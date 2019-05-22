Новости в instagram
45 минут назад
Липецкая вечЁрка: фан-зона, дольщики и назначение Сергея Иванова
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 22 мая.
Липчане активнее всего сегодня интересовались фан-зоной на Городище. Вчера туда пришли смотреть хоккей 1 500 человек. Организаторам трансляции было очень приятно получить огромное количество положительных отзывов. Но вместе с благодарностью за фан-зону от болельщиков поступила и обоснованная критика. Липчанам не хватает сервиса: туалетов, мест для сидения, фудкорта. Все эти вопросы планируют урегулировать к ¼ финала, 23 мая.
Просмотр хоккея в компании болельщиков – прекрасный вариант бесплатного отдыха. А что делать, если и оплаченный отдых сорвался? Липчанин Никита Демихов хотел провести выходные за городом, забронировал домик на базе «Чайка», но остался и без отдыха, и без денег. Никита утверждает, что он — не единственный обманутый «Чайкой» клиент: « Ладно, мои выходные, но ведь там же я встретил мамочек, дети которых из-за пертурбаций в «Чайке» остались без выпускного из четвертого класса. И там суммы — от 50 000 рублей».
Свыше восьми десятков комментариев оставлено под сообщением «Евгения Уваркина встретилась с жителями дома с переулка Балакирева,1». Жителей частного сектора интересовала законность строительства ЖК «Авангард» по переулку Яблочкина. Компания «Строймастер» планирует возвести здесь два высотных дома. Надзорные органы сделали ряд замечаний, которые подрядчик должен устранить. Лишь после этого он сможет продолжить работу.
Тему строительства продолжила новость о визите дольщиков в администрацию Липецкой области. Врио губернатора усомнился в честности застройщика самого старого долгостроя Липецка, дома на улице 50 лет НЛМК. Примечательно, что к Игорю Артамонову дольщики ЖК «Наполеон» пришли с Андреем Шевелевым, руководителем компании «СУ-10 Трест Липецкстрой». Тем самым, с именем которого и связано начало проблем этого дома - еще в 2006 году! Конкурсный управляющий Константин Ефимов сообщил, что на этом объекте завершена процедура производства в связи с отсутствием средств на счету застройщика. Андрей Шевелев тут же заявил, что есть одна проблема - продление права аренды на земельный участок, после чего он, Шевелев, и достроит четырехподъездную высотку. На коммерсанта тут же обрушились все чиновники. У каждого был целый букет претензий к строителю…
Жители Липецка еще не забыли прежнего мэра, Сергея Иванова, и активно следят за его карьерой. Сегодня на сессии Тербунского райсовета 29 депутатов выбрали из двух кандидатов на должность главы райадминистрации района Сергея Иванова, бывшего главу Липецка, последний месяц работавшего и.о. главы исполнительной ветви власти района. За кандидатуру главы Липецка свои голоса отдали 26 депутатов. За его визави, военкома Тербунского и Воловского района Вячеслава Якунина, проголосовал один.
Просмотр хоккея в компании болельщиков – прекрасный вариант бесплатного отдыха. А что делать, если и оплаченный отдых сорвался? Липчанин Никита Демихов хотел провести выходные за городом, забронировал домик на базе «Чайка», но остался и без отдыха, и без денег. Никита утверждает, что он — не единственный обманутый «Чайкой» клиент: « Ладно, мои выходные, но ведь там же я встретил мамочек, дети которых из-за пертурбаций в «Чайке» остались без выпускного из четвертого класса. И там суммы — от 50 000 рублей».
Свыше восьми десятков комментариев оставлено под сообщением «Евгения Уваркина встретилась с жителями дома с переулка Балакирева,1». Жителей частного сектора интересовала законность строительства ЖК «Авангард» по переулку Яблочкина. Компания «Строймастер» планирует возвести здесь два высотных дома. Надзорные органы сделали ряд замечаний, которые подрядчик должен устранить. Лишь после этого он сможет продолжить работу.
Тему строительства продолжила новость о визите дольщиков в администрацию Липецкой области. Врио губернатора усомнился в честности застройщика самого старого долгостроя Липецка, дома на улице 50 лет НЛМК. Примечательно, что к Игорю Артамонову дольщики ЖК «Наполеон» пришли с Андреем Шевелевым, руководителем компании «СУ-10 Трест Липецкстрой». Тем самым, с именем которого и связано начало проблем этого дома - еще в 2006 году! Конкурсный управляющий Константин Ефимов сообщил, что на этом объекте завершена процедура производства в связи с отсутствием средств на счету застройщика. Андрей Шевелев тут же заявил, что есть одна проблема - продление права аренды на земельный участок, после чего он, Шевелев, и достроит четырехподъездную высотку. На коммерсанта тут же обрушились все чиновники. У каждого был целый букет претензий к строителю…
Жители Липецка еще не забыли прежнего мэра, Сергея Иванова, и активно следят за его карьерой. Сегодня на сессии Тербунского райсовета 29 депутатов выбрали из двух кандидатов на должность главы райадминистрации района Сергея Иванова, бывшего главу Липецка, последний месяц работавшего и.о. главы исполнительной ветви власти района. За кандидатуру главы Липецка свои голоса отдали 26 депутатов. За его визави, военкома Тербунского и Воловского района Вячеслава Якунина, проголосовал один.