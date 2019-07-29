Общество
сегодня, 16:46
Михаила Захарова и его бывшую жену вызвали в суд
11 1879
Беглого депутата и Олесю Захарову привлекли к делу о банкротстве СУ-5.
Арбитражный суд Липецкой области вызвал на слушание дела о банкротстве «Су-5 Трест «Липецкстрой» руководителя группы строительных компаний Михаила Захарова, директора «дочки» СУ-5 «Эксстроймаш» Сергея Ельчанинова и бывшую супругу Захарова Олесю Захарову. Заседание запланировано на 21 августа. В суде рассмотрят заявление конкурсного управляющего СУ-5 о признании сомнительной сделки недействительной.
Ранее конкурсный управляющий представил в суд документы договора 2017 года между банкротящейся СУ-5 и ООО «Кормет». Соучредителем «Кормета» с доле в 90% значится Михаил Захаров. Строительная компания вложила в уставной капитал «Кормета» земельный участок в 3 882 квадратных метра в Ельце и здание производственной базы там же, площадью в 1,8 тысяч квадратных метров. Конкурсный управляющий требует признать сделку недействительной и вернуть участок и недвижимость в конкурсную массу банкротящейся компании.
Напомним, в начале лета Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом фирму беглого депутата областного Совета Михаила Захарова СУ – 5 Трест «Липецкстрой». В строительной организации на шесть месяцев введено конкурсное производство. За этот срок временному управляющему необходимо разыскать активы строительной компании, оспорить сомнительные сделки и раздать долги кредиторам.
Банкротство СУ – 5 было инициировано налоговой инспекцией в сентябре прошлого года. Согласно отчету временного управляющего общая сумма кредиторской задолженности, включенная в реестр требований, составляет 2 282 608 рублей 19 копеек. Из анализа финансового состояния должника следует, что платежеспособность строительной компании не может быть восстановлена: ООО «СУ – 5 Трест «Липецкстрой» имеет неудовлетворительное финансовое состояние.
Напомним, в феврале Левобережным районным судом Липецка по обвинению в особо крупном мошенничестве был заочно арестован бизнесмен и депутат областного Совета Михаил Захаров. После заочного ареста Захаров, который уже несколько месяцев находится за границей, был объявлен в международный розыск. По словам адвоката бизнесмена, Захаров выехал за пределы России для лечения.
СУ СК России по Липецкой области заочно предъявило обвинение председателю совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаилу Захарову в хищении денежных средств в размере 70 млн рублей у застройщика микрорайона «Европейский», фирмы "Эксстроймаш" (его действия следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере). В связи с тем, что Михаил Захаров на следственные действия не явился, его объявили в федеральный розыск.
Как считает следствие, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров, осуществлявший одобрение сделок, заключаемых от имени общества, и его бывший гендиректор Сергей Тонких договорились о хищении денежных средств, поступивших от участников долевого строительства в ЖК «Европейский» в Липецке. По версии следствия, с сентября 2014 по март 2016 года они заключили фиктивные договоры займа с подставными лицами и похитили деньги. Следствие полагает, что действия фигурантов и вывод денежных средств из оборота фирмы-застройщика привели к невозможности завершения строительства четырех многоквартирных домов, сдача в эксплуатацию которых планировалась в 2017-2018 годах, но два из которых до сих пор находятся в разной степени готовности (потерпевшими по уголовному делу признаны 1846 липчан).
Сергей Ельчанинов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере»). По данным следствия, Сергей Ельчанинов подписал фиктивные акты приемки выполненных работ по договорам на оказание якобы риэлтерских услуг индивидуальным предпринимателем Олесей Захаровой, обязавшейся за 130 млн рублей реализовать недвижимость в строящихся домах в ЖК «Европейский». Эти средства планировалось вывести из оборота фирмы-застройщика в полном объеме, но предпринимательница получила всего один миллион. Следствие считает, что преступный умысел на хищение имущества путем обмана фигурантом уголовного дела не удалось реализовать по независящим от них обстоятельствам: в январе застройщика объявили банкротом.
Ранее конкурсный управляющий представил в суд документы договора 2017 года между банкротящейся СУ-5 и ООО «Кормет». Соучредителем «Кормета» с доле в 90% значится Михаил Захаров. Строительная компания вложила в уставной капитал «Кормета» земельный участок в 3 882 квадратных метра в Ельце и здание производственной базы там же, площадью в 1,8 тысяч квадратных метров. Конкурсный управляющий требует признать сделку недействительной и вернуть участок и недвижимость в конкурсную массу банкротящейся компании.
Напомним, в начале лета Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом фирму беглого депутата областного Совета Михаила Захарова СУ – 5 Трест «Липецкстрой». В строительной организации на шесть месяцев введено конкурсное производство. За этот срок временному управляющему необходимо разыскать активы строительной компании, оспорить сомнительные сделки и раздать долги кредиторам.
Банкротство СУ – 5 было инициировано налоговой инспекцией в сентябре прошлого года. Согласно отчету временного управляющего общая сумма кредиторской задолженности, включенная в реестр требований, составляет 2 282 608 рублей 19 копеек. Из анализа финансового состояния должника следует, что платежеспособность строительной компании не может быть восстановлена: ООО «СУ – 5 Трест «Липецкстрой» имеет неудовлетворительное финансовое состояние.
Напомним, в феврале Левобережным районным судом Липецка по обвинению в особо крупном мошенничестве был заочно арестован бизнесмен и депутат областного Совета Михаил Захаров. После заочного ареста Захаров, который уже несколько месяцев находится за границей, был объявлен в международный розыск. По словам адвоката бизнесмена, Захаров выехал за пределы России для лечения.
СУ СК России по Липецкой области заочно предъявило обвинение председателю совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаилу Захарову в хищении денежных средств в размере 70 млн рублей у застройщика микрорайона «Европейский», фирмы "Эксстроймаш" (его действия следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере). В связи с тем, что Михаил Захаров на следственные действия не явился, его объявили в федеральный розыск.
Как считает следствие, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров, осуществлявший одобрение сделок, заключаемых от имени общества, и его бывший гендиректор Сергей Тонких договорились о хищении денежных средств, поступивших от участников долевого строительства в ЖК «Европейский» в Липецке. По версии следствия, с сентября 2014 по март 2016 года они заключили фиктивные договоры займа с подставными лицами и похитили деньги. Следствие полагает, что действия фигурантов и вывод денежных средств из оборота фирмы-застройщика привели к невозможности завершения строительства четырех многоквартирных домов, сдача в эксплуатацию которых планировалась в 2017-2018 годах, но два из которых до сих пор находятся в разной степени готовности (потерпевшими по уголовному делу признаны 1846 липчан).
Сергей Ельчанинов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере»). По данным следствия, Сергей Ельчанинов подписал фиктивные акты приемки выполненных работ по договорам на оказание якобы риэлтерских услуг индивидуальным предпринимателем Олесей Захаровой, обязавшейся за 130 млн рублей реализовать недвижимость в строящихся домах в ЖК «Европейский». Эти средства планировалось вывести из оборота фирмы-застройщика в полном объеме, но предпринимательница получила всего один миллион. Следствие считает, что преступный умысел на хищение имущества путем обмана фигурантом уголовного дела не удалось реализовать по независящим от них обстоятельствам: в январе застройщика объявили банкротом.
11 1879
Иваныч
Чиполлино
Не согласенЛучше бы троих-
Липское
Мишенька
Mikl
Лентач Липецк
Он много знает
Кот скептик
Нюрка