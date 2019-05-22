Общество

39 минут назад

Сергей Иванов избавился от приставки и.о.

14 991
#Сергей Иванов
3
Сергей Иванов избавился от приставки и.о.

Бывший мэр Липецка вошел в одну реку дважды, снова став главой Тербунского района.

Сегодня на сессии Тербунского райсовета 29 депутатов выбрали из двух кандидатов на должность главы райадминистрации района Сергея Иванова, бывшего главу Липецка, последний месяц работавшего и.о. главы исполнительной ветви власти района.

За кандидатуру главы Липецка свои голоса отдали 26 депутатов. За его визави, военкома Тербунского и Воловского района Вячеслава Якунина, проголосовал один. Разгул демократии обеспечили два депутата, воздержавшихся от поддержки обоих кандидатов.

До начала политический карьеры Сергей Иванов, уроженец села Хутор-Березовка Тербунского района, работал на разных должностях в ОАО «Тербунский элеватор», был директором филиала компании по производству ячменя ЗАО МПБК «Очаково». В 2005 году Сергей Иванов становится заместителем главы администрации Тербунского района. В этой должности Иванов проработал три года. В 2007 году его избрали главой администрации района, в 2012-м - переизбрали на второй срок. В апреле 2015 года Олег Королев назначил своего земляка вице-губернатором, курирующим вопросы здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости населения, демографической политики. А в декабре того же года после ухода с должности главы администрации Липецка Михаила Гулевского губернатор выдвинул 41-летнего Сергея Иванова в кандидаты на замещение ставшей вакантной должности мэра. 29 декабря 2015 года Липецкий городской Совет одобрил кандидатуру Сергея Иванова. А 29 марта этого года он ушел по собственному желанию в отставку с должности главы Липецка.
14 991
#Сергей Иванов
3

Комментарии (14)

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Сова

1 минуту назад
Так вот наш тербунский сэр, муллиард пытался спЭр. Да задача не зашла, вот такие вот дела. Есть дела, отставки есть нету сроков, ни присесть. Кум кума и руку моет, поругает и отмолит.
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ШНУР

1 минуту назад
Надо меня выбирать, я всех нагну .
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Тагинчик

4 минуты назад
Город Пипецк, город диванных нытиков, которые для города ни чего ни когда не сделали, даже возле своего подъезда бумажку не поднимут, за то других обсудят. Раньше в советское время Липчан уважали, сейчас превратились в колхозный базар на диване.
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гость

5 минут назад
Губерния, себе соболезнуй!
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Сова

5 минут назад
ДоЛожили, что у нас есть шанхай и еврокласс, есть еще и ОЭЗ, Новолипецк тут уже. Есть налоги и заботы. Есть и кузня кадров - Сбер. Фантомас оттуда спер, мулиард и лезет выше в губернаторы ио. Денег нет, но мы крепимся, и отчасти веселимся.
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гость

6 минут назад
Дальше-хуже, в жопе ты живешь,а у нас всё нормуль и с дорогами и с зарплатами!
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Угробил

7 минут назад
город теперь деревни кирдык Он же не образованный бездарь
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Гость

10 минут назад
Обязательно пойду на выборы губернатора Липецкой обл., в Сентябре, и уже знаю за кого проголосую, и даже если в Нижнем парке появятся унитазы с позолотой, свой голос отдам не ВРИО
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Дальше-хуже

14 минут назад
Тербунцы, у вас был шанс. Вы его упустили. Теперь не нойте, что ваш район * в области.
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Блин горелый

16 минут назад
А это что за зверь "глава РАЙадминистрации РАЙона"? Или "глава РАЙадминистрации России" тоже бывает? Гэ=48, вы чё, совсем стыд потеряли?
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