Сергей Иванов избавился от приставки и.о.

Бывший мэр Липецка вошел в одну реку дважды, снова став главой Тербунского района.

Сегодня на сессии Тербунского райсовета 29 депутатов выбрали из двух кандидатов на должность главы райадминистрации района Сергея Иванова, бывшего главу Липецка, последний месяц работавшего и.о. главы исполнительной ветви власти района.



За кандидатуру главы Липецка свои голоса отдали 26 депутатов. За его визави, военкома Тербунского и Воловского района Вячеслава Якунина, проголосовал один. Разгул демократии обеспечили два депутата, воздержавшихся от поддержки обоих кандидатов.



До начала политический карьеры Сергей Иванов, уроженец села Хутор-Березовка Тербунского района, работал на разных должностях в ОАО «Тербунский элеватор», был директором филиала компании по производству ячменя ЗАО МПБК «Очаково». В 2005 году Сергей Иванов становится заместителем главы администрации Тербунского района. В этой должности Иванов проработал три года. В 2007 году его избрали главой администрации района, в 2012-м - переизбрали на второй срок. В апреле 2015 года Олег Королев назначил своего земляка вице-губернатором, курирующим вопросы здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости населения, демографической политики. А в декабре того же года после ухода с должности главы администрации Липецка Михаила Гулевского губернатор выдвинул 41-летнего Сергея Иванова в кандидаты на замещение ставшей вакантной должности мэра. 29 декабря 2015 года Липецкий городской Совет одобрил кандидатуру Сергея Иванова. А 29 марта этого года он ушел по собственному желанию в отставку с должности главы Липецка.