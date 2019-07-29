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Михаила Захарова и его бывшую жену вызвали в суд

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#СУ-5 #банкротство
Михаила Захарова и его бывшую жену вызвали в суд

Беглого депутата и Олесю Захарову привлекли к делу о банкротстве СУ-5.

Арбитражный суд Липецкой области вызвал на слушание дела о банкротстве «Су-5 Трест «Липецкстрой» руководителя группы строительных компаний Михаила Захарова, директора «дочки» СУ-5 «Эксстроймаш» Сергея Ельчанинова и бывшую супругу Захарова Олесю Захарову. Заседание запланировано на 21 августа. В суде рассмотрят заявление конкурсного управляющего СУ-5 о признании сомнительной сделки недействительной.

Ранее конкурсный управляющий представил в суд документы договора 2017 года между банкротящейся СУ-5 и ООО «Кормет». Соучредителем «Кормета» с доле в 90% значится Михаил Захаров. Строительная компания вложила в уставной капитал «Кормета» земельный участок в 3 882 квадратных метра в Ельце и здание производственной базы там же, площадью в 1,8 тысяч квадратных метров. Конкурсный управляющий требует признать сделку недействительной и вернуть участок и недвижимость в конкурсную массу банкротящейся компании.

Напомним, в начале лета Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом фирму беглого депутата областного Совета Михаила Захарова СУ – 5 Трест «Липецкстрой». В строительной организации на шесть месяцев введено конкурсное производство. За этот срок временному управляющему необходимо разыскать активы строительной компании, оспорить сомнительные сделки и раздать долги кредиторам.

Банкротство СУ – 5 было инициировано налоговой инспекцией в сентябре прошлого года. Согласно отчету временного управляющего общая сумма кредиторской задолженности, включенная в реестр требований, составляет 2 282 608 рублей 19 копеек. Из анализа финансового состояния должника следует, что платежеспособность строительной компании не может быть восстановлена: ООО «СУ – 5 Трест «Липецкстрой» имеет неудовлетворительное финансовое состояние.

Напомним, в феврале Левобережным районным судом Липецка по обвинению в особо крупном мошенничестве был заочно арестован бизнесмен и депутат областного Совета Михаил Захаров. После заочного ареста Захаров, который уже несколько месяцев находится за границей, был объявлен в международный розыск. По словам адвоката бизнесмена, Захаров выехал за пределы России для лечения.

СУ СК России по Липецкой области заочно предъявило обвинение председателю совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаилу Захарову в хищении денежных средств в размере 70 млн рублей у застройщика микрорайона «Европейский», фирмы "Эксстроймаш" (его действия следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере). В связи с тем, что Михаил Захаров на следственные действия не явился, его объявили в федеральный розыск.

Как считает следствие, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров, осуществлявший одобрение сделок, заключаемых от имени общества, и его бывший гендиректор Сергей Тонких договорились о хищении денежных средств, поступивших от участников долевого строительства в ЖК «Европейский» в Липецке. По версии следствия, с сентября 2014 по март 2016 года они заключили фиктивные договоры займа с подставными лицами и похитили деньги. Следствие полагает, что действия фигурантов и вывод денежных средств из оборота фирмы-застройщика привели к невозможности завершения строительства четырех многоквартирных домов, сдача в эксплуатацию которых планировалась в 2017-2018 годах, но два из которых до сих пор находятся в разной степени готовности (потерпевшими по уголовному делу признаны 1846 липчан).

Сергей Ельчанинов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере»). По данным следствия, Сергей Ельчанинов подписал фиктивные акты приемки выполненных работ по договорам на оказание якобы риэлтерских услуг индивидуальным предпринимателем Олесей Захаровой, обязавшейся за 130 млн рублей реализовать недвижимость в строящихся домах в ЖК «Европейский». Эти средства планировалось вывести из оборота фирмы-застройщика в полном объеме, но предпринимательница получила всего один миллион. Следствие считает, что преступный умысел на хищение имущества путем обмана фигурантом уголовного дела не удалось реализовать по независящим от них обстоятельствам: в январе застройщика объявили банкротом.
11 1879
#СУ-5 #банкротство

Комментарии (11)

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Иваныч

1 минуту назад
Ну и что толку -то ? Великая афера областного масштаба под патронажем бывшего губернатора , сейчас сливают шестерок ,потому что кого-то надо посадить что-бы самим не сесть. Ничего личного ,только деньги. Миша тоже знал с кем связывался ,но опять деньги взяли свое, а Миша рискованный парень и правильно сделал что свалил из страны . А мы всем стадом дружно осенью пойдем голосовать за лысого и продолжать поклоняться плешивому ! Вот как-то так!
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Чиполлино

4 минуты назад
Липское, Ну если ты липецкий лох и терпила- то голосуй за Артамонова. Но думаю у нас не все идиоты и лохи.
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Не согласенЛучше бы троих-

6 минут назад
Кот скептик, Лысого едераста Захарова и двух прошмандовка- сестричек. А ещё лучше- расстрелять на хрен.
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Липское

17 минут назад
лошье ,осенью вперед за лысого
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Мишенька

21 минуту назад
Я законопослушный, уже бегу, скоро буду.
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Mikl

21 минуту назад
Я бы тоже считал его сволочью.но насколько мне известно, что это порядочный человек, он построил микрорайон и на свои деньги построил коммуникации в микрорайоне заручившись. что власть в лице губернатора и главы города ему оплатят миллиард за эти коммуникации. Построить он построил как честный человек. а власть кинула его и не заплатила ни копейки за коммуникации стоимостью миллиарды рублей. Так кого же надо сажать? Захаорова и власть жуликов и воров? Свободу честному человеку.
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Лентач Липецк

22 минуты назад
Оно никогда в суд не придёт. https://vk.com/lentach48 Последние новости и события региона с авторской подачей. А ещё проходит конкурс с денежным призом.)
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Он много знает

24 минуты назад
Поэтому сидит под пальмой и пьёт джин с тоником
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Кот скептик

46 минут назад
На заднем плане Латышева Е.Ю, сестра Уваркиной Е.Ю. Лучше бы их двоих посадили.
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Нюрка

53 минуты назад
Ой, бягут по повестке
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