2018 года был объявлен сбор пожертвований на создание граффити.
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#граффити #Сергей Бодров

Комментарии (9)

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Михалыч

5 минут назад
Молодцы конечно,похож,но только похож
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уж

7 минут назад
этому * только гаражи капеатива "автомобилит монголии" красить .
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Animal Planet

11 минут назад
Где статуя СВОБОДЫ?
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Маруся

12 минут назад
Ну правда, слащавый голубок получился. Не умеешь - не берись
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Палка

17 минут назад
Молодцы. Красиво получилось.
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Animal Planet

21 минуту назад
Нормально,еще нужно граффити с собаками сделать на домах,классно будет.
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Это не Бодров

32 минуты назад
Думали-думали, спорили-спорили, что нарисовать и где нарисовать, на макетах такую красоту предлагали, в итоге где-то в ипенях на заброшенной будке нарисовали какого-то слащавого парня.
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Киркоров

33 минуты назад
Какой то он слащявый. См. питерский портрет.
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гость 1

37 минут назад
Сейчас дебилы с обсираниями прибегут!
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