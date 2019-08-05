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Сергей Пахомов: «Откройте двери, люди, я ваш брат, ведь я ни в чем, ни в чем не виноват...»
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Обвиняемый в организации игорной мафии в Липецке не признает своей вины.
Сегодня в Левобережном районном суде Липецка во второй раз началось рассмотрение громкого даже для России уголовного дела по обвинению бизнесмена Сергея Пахомова в создании преступного сообщества, занимавшегося с июля 2011 по январь 2015 года проведением нелегальных азартных игр. Почему во второй раз? Потому что Пахомова и 11 его подельников, обвиняемых в деятельности игорной мафии, уже пытались осудить в 2017 году, но следствие тогда потерпело фиаско: решением того же Левобережного районного суда Липецка 186 томов уголовного дела были возвращены прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ - для устранения нарушений норм УПК РФ, допущенных в ходе расследования.
За два года много воды утекло. К полутора годам содержания в колонии-поселении был приговорен полковник ФСБ, которому в вину вменили утечку оперативной видеосъемки, на которой был запечатлен возможный процесс передачи взятки похожим на Сергея Пахомова человеком похожему на начальника УМВД РФ по Липецкой области мужчине. Из-под стражи были освобождены Сергей Пахомов и шестеро других арестованных по данному уголовному делу. На сделку о следствием пошли один из «крышевавших» игорный бизнес полицейских и администратор казино. Они дали признательные показания и были приговорены к условным срокам лишения свободы...
И вот - новый уголовный процесс, в котором федеральный судья Елена Нефедова запретила СМИ снимать подсудимых.
По данным следствия, Сергей Пахомов, создавший преступное сообщество в июле 2011 года, стал его лидером. Его задачей было общее руководство подпольным игровым бизнесом, поддержание контактов с представителями государственных органов и сотрудниками полиции. Из обвинительного заключения следует, что преступное сообщество включало в себя три подразделения. Первым звеном, обеспечивающим непосредственное функционирование игорных заведений, руководил Игорь Андреев. Вторым - по обеспечению безопасности игорных заведений, контролем за штатом его сотрудников, поддержанием порядка и дисциплины, внутренней охраной - заведовал Василий Макаренко. Третье подразделение - по поддержанию контактов с представителями госорганов - возглавлял лично Сергей Пахомов.
Нелегальные игры велись в разных районах Липецка. Следственные органы называют адреса 13 точек - на проспекте 60 лет СССР, 37, на проспекте Победы 29, 59б, 110в (павильон на остановке общественного транспорта «Автовокзал»), площади Мира, 4а; улицах Вермишева, 2а, Космонавтов, 92, Меркулова, 14б, Катукова, 25а, Терешковой, 4, Гагарина, 161/1, Жуковского, 4, Газина, 12. Для организации и проведения азартных игр преступное сообщество закупило порядка 300 игровых автоматов.
В роли администраторов игровых клубов выступали привлекаемые по данному уголовному делу участники преступного сообщества. Каждый из них отвечал за деятельность от одного до пяти игровых заведений. Администраторы набирали персонал (операторов игрового оборудования, которые не были вовлечены в преступный умысел организации), заключали договоры на аренду помещений и осуществляли их ремонт, размещали в залах игровое оборудование, организовывали конспирацию, поддерживали работу систем видеонаблюдения, передавали информацию о рейдах сотрудников правоохранительных органов, ежедневно собирали либо готовили к инкассации денежные средства, которые вместе с бухгалтерской отчетностью передавали руководству преступного сообщества.
Офицер полиции Никита Ярошенко органами следствия обвиняется в том, что он (и некие иные неустановленные сотрудники правоохранительных органов) обеспечивал покровительство деятельности преступного сообщества. Оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по Липецку осуществлял сбор информации о готовящихся правоохранителями рейдах по проверке и пресечению деятельности игорных заведений и передавал ее членам преступного сообщества. Помимо этого, бывшему капитану полиции предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями»).
Бывший полицейский скрыл лицо капюшоном и медицинской маской
Алексею Вобликову и Сергею Иваненко предъявлены обвинения по ч.1 ст. 318 УК РФ («применение насилия в отношении представителя власти»): поздним вечером 1 февраля 2014 года в игорном клубе на улице Вермишева, 2а они слегка помяли сотрудника УБЭПа, пытавшегося войти в казино.
По данным следствия, участникам преступного сообщества удалось извлечь незаконный доход, превышающий 1,3 млрд рублей. Часть этих средств была легализована посредством долевого строительства гостиницы, кафе и благоустройства территории в центре Липецка.
Огромные по меркам Липецка деньги не могли пройти мимо силовиков. По данным оперативных разработок, липецкий игорный бизнес крышевали так называемые калининградские - полицейские, прибывшие в регион вместе с новым начальником областного УМВД Юрием Декасовым. Встречи, расселение и содержание разного рода комиссий, приезжающих в Липецк, были на территории подконтрольных заведений и абсолютно бесплатными. Силовики следили за тем, чтобы никто не «кошмарил» «игорку». Если случались проколы и кто-то из «честных ментов» проявлял ретивость, тут же находились и те, кто писал отказные материалы по возбуждению уголовных дел по статье 210-й Уголовного кодекса. И это при том, что данная статья относится к компетенции Следственного комитета. Всех конкурентов игорного ОПС извели «под ноль», поэтому оно стало настоящим монополистом в регионе (позже в СУ СК РФ по Липецкой области придут к выводу, что заместитель начальника ОООПАЗ УМВД России по Липецкой области и начальник одного из отделов полиции УМВД России по Липецку умышленно не исполняли свои обязанности, создавая условия для осуществления деятельности незаконных игорных заведений).
В ОПС Пахомова, как говорит следствие, была отлажена система слежения и оповещений. Видео со всех клубов поступало в единый центр, где за обстановкой следили специально обученные люди. Проформы ради полицейские проводили рейды и показательно, под камеры СМИ, накрывали то одно, то другое подпольное казино, но о каждой такой показательной проверке хозяева бизнеса знали заранее, а потому когда в помещение входили сотрудники правоохранительных органов, автоматы были уже отключены, а их купюроприемники пусты. После ухода полицейских в этих же местах снова начиналась игра.
Медовый улей разворошил начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями УФСБ РФ по Липецкой области Александр Филатов. Он задел интересы «крышевавших» игорный бизнес высокопоставленных силовиков, разрабатывая участников преступного сообщества. Но потом в соцсетях появилось видео, на котором кто-то похожий на Сергея Пахомова в гипермаркете «Линия» передает сверток человеку, похожему на Юрия Декасова. Так чекист Филатов стал подозреваемым, а потом обвиняемым и осужденным к полтора годам лишения свободы по редкой, а в контексте этой истории глумливой статье Уголовного кодекса, 283-й («разглашение государственной тайны»).
Руководителя областной полиции, кстати, уволили с занимаемой должности именно тогда, когда собранные в том числе и Александром Филатовым оперативные материалы стали основанием для десанта в Липецк столичных силовиков, буквально за ночь разгромивших криминальную бизнес-империю. В сентябре 2014 года в наш город нагрянуло сто проверяющих из МВД, которые единовременно прекратили деятельность 12 подпольных казино. Сергея Пахомова задержали, а потом арестовали (для обеспечения возможной конфискации имущества, добытого преступным путем, на активы бизнесмена и его родственников наложили арест - сумма взятого под стражу имущества была оценена в 256 млн рублей).
Сергей Пахомов провел под стражей без малого три года. Он несколько раз просил суд изменить ему меру пресечения под залог размером в три, а позже в пять миллионов рублей (следственный изолятор он назвал адом).
Из СИЗО он написал письмо в редакцию GOROD48. Вот выдержки из него:
«Фактически все обвинение по ст. 210 УК РФ построено на мнении следствия о незаконной организации мной азартных игр. Но ведь мне и так вменили соответствующую статью УК РФ - 171.2. Зачем же инкриминировать мне еще и ст. 210 УК РФ??? Это же масло масляное! В данной ситуации хотелось бы обратить внимание на судебную практику. Много ли у нас в области было вынесено приговоров по 210-й статье? Отвечу: один! А сколько раз эту статью пыталось вменить следствие обвиняемым? И сколько из было потом по ней оправдано? Я не располагаю точными данными, но знаю наверняка - это были не единичные случаи. Зачем же следствию необоснованно вменять мне в вину 210-ю, особо тяжкую статью?..
Этому у меня есть объяснение. До моего ареста меня считали молодым успешным предпринимателем, осуществляющим деятельность в Липецкой области во многих отраслях: общепите, строительстве, медицине. Естественно, я занимал какие-то ниши, следовательно, чье-то место. Кому-то я просто перешел дорогу, кому-то стал конкурентом. Поверьте, я мог бы назвать конкретные имена из этого списка, но пока не буду этого делать...
У моего уголовного дела есть заказчики. Их цель - захват моего бизнеса и имущества, сведение со мной личных счетов. Это ясно как белый день! Это ясно всем, кто владеет ситуацией. Единственные, кто этого не видит - следователи. Следствие при отсутствии достаточных к тому оснований предъявило мне обвинение по ч. 1 ст. 210 УК РФ, фактически продублировав объективную сторону ст. 171.2 УК РФ. И сделано это было только для того, чтобы заказчики этого уголовного дела получили возможность содержать меня под стражей, ведь такой возможности при обвинении по ст. 171.2 УК РФ у них не было...
Между тем я нахожусь под арестом более 28 месяцев. Почти 2,5 года. И все перечисленное мной дает основание утверждать, что уголовное преследование в отношении меня носит явно заказной характер, имеет целью захват моего бизнеса и имущества, сведение со мной личных счетов...
Что же касается самой ст. 210 УК РФ - она притянута за уши. И в этом уверено даже следствие, которое неоднократно предлагало мне признать вину по ст. 171.2 УК РФ, после чего я мог бы рассчитывать на иную меру пресечения, домашний арест или залог. То есть следствие фактически признает мою вину в создании организованной преступной группы! Признание мной вины по ст. 171.2 УК РФ устраивает всех заинтересованных лиц со стороны обвинения. Но оно не устраивает меня, поскольку такое признание означает и признание мной незаконно полученного от игорной деятельности дохода, а значит, возможность конфискации моего арестованного имущества...»
Сергей Пахомов вины в инкриминируемых ему преступлениях не признает. Не признают вины и остальные подсудимые.
GOROD48 благодарит пресс-службу областного суда за содействие в подготовке публикации.
P.S. Скамья подсудимых выглядит так:
Сергей Пахомов, 1985 года рождения, два высших образования, индивидуальный предприниматель, женат, детей на иждивении нет, не судим. Пахомову С.С. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных: ч.1. ст. 210 («создание преступного сообщества, руководство ПС»); пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 («незаконные организация и проведение азартных игр»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 («легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере»); ч.1 ст. 318 («применение насилия в отношении представителя власти»).
Игорю Андрееву, Василию Макаренко, Алексею Вобликову предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных: ч.1. ст. 210 («руководство преступным сообществом и входящим в него структурным подразделением»); пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 («незаконные организация и проведение азартных игр»), ч.1 ст. 318 («применение насилия в отношении представителя власти»).
Никита Ярошенко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных: ч.2 ст. 210 («участие в преступном сообществе, совершённое с использованием своего служебного положения»), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 («незаконные организация и проведение азартных игр»), ч.1 ст. 285 («злоупотребление должностными полномочиями»).
Братьям Дмитрию и Федору Таравковым, Алексею Стурову, Наталье Климковой, Сергею Рогожину, супругам Сергею и Екатерине Иваненко предъявлены обвинение в совершении преступлений, предусмотренных: ч.2 ст. 210 («участие в преступном сообществе»), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 («незаконные организация и проведение азартных игр».
За два года много воды утекло. К полутора годам содержания в колонии-поселении был приговорен полковник ФСБ, которому в вину вменили утечку оперативной видеосъемки, на которой был запечатлен возможный процесс передачи взятки похожим на Сергея Пахомова человеком похожему на начальника УМВД РФ по Липецкой области мужчине. Из-под стражи были освобождены Сергей Пахомов и шестеро других арестованных по данному уголовному делу. На сделку о следствием пошли один из «крышевавших» игорный бизнес полицейских и администратор казино. Они дали признательные показания и были приговорены к условным срокам лишения свободы...
И вот - новый уголовный процесс, в котором федеральный судья Елена Нефедова запретила СМИ снимать подсудимых.
По данным следствия, Сергей Пахомов, создавший преступное сообщество в июле 2011 года, стал его лидером. Его задачей было общее руководство подпольным игровым бизнесом, поддержание контактов с представителями государственных органов и сотрудниками полиции. Из обвинительного заключения следует, что преступное сообщество включало в себя три подразделения. Первым звеном, обеспечивающим непосредственное функционирование игорных заведений, руководил Игорь Андреев. Вторым - по обеспечению безопасности игорных заведений, контролем за штатом его сотрудников, поддержанием порядка и дисциплины, внутренней охраной - заведовал Василий Макаренко. Третье подразделение - по поддержанию контактов с представителями госорганов - возглавлял лично Сергей Пахомов.
Нелегальные игры велись в разных районах Липецка. Следственные органы называют адреса 13 точек - на проспекте 60 лет СССР, 37, на проспекте Победы 29, 59б, 110в (павильон на остановке общественного транспорта «Автовокзал»), площади Мира, 4а; улицах Вермишева, 2а, Космонавтов, 92, Меркулова, 14б, Катукова, 25а, Терешковой, 4, Гагарина, 161/1, Жуковского, 4, Газина, 12. Для организации и проведения азартных игр преступное сообщество закупило порядка 300 игровых автоматов.
В роли администраторов игровых клубов выступали привлекаемые по данному уголовному делу участники преступного сообщества. Каждый из них отвечал за деятельность от одного до пяти игровых заведений. Администраторы набирали персонал (операторов игрового оборудования, которые не были вовлечены в преступный умысел организации), заключали договоры на аренду помещений и осуществляли их ремонт, размещали в залах игровое оборудование, организовывали конспирацию, поддерживали работу систем видеонаблюдения, передавали информацию о рейдах сотрудников правоохранительных органов, ежедневно собирали либо готовили к инкассации денежные средства, которые вместе с бухгалтерской отчетностью передавали руководству преступного сообщества.
Офицер полиции Никита Ярошенко органами следствия обвиняется в том, что он (и некие иные неустановленные сотрудники правоохранительных органов) обеспечивал покровительство деятельности преступного сообщества. Оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по Липецку осуществлял сбор информации о готовящихся правоохранителями рейдах по проверке и пресечению деятельности игорных заведений и передавал ее членам преступного сообщества. Помимо этого, бывшему капитану полиции предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями»).
Бывший полицейский скрыл лицо капюшоном и медицинской маской
Алексею Вобликову и Сергею Иваненко предъявлены обвинения по ч.1 ст. 318 УК РФ («применение насилия в отношении представителя власти»): поздним вечером 1 февраля 2014 года в игорном клубе на улице Вермишева, 2а они слегка помяли сотрудника УБЭПа, пытавшегося войти в казино.
По данным следствия, участникам преступного сообщества удалось извлечь незаконный доход, превышающий 1,3 млрд рублей. Часть этих средств была легализована посредством долевого строительства гостиницы, кафе и благоустройства территории в центре Липецка.
Огромные по меркам Липецка деньги не могли пройти мимо силовиков. По данным оперативных разработок, липецкий игорный бизнес крышевали так называемые калининградские - полицейские, прибывшие в регион вместе с новым начальником областного УМВД Юрием Декасовым. Встречи, расселение и содержание разного рода комиссий, приезжающих в Липецк, были на территории подконтрольных заведений и абсолютно бесплатными. Силовики следили за тем, чтобы никто не «кошмарил» «игорку». Если случались проколы и кто-то из «честных ментов» проявлял ретивость, тут же находились и те, кто писал отказные материалы по возбуждению уголовных дел по статье 210-й Уголовного кодекса. И это при том, что данная статья относится к компетенции Следственного комитета. Всех конкурентов игорного ОПС извели «под ноль», поэтому оно стало настоящим монополистом в регионе (позже в СУ СК РФ по Липецкой области придут к выводу, что заместитель начальника ОООПАЗ УМВД России по Липецкой области и начальник одного из отделов полиции УМВД России по Липецку умышленно не исполняли свои обязанности, создавая условия для осуществления деятельности незаконных игорных заведений).
В ОПС Пахомова, как говорит следствие, была отлажена система слежения и оповещений. Видео со всех клубов поступало в единый центр, где за обстановкой следили специально обученные люди. Проформы ради полицейские проводили рейды и показательно, под камеры СМИ, накрывали то одно, то другое подпольное казино, но о каждой такой показательной проверке хозяева бизнеса знали заранее, а потому когда в помещение входили сотрудники правоохранительных органов, автоматы были уже отключены, а их купюроприемники пусты. После ухода полицейских в этих же местах снова начиналась игра.
Медовый улей разворошил начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями УФСБ РФ по Липецкой области Александр Филатов. Он задел интересы «крышевавших» игорный бизнес высокопоставленных силовиков, разрабатывая участников преступного сообщества. Но потом в соцсетях появилось видео, на котором кто-то похожий на Сергея Пахомова в гипермаркете «Линия» передает сверток человеку, похожему на Юрия Декасова. Так чекист Филатов стал подозреваемым, а потом обвиняемым и осужденным к полтора годам лишения свободы по редкой, а в контексте этой истории глумливой статье Уголовного кодекса, 283-й («разглашение государственной тайны»).
Руководителя областной полиции, кстати, уволили с занимаемой должности именно тогда, когда собранные в том числе и Александром Филатовым оперативные материалы стали основанием для десанта в Липецк столичных силовиков, буквально за ночь разгромивших криминальную бизнес-империю. В сентябре 2014 года в наш город нагрянуло сто проверяющих из МВД, которые единовременно прекратили деятельность 12 подпольных казино. Сергея Пахомова задержали, а потом арестовали (для обеспечения возможной конфискации имущества, добытого преступным путем, на активы бизнесмена и его родственников наложили арест - сумма взятого под стражу имущества была оценена в 256 млн рублей).
Сергей Пахомов провел под стражей без малого три года. Он несколько раз просил суд изменить ему меру пресечения под залог размером в три, а позже в пять миллионов рублей (следственный изолятор он назвал адом).
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Из СИЗО он написал письмо в редакцию GOROD48. Вот выдержки из него:
«Фактически все обвинение по ст. 210 УК РФ построено на мнении следствия о незаконной организации мной азартных игр. Но ведь мне и так вменили соответствующую статью УК РФ - 171.2. Зачем же инкриминировать мне еще и ст. 210 УК РФ??? Это же масло масляное! В данной ситуации хотелось бы обратить внимание на судебную практику. Много ли у нас в области было вынесено приговоров по 210-й статье? Отвечу: один! А сколько раз эту статью пыталось вменить следствие обвиняемым? И сколько из было потом по ней оправдано? Я не располагаю точными данными, но знаю наверняка - это были не единичные случаи. Зачем же следствию необоснованно вменять мне в вину 210-ю, особо тяжкую статью?..
Этому у меня есть объяснение. До моего ареста меня считали молодым успешным предпринимателем, осуществляющим деятельность в Липецкой области во многих отраслях: общепите, строительстве, медицине. Естественно, я занимал какие-то ниши, следовательно, чье-то место. Кому-то я просто перешел дорогу, кому-то стал конкурентом. Поверьте, я мог бы назвать конкретные имена из этого списка, но пока не буду этого делать...
У моего уголовного дела есть заказчики. Их цель - захват моего бизнеса и имущества, сведение со мной личных счетов. Это ясно как белый день! Это ясно всем, кто владеет ситуацией. Единственные, кто этого не видит - следователи. Следствие при отсутствии достаточных к тому оснований предъявило мне обвинение по ч. 1 ст. 210 УК РФ, фактически продублировав объективную сторону ст. 171.2 УК РФ. И сделано это было только для того, чтобы заказчики этого уголовного дела получили возможность содержать меня под стражей, ведь такой возможности при обвинении по ст. 171.2 УК РФ у них не было...
Между тем я нахожусь под арестом более 28 месяцев. Почти 2,5 года. И все перечисленное мной дает основание утверждать, что уголовное преследование в отношении меня носит явно заказной характер, имеет целью захват моего бизнеса и имущества, сведение со мной личных счетов...
Что же касается самой ст. 210 УК РФ - она притянута за уши. И в этом уверено даже следствие, которое неоднократно предлагало мне признать вину по ст. 171.2 УК РФ, после чего я мог бы рассчитывать на иную меру пресечения, домашний арест или залог. То есть следствие фактически признает мою вину в создании организованной преступной группы! Признание мной вины по ст. 171.2 УК РФ устраивает всех заинтересованных лиц со стороны обвинения. Но оно не устраивает меня, поскольку такое признание означает и признание мной незаконно полученного от игорной деятельности дохода, а значит, возможность конфискации моего арестованного имущества...»
Сергей Пахомов вины в инкриминируемых ему преступлениях не признает. Не признают вины и остальные подсудимые.
GOROD48 благодарит пресс-службу областного суда за содействие в подготовке публикации.
P.S. Скамья подсудимых выглядит так:
Сергей Пахомов, 1985 года рождения, два высших образования, индивидуальный предприниматель, женат, детей на иждивении нет, не судим. Пахомову С.С. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных: ч.1. ст. 210 («создание преступного сообщества, руководство ПС»); пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 («незаконные организация и проведение азартных игр»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 («легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере»); ч.1 ст. 318 («применение насилия в отношении представителя власти»).
Игорю Андрееву, Василию Макаренко, Алексею Вобликову предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных: ч.1. ст. 210 («руководство преступным сообществом и входящим в него структурным подразделением»); пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 («незаконные организация и проведение азартных игр»), ч.1 ст. 318 («применение насилия в отношении представителя власти»).
Никита Ярошенко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных: ч.2 ст. 210 («участие в преступном сообществе, совершённое с использованием своего служебного положения»), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 («незаконные организация и проведение азартных игр»), ч.1 ст. 285 («злоупотребление должностными полномочиями»).
Братьям Дмитрию и Федору Таравковым, Алексею Стурову, Наталье Климковой, Сергею Рогожину, супругам Сергею и Екатерине Иваненко предъявлены обвинение в совершении преступлений, предусмотренных: ч.2 ст. 210 («участие в преступном сообществе»), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 («незаконные организация и проведение азартных игр».
14 2089
Друггг
Друггг
Антон
Злой
Нонка
Сталин накажет
дело подмосковных прокуроров
DGahan
Я тоже не понимаю смысла
призраки замка Моррисвил