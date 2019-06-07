Общество

29 минут назад

Липецкие водители автобусов в десятке лучших в России

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#конкурс

За победу и призовой фонд в 1 миллион рублей боролись профессионалы из 21 региона России.  

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка,  с 29 по 31 мая в Тюмени проходил Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса». Состязания проходили  по заказу Министерства транспорта Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах». Ее задача - совершенствование профессиональных знаний, повышения роли и популяризация профессии водителя автобуса, формирования у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения. 

На трассу вышли водители, работающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа, республики Татарстан, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Тюменской, Тверской, Рязанской, Липецкой, Костромской, Самарской, Свердловской и других областей. Наш регион на конкурсе представляли сотрудники муниципальных предприятий «Липецкий пассажирский транспорт», «Горэлектротранс» и акционерного общества «НЛМК». За право назваться лучшими они боролись в двух категориях: «автобусы средней вместимости» и «автобусы большой вместимости». По результатам 7 место в номинации  «Водитель автобуса средней вместимости»  занял сотрудник «Липецкий пассажирский транспорт» Александр Титов. Его коллеге из «Горэлектротранс» Алексею Карпухину досталось 9 место.  

В номинации «Водитель автобуса большой вместимости» представитель «Липецкий пассажирский транспорт» Сергей Берлев занял 11 место, представитель «НЛМК» Виталий Кокарев  - 13 место.  

Как отмечают организаторы, в нынешнем году состязания проходили  с внедрением элементов стандартов WorldSkills, однако без ограничения по возрасту для участников. Это говорит о том, что конкурсанты продемонстрировали мировой уровень мастерства и навыков. 

 
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#конкурс

Комментарии (1)

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Викторм

1 минуту назад
Фейспалм....
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