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Липчане остались и без отдыха, и без денег

8 1383
#отдых
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Липчане остались и без отдыха, и без денег

Клиентов с базы отдыха отправили к адвокату.

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Липчанин Никита Демихов хотел провести выходные за городом, забронировал домик на базе «Чайка», но остался и без отдыха, и без денег. Никита утверждает, что он — не единственный обманутый «Чайкой» клиент.

- Я еще зимой в офисе внес депозит на свое имя, то есть сделал предоплату. По ней я мог бронировать номера и домики. И вот я забронировал домик на выходные, но буквально через пару дней мне позвонили и сказали приехать в «Чайку» в Задонский район и решить вопрос с проживанием. Там нас встретила то ли сотрудница, то вообще частное лицо - показывать документы она отказалась. Она мне рассказала, что 25 апреля в «Чайке» случился «переворот» - поменялся собственник базы. Мне отказали в проживании, женщина отказалась вернуть деньги (подробнее — см. видео), она сказала обращаться к прошлому собственнику, который продал бизнес. Кто эти люди, как их найти — неизвестно, - говорит Никита. - Причем мне тут же предложили наличными и даже со скидкой оплатить проживание, если я заключу частный договор с этой непонятной женщиной. Ладно мои выходные, но ведь там же я встретил мамочек, дети которых из-за пертурбаций в «Чайке» остались без выпускного из четвертого класса. И там суммы — от 50 000 рублей.

Под видом частного клиента корреспонденты GOROD48 позвонили в «Чайку» и поинтересовались тем, можно ли забронировать номера. Оказалось, что да. Менеджер была готова оставить за корреспондентами номер, если мы оставим свой телефон. Девушка милым голосом предложила оплатить бронь на базе не только наличными, но и банковским переводом с карты на карту. Правда, на чью именно карту и не останутся ли потом корреспонденты без брони — не уточнила. А вот получить комментарий по ситуации с Никитой и его товарищами по несчастью не удалось: телефоны компании перестали отвечать.

...Никита решил обратиться в полицию. Он написал заявление. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, в Задонском отделении полиции зарегистрированы уже два заявления от граждан. В обоих случаях люди оплатили проживание, составили договоры, но услуги так и не получили. Материалы заявлений находятся на проверке. Сложность в установлении правды состоит в том, что сейчас и прежние, и новые собственники находятся в отъезде. Для того, чтобы разобраться, нужно истребовать документы на недвижимость и по бизнесу. После проверки при наличии состава преступления может быть решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

- И, вообще, есть ощущение, что никаких смен собственников не было. Через открытые источники я сам выяснил, что компания «Легат», юридическое лицо «Чайки», зарегистрирована на двух учредителей — Вячеслава и Ирину Грыжанову. Именно Ирину нам назвали как нового собственника «Чайки». Но что же это за новый собственник, компания которого еще зимой оформила со мной договор? Складывается впечатление, что наши деньги пошли по «серым» схемам, а заявленная смена собственника — спектакль для ухода от налогов, - делится ощущениями Никита.

Бизнесмен Вячеслав Грыжанов уже известен липчанам по скандалу с фитнес-клубом «Оранж фитнес». Компании предпринимателя погрязли в долгах, и приставам пришлось арестовать стоящие в залах тренажеры. Также известно, что в конце прошлого года Вячеслав Грыжанов по иску о банкротстве попал под реструктуризацию долга. Требования кредиторов составляют менее 7 млн рублей.
8 1383
#отдых
3

Комментарии (8)

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3 минуты назад
НЕ ПАТРИОТ, статья-то не об этом, но этот факт - как раздражитель для многих не очень богатых или совсем не богатых родителей. Все это кидалово - вам подарки с неба за вашу безмозглость и развращение детей пышными празднествами.
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Понтовики

6 минут назад
@, беда в том, что чрезмерно активные мамашки с деньгами все это придумывают и "подтягивают" менее обеспеченных родителей, а то и совсем не обеспеченных. Не оплатишь это "мероприятие с размахом" - твоего ребенка заклюют, сделают вторым-третьим сортом. Угомонитесь, НЕ ПАТРИОТЫ, везите своего отпрыска за границу и там ему устраивайте индивидуальные фейерверки. А выпускной в детсаду или начальной школе должен быть просто милым детским праздником без сумасшедших затрат. Ваши дешевые понты уже всех достали!
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НЕ ПАТРИОТ

17 минут назад
@, а статья-то совершенно не об этом! Но, зацепиться-то надо!!! Да, родительские понты, и??? Себе не можете позволить, так завидуйте молча.
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@

35 минут назад
Родительские понты! Я не думаю, что все поголовно родители могут оплатить такой "значительный" выпускной. Совсем обалдели.А еще вопят, что денег нет!
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Маруся

38 минут назад
Хорошо живём, видно, у тебя дети давно выросли. Сейчас уже с садика такие выпускные закатывают, что наши выпускные после окончания школы тихо меркнут на фоне. Для детсадовцев базы отдыха арендуют с салютами, а ты говоришь - 4 класс...
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Kot Begemot

40 минут назад
мошенники. обычные липецкие мошенники-колхозаны. понимают только силу и базар по понятим, осле чего уползают в норку
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Хорошо живём

47 минут назад
"я встретил мамочек, дети которых из-за пертурбаций в «Чайке» остались без выпускного из четвертого класса. И там суммы — от 50 000 рублей". Даже не представляю как "четвероклашки" без выпускного проживут))) это же такое событие 4 года отучились
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Маруся

47 минут назад
А разве не Клевцов владелец Чайки?
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