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сегодня, 12:13

Вопросы сервиса на Городище решат к ¼ финала

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#Городище #сервис #фан-зона
Вопросы сервиса на Городище решат к ¼ финала

Липчане благодарят организаторов за трансляцию хоккейного матча, но жалуются на инфраструктуру фан-зоны.

Около 1 500 человек посетили вчера Городище, где транслировали хоккейный матч между сборными России и Швеции. «Нам было очень приятно получить огромное количество положительных отзывов и благодарностей», - рассказала GOROD48 режиссер массовых мероприятий парка Победы Наталья Галенко (Городище находится в управлении парка — прим.ред). Организаторы трансляции матча, в свою очередь, благодарят фанатов: после матча на Городище практически не было мусора. Но вместе с благодарностью за фан-зону от болельщиков поступила и обоснованная критика.

- Мы уже в курсе всех замечаний. Конечно, в первую очередь будем решать вопрос с биотуалетами. Вчера на Городище он был всего один, стоял за сценой, к нему выстроилась огромная очередь. Этот вопрос надо решать. Он уже находится в проработке. Или мы попросим город софинансировать траты, и посещение туалета будет бесплатным. Или привлечем бизнес, и за посещение нужно будет заплатить символическую сумму. В любом случае, к 23 мая, когда будет следующая трансляция, этот момент урегулируем, - уверена Наталья Галенко.

Туалеты — не единственный пункт критики. Также липчанам не хватало мест для сидения. На Городище можно было арендовать пуфы, но их всего 16 штук. Впрочем, многие липчане откликнулись на предложение организаторов трансляции и пришли на Городище со своими туристическими стульчиками и пледами. Но, все же, парк Победы планирует расширить сервис по аренде мест для сидения.

Вместе с этими моментами липчан волнует отсутствие фудкорт. И в этом плане организаторы уже занялись поиском партнеров. Так что не исключено, что во время просмотра нового матча сборной России липчане смогут прямо на Городище купить напитки и фаст-фуд. Вместе с продуктами питания есть задумка продавать и атрибутику. К примеру, флаги и светящиеся воздушные шары. Парк Победы постарается найти самые выгодные предложения, чтобы отдых на Городище не ударил по карману липчан.

Напомним, что встреча сборных России и США в ¼ финала Чемпионата мира начнется завтра, 23 мая, в 17:15.
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#Городище #сервис #фан-зона

Комментарии (8)

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Перри Мейсон

11 минут назад
А ты на правду не обижайся, а зачем во время матча, который идёт максимум 3 часа душ? И почему болельщики идиоты, а не организаторы???
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Ты видно из тех,

12 минут назад
ЧЕЛ, кто на фото как дебил на строительных полетах сидит. Колхозан.
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А ты на правду не обижайся

16 минут назад
ЧЕЛ, Это как себя надо не уважать, что бы с подругой припереться на это мероприятие, где нет никаких условий для нормального просмотра. Ты просто дикое чмо и не знаешь как должна выглядить настоящая фан-зона-не только биотоуалетв а умывальники и душ, солики и стулья в достаточном колличестве, напитки и еда, большие экраны с хорошим звуком. Но ты колхозное быдло к этому не привык, ты любишь грысть семечки, ковырятся в носу и ссать за углом. Мудак ты полный.
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Юрок Алтушок.

16 минут назад
Значит ужасом торговать вдоль дорог нельзя, а всяким дерьмом на Городище можно. Роспотребнадзор, это отведенное для торговли место?
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ЧЕЛ

24 минуты назад
1500 ИДИОТОВ тебе подходит это название. А "м у д а к" это ты и с этим согласятся 1500 человек.
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1500 идиотов

45 минут назад
на один биотуалет и 16 пуфов. Посетители городища-вы полные мудаки. Сходи в спортбар-там тебе и стол со стулом, и поесть-попить и туалет. Даже руки помоешь после того как за писюнь подержишься. А нет денег-сиди дома возле телевизора. Тоже хороший вариант. Хоть поссышь культурно.
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иринка

55 минут назад
сколько бездельников!!!! жесть.
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лютый

сегодня, 12:24
туалет-река Липка, шаверма в бывшем туалете на Театральной все рядом.
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