Происшествия
сегодня, 10:56
Липчане остались и без отдыха, и без денег
Клиентов с базы отдыха отправили к адвокату.
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Липчанин Никита Демихов хотел провести выходные за городом, забронировал домик на базе «Чайка», но остался и без отдыха, и без денег. Никита утверждает, что он — не единственный обманутый «Чайкой» клиент.
- Я еще зимой в офисе внес депозит на свое имя, то есть сделал предоплату. По ней я мог бронировать номера и домики. И вот я забронировал домик на выходные, но буквально через пару дней мне позвонили и сказали приехать в «Чайку» в Задонский район и решить вопрос с проживанием. Там нас встретила то ли сотрудница, то вообще частное лицо - показывать документы она отказалась. Она мне рассказала, что 25 апреля в «Чайке» случился «переворот» - поменялся собственник базы. Мне отказали в проживании, женщина отказалась вернуть деньги (подробнее — см. видео), она сказала обращаться к прошлому собственнику, который продал бизнес. Кто эти люди, как их найти — неизвестно, - говорит Никита. - Причем мне тут же предложили наличными и даже со скидкой оплатить проживание, если я заключу частный договор с этой непонятной женщиной. Ладно мои выходные, но ведь там же я встретил мамочек, дети которых из-за пертурбаций в «Чайке» остались без выпускного из четвертого класса. И там суммы — от 50 000 рублей.
Под видом частного клиента корреспонденты GOROD48 позвонили в «Чайку» и поинтересовались тем, можно ли забронировать номера. Оказалось, что да. Менеджер была готова оставить за корреспондентами номер, если мы оставим свой телефон. Девушка милым голосом предложила оплатить бронь на базе не только наличными, но и банковским переводом с карты на карту. Правда, на чью именно карту и не останутся ли потом корреспонденты без брони — не уточнила. А вот получить комментарий по ситуации с Никитой и его товарищами по несчастью не удалось: телефоны компании перестали отвечать.
...Никита решил обратиться в полицию. Он написал заявление. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, в Задонском отделении полиции зарегистрированы уже два заявления от граждан. В обоих случаях люди оплатили проживание, составили договоры, но услуги так и не получили. Материалы заявлений находятся на проверке. Сложность в установлении правды состоит в том, что сейчас и прежние, и новые собственники находятся в отъезде. Для того, чтобы разобраться, нужно истребовать документы на недвижимость и по бизнесу. После проверки при наличии состава преступления может быть решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
- И, вообще, есть ощущение, что никаких смен собственников не было. Через открытые источники я сам выяснил, что компания «Легат», юридическое лицо «Чайки», зарегистрирована на двух учредителей — Вячеслава и Ирину Грыжанову. Именно Ирину нам назвали как нового собственника «Чайки». Но что же это за новый собственник, компания которого еще зимой оформила со мной договор? Складывается впечатление, что наши деньги пошли по «серым» схемам, а заявленная смена собственника — спектакль для ухода от налогов, - делится ощущениями Никита.
Бизнесмен Вячеслав Грыжанов уже известен липчанам по скандалу с фитнес-клубом «Оранж фитнес». Компании предпринимателя погрязли в долгах, и приставам пришлось арестовать стоящие в залах тренажеры. Также известно, что в конце прошлого года Вячеслав Грыжанов по иску о банкротстве попал под реструктуризацию долга. Требования кредиторов составляют менее 7 млн рублей.
- Я еще зимой в офисе внес депозит на свое имя, то есть сделал предоплату. По ней я мог бронировать номера и домики. И вот я забронировал домик на выходные, но буквально через пару дней мне позвонили и сказали приехать в «Чайку» в Задонский район и решить вопрос с проживанием. Там нас встретила то ли сотрудница, то вообще частное лицо - показывать документы она отказалась. Она мне рассказала, что 25 апреля в «Чайке» случился «переворот» - поменялся собственник базы. Мне отказали в проживании, женщина отказалась вернуть деньги (подробнее — см. видео), она сказала обращаться к прошлому собственнику, который продал бизнес. Кто эти люди, как их найти — неизвестно, - говорит Никита. - Причем мне тут же предложили наличными и даже со скидкой оплатить проживание, если я заключу частный договор с этой непонятной женщиной. Ладно мои выходные, но ведь там же я встретил мамочек, дети которых из-за пертурбаций в «Чайке» остались без выпускного из четвертого класса. И там суммы — от 50 000 рублей.
Под видом частного клиента корреспонденты GOROD48 позвонили в «Чайку» и поинтересовались тем, можно ли забронировать номера. Оказалось, что да. Менеджер была готова оставить за корреспондентами номер, если мы оставим свой телефон. Девушка милым голосом предложила оплатить бронь на базе не только наличными, но и банковским переводом с карты на карту. Правда, на чью именно карту и не останутся ли потом корреспонденты без брони — не уточнила. А вот получить комментарий по ситуации с Никитой и его товарищами по несчастью не удалось: телефоны компании перестали отвечать.
...Никита решил обратиться в полицию. Он написал заявление. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, в Задонском отделении полиции зарегистрированы уже два заявления от граждан. В обоих случаях люди оплатили проживание, составили договоры, но услуги так и не получили. Материалы заявлений находятся на проверке. Сложность в установлении правды состоит в том, что сейчас и прежние, и новые собственники находятся в отъезде. Для того, чтобы разобраться, нужно истребовать документы на недвижимость и по бизнесу. После проверки при наличии состава преступления может быть решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
- И, вообще, есть ощущение, что никаких смен собственников не было. Через открытые источники я сам выяснил, что компания «Легат», юридическое лицо «Чайки», зарегистрирована на двух учредителей — Вячеслава и Ирину Грыжанову. Именно Ирину нам назвали как нового собственника «Чайки». Но что же это за новый собственник, компания которого еще зимой оформила со мной договор? Складывается впечатление, что наши деньги пошли по «серым» схемам, а заявленная смена собственника — спектакль для ухода от налогов, - делится ощущениями Никита.
Бизнесмен Вячеслав Грыжанов уже известен липчанам по скандалу с фитнес-клубом «Оранж фитнес». Компании предпринимателя погрязли в долгах, и приставам пришлось арестовать стоящие в залах тренажеры. Также известно, что в конце прошлого года Вячеслав Грыжанов по иску о банкротстве попал под реструктуризацию долга. Требования кредиторов составляют менее 7 млн рублей.
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Понтовики
НЕ ПАТРИОТ
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Маруся
Kot Begemot
Хорошо живём
Маруся