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Наши художники бросили вызов иногородним в разработке концепции бренда Липецка

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#брендбук
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Наши художники бросили вызов иногородним в разработке концепции бренда Липецка

Сергей Толчеев считает, что он и его товарищи знают родной город лучше пришлых дизайнеров.

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Мэрия Липецка объявила голосование по выбору лучшей концепций бренда города. Однако среди трех концепций стратегического развития и визуальной идентификации территории не было представлено ни одного местного проекта. И это обстоятельство сильно возмутило архитектурную и художественную общественность Липецка. Обуреваемые протестом, одиннадцать архитекторов (Сергей Сошников, Сергей Толчеев, Владимир Дмитриев, Антон Коста, Анатолий Николюкин, Галина Козубенко, Татьяна Азова, Александр Строганов, Сергей Высоцкий, Александр Новосельцев, Игорь Романьков) написали главе Липецка Евгении Уваркиной письмо, потребовав от нее дать дорогу местным проектировщикам, художникам, дизайнерам, архитекторам (см. «В последнее время город наводнили не имеющие понятия о самобытности Липецка проектировщики...»).

- Сергей Сошников и я сразу же после наших выступлений в СМИ были приняты главой Липецка Евгенией Уваркиной. В ходе полуторачасового разговора, при котором присутствовала и активно дискутировала начальник областного управления строительств и архитектуры Наида Исматулаева, у нас сложилось впечатление, что мы поняли друг друга. Меня порадовало ее, по-моему, искреннее желание заняться эстетической стороной жизни города, а это коварная вещь, ведь может получиться либо карикатура, либо что-то совсем противоположное изначальному желанию, - сообщил GOROD48 о результатах встречи в мэрии Сергей Толчеев.

- Не то беда, что в Липецке появились иногородние дизайнеры и проектанты. Беда в другом: они предлагают свои работы чиновникам без всякого конкурса, на безальтернативной основе, - продолжает художник.

Сергей Толчеев и его товарищи также решили взяться за разработку бренда города. Липецкие эстеты предложили читателям GOROD48 свое видение визуализации Липецка и попросили проголосовать за нее, чтобы в следующий понедельник, 22 июля, показать городской администрации тор, что липчане желали бы видеть альтернативу иногородним разработкам.

логотип липецк.jpg

логотип.jpg

вода, листва.jpg

Эстетика - это то, о чем можно спорить до бесконечности. Ведь каждый видит прекрасное так, как хочет, и взгляды на мир у Карла Брюллова, Казимира Малевича, Энди Уорхола, Василия Кандинского и Ильи Глазунова разнятся как небо и земля.

Вот и Сергею Толчееву не нравятся представленные не местными дизайнерами бренды города (за первую концепцию - «Город с железной закалкой» - на этот час проголосовали 596 человек, за вторую - «Липецк - город настоящего» - 936, за третью - «Город из воды и металла» - 1002), в которых он увидел стандартные вещи, которые можно приписать другим городам, где есть металлургия: Череповцу или Магнитогорску.

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- Это все - не Липецк, - считает Сергей Толчеев

В предложенном иногородними дизайнерами брендбуке - нелепые для Липецка пальмы. Представленные в концепциях нашего города люди похожи на гопников и хипстеров. Фотографии - из Интернета. Плюс неровные шрифты и рваные, неудобочитаемые тексты, о которые можно сломать глаза. Плюс предлагаемая несочетаемая цветовая гамма: оранжевый, зеленый, голубой. К этому можно добавить отсутствие здравого смысла: в одной из концепций, например, сказано, что «Липецк - это небольшой город с одним из самых крупных металлообрабатывающих заводов, который производит железо для всего мира». Железо - это химический элемент, его невозможно производить, а НЛМК - ни разу не металлообрабатывающий завод.

- Липчан в 90-е годы подсадили на равнодушие. А людям нужны позитив и действие. Мэрии представили три концепции, но, по сути, она одна и горожанам не дали выбора. Мы же заявляем, что Липецк - это город. И точка! Город единства и борьбы противоположностей. Город людей со светлыми лицами. Город энергии. Мы хотим отразить в своей концепции силу нашего города не через образы хипстеров и гопников, а через лица людей разных профессий. Мы заявляем, что Липецк - не придаток металлургического завода и не что-то производное от Москвы. Мы такие, какие есть. Мы - ни Ялта, ни Ницца. В своей концепции мы идем от жизни. И хотим показать это через эстетику: шрифты, цвета, образы, символы, - говорит Сергей Толчеев.

Страница «Липецкого отделения Союза художников России», на которой можно увидеть идеи возможной визуализации Липецка, его брендбука, здесь. А здесь можно проголосовать за или против концепции Сергея Толчеева.        
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#брендбук
2

Комментарии (23)

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Андрей Дмитриев

15 минут назад
Полностью поддерживаю Сергея Толчеева.
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Заказчик

43 минуты назад
Судя по предложенной "концепции", Липецк - это колхоз.
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Я ЛЮБЛЮ ЛИПЕЦК

49 минут назад
Что за ужас!!! Распустите их, позор то какой! Очень стыдно что такие люди себя * называют!
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design

сегодня, 17:04
Червы, чёрти и жопа. Предлагаю распустить союз *
ответить

Гулевский

сегодня, 16:47
как это все выглядит ужасно!
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ф1

сегодня, 16:22
Достаточно, что О.П. Королёв отнёс, в своей "докторской" диссертации, людей к средствам производства.
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ф1

сегодня, 16:19
У ГОРОДА должен быть ФЛАГ, ГЕРБ и ГИМН! Айдентика-термин промышленно-торговый, как и товарный или фирменный знак.
ответить

не злите архитекторов

сегодня, 16:17
Местные архитекторы просто обуревают протестом !
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ччччаща

сегодня, 16:08
господи, что я только что увидел. дайте дяде корвалола и уложите выспаться.
ответить

гость

сегодня, 16:05
пардон не Шамаева , а Шульгина , не подписала ? Не ?
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