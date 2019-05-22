Общество
сегодня, 12:13
Вопросы сервиса на Городище решат к ¼ финала
Липчане благодарят организаторов за трансляцию хоккейного матча, но жалуются на инфраструктуру фан-зоны.
Около 1 500 человек посетили вчера Городище, где транслировали хоккейный матч между сборными России и Швеции. «Нам было очень приятно получить огромное количество положительных отзывов и благодарностей», - рассказала GOROD48 режиссер массовых мероприятий парка Победы Наталья Галенко (Городище находится в управлении парка — прим.ред). Организаторы трансляции матча, в свою очередь, благодарят фанатов: после матча на Городище практически не было мусора. Но вместе с благодарностью за фан-зону от болельщиков поступила и обоснованная критика.
- Мы уже в курсе всех замечаний. Конечно, в первую очередь будем решать вопрос с биотуалетами. Вчера на Городище он был всего один, стоял за сценой, к нему выстроилась огромная очередь. Этот вопрос надо решать. Он уже находится в проработке. Или мы попросим город софинансировать траты, и посещение туалета будет бесплатным. Или привлечем бизнес, и за посещение нужно будет заплатить символическую сумму. В любом случае, к 23 мая, когда будет следующая трансляция, этот момент урегулируем, - уверена Наталья Галенко.
Туалеты — не единственный пункт критики. Также липчанам не хватало мест для сидения. На Городище можно было арендовать пуфы, но их всего 16 штук. Впрочем, многие липчане откликнулись на предложение организаторов трансляции и пришли на Городище со своими туристическими стульчиками и пледами. Но, все же, парк Победы планирует расширить сервис по аренде мест для сидения.
Вместе с этими моментами липчан волнует отсутствие фудкорт. И в этом плане организаторы уже занялись поиском партнеров. Так что не исключено, что во время просмотра нового матча сборной России липчане смогут прямо на Городище купить напитки и фаст-фуд. Вместе с продуктами питания есть задумка продавать и атрибутику. К примеру, флаги и светящиеся воздушные шары. Парк Победы постарается найти самые выгодные предложения, чтобы отдых на Городище не ударил по карману липчан.
Напомним, что встреча сборных России и США в ¼ финала Чемпионата мира начнется завтра, 23 мая, в 17:15.
- Мы уже в курсе всех замечаний. Конечно, в первую очередь будем решать вопрос с биотуалетами. Вчера на Городище он был всего один, стоял за сценой, к нему выстроилась огромная очередь. Этот вопрос надо решать. Он уже находится в проработке. Или мы попросим город софинансировать траты, и посещение туалета будет бесплатным. Или привлечем бизнес, и за посещение нужно будет заплатить символическую сумму. В любом случае, к 23 мая, когда будет следующая трансляция, этот момент урегулируем, - уверена Наталья Галенко.
Туалеты — не единственный пункт критики. Также липчанам не хватало мест для сидения. На Городище можно было арендовать пуфы, но их всего 16 штук. Впрочем, многие липчане откликнулись на предложение организаторов трансляции и пришли на Городище со своими туристическими стульчиками и пледами. Но, все же, парк Победы планирует расширить сервис по аренде мест для сидения.
Вместе с этими моментами липчан волнует отсутствие фудкорт. И в этом плане организаторы уже занялись поиском партнеров. Так что не исключено, что во время просмотра нового матча сборной России липчане смогут прямо на Городище купить напитки и фаст-фуд. Вместе с продуктами питания есть задумка продавать и атрибутику. К примеру, флаги и светящиеся воздушные шары. Парк Победы постарается найти самые выгодные предложения, чтобы отдых на Городище не ударил по карману липчан.
Напомним, что встреча сборных России и США в ¼ финала Чемпионата мира начнется завтра, 23 мая, в 17:15.
Перри Мейсон
Ты видно из тех,
А ты на правду не обижайся
Юрок Алтушок.
ЧЕЛ
1500 идиотов
иринка
лютый