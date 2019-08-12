Общество
53 минуты назад
К среднему классу относятся около 12% липецких семей
Липецкая область на 37 месте по численности семей «среднего класса»
РИА Рейтинг опубликовал рейтинг регионов по численности среднего класса. Липецкая область заняла в этом рейтинге 37 место. Количество семей относящихся к среднему классу в Липецкой области – 11,9%
Доля среднего класса является оценкой РИА Рейтинг на основе данных Росстата за 2018 и 2019 годы. Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневным расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека. Анализ проведён независимо для девяти типов состава семьи.
Результирующая доля определена как средневзвешенное значение из этих девяти типов. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу. Оценка зарплат производилась на основе данных по уровню зарплат за 12 месяцев с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года. В исследовании рассматривалась заработная плата постоянных сотрудников крупных и средних организаций. При расчётах учитывалась выплата подоходного налога.
Количество семей среднего класса у наших соседей еще ниже. На Белгородчине – 9,6% таких семей, на Тамбовщине – 6,6% , в Курской области – 8,3%, Воронежской области – 11,2%.
Доля среднего класса является оценкой РИА Рейтинг на основе данных Росстата за 2018 и 2019 годы. Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневным расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека. Анализ проведён независимо для девяти типов состава семьи.
Результирующая доля определена как средневзвешенное значение из этих девяти типов. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу. Оценка зарплат производилась на основе данных по уровню зарплат за 12 месяцев с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года. В исследовании рассматривалась заработная плата постоянных сотрудников крупных и средних организаций. При расчётах учитывалась выплата подоходного налога.
Количество семей среднего класса у наших соседей еще ниже. На Белгородчине – 9,6% таких семей, на Тамбовщине – 6,6% , в Курской области – 8,3%, Воронежской области – 11,2%.
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