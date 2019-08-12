Общество
29 минут назад
Липецкий депутат обеспокоился опасной ездой Владимира Путина на мотоцикле
Олег Хомутинников пожаловался на нарушение президентом России Правил дорожного движения Генпрокурору.
Депутат областного Совета Олег Хомутинников, давно ставший ангелом-хранителем президента страны, на этот раз обеспокоился опасной ездой Владимира Путина на мотоцикле:
- Я, как депутат регионального парламента, в очередной раз выражаю свою обеспокоенность организацией безопасности активного отдыха Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
Так, по итогам его поездки в Севастополь 10 августа 2019 года на официальном сайте Президента России опубликовано видео, на котором Владимир Владимирович управляет мотоциклом без шлема. Безусловно, это смелый и отчаянный поступок, но, скорее всего, Президенту РФ забыли сообщить, что такие действия можно расценивать как нарушение КоАП РФ, а именно статьи 12.6. «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов».
Известно, что во время передвижения на мотоцикле необходимо использовать мотошлем. Контроль за этим осуществляет Государственная инспекция безопасности дорожного движения.
Опасение вызывает тот факт, что ситуации, подобные произошедшей в Севастополе, ставят под угрозу жизнь и здоровье Президента. Напомню, ранее В.В. Путин уже управлял моторной лодкой без спасательного жилета, что было признано нарушением правил безопасности, - пишет депутат Генпрокурору РФ Юрию Чайке.
Депутат областного Совета просит Генпрокурора дать указание проверить факты, изложенные в моем обращении, при их подтверждении - принять предусмотренные законом меры по устранению нарушений действующего законодательства. То есть, очевидно, оштрафовать главу государства.
- Я, как депутат регионального парламента, в очередной раз выражаю свою обеспокоенность организацией безопасности активного отдыха Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
Так, по итогам его поездки в Севастополь 10 августа 2019 года на официальном сайте Президента России опубликовано видео, на котором Владимир Владимирович управляет мотоциклом без шлема. Безусловно, это смелый и отчаянный поступок, но, скорее всего, Президенту РФ забыли сообщить, что такие действия можно расценивать как нарушение КоАП РФ, а именно статьи 12.6. «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов».
Известно, что во время передвижения на мотоцикле необходимо использовать мотошлем. Контроль за этим осуществляет Государственная инспекция безопасности дорожного движения.
Опасение вызывает тот факт, что ситуации, подобные произошедшей в Севастополе, ставят под угрозу жизнь и здоровье Президента. Напомню, ранее В.В. Путин уже управлял моторной лодкой без спасательного жилета, что было признано нарушением правил безопасности, - пишет депутат Генпрокурору РФ Юрию Чайке.
Депутат областного Совета просит Генпрокурора дать указание проверить факты, изложенные в моем обращении, при их подтверждении - принять предусмотренные законом меры по устранению нарушений действующего законодательства. То есть, очевидно, оштрафовать главу государства.
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Маруся
гость
Народ *
Олег прав!
...
гость