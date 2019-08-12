Граффити памяти Сергея Бодрова украсило улицу Кривенкова

Большой портрет занял всю стену теплового пункта.

В Липецке создают новый арт-объекты. Художники граффити украсили стену теплопункта на улице Кривенкова огромным портретом Сергея Бодрова. Рисунок смотрит на проезжую часть. Как рассказали GOROD48 авторы проекта, граффити будет окончательно готово к среде. Уже сейчас рисунок выглядит завершенным, снимки с новым арт-объектом можно увидеть в социальных сетях.Напомним, об идее создать граффити в честь актера и режиссера Сергея Бодрова в Липецке впервые заговорили зимой 2017 года. По задумке авторов рисунок должен был украсить торцевую стену жилого дома на улице Механизаторов. Городские власти отвергли эту инициативу, и вопрос с граффити повис. В итоге через год было получено разрешение на рисунок без надписей и лозунгов на стене теплопункта в районе школы№18. Уже зимой 2018 года был объявлен сбор пожертвований на создание граффити.