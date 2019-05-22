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В Липецкой области планируют открыть третий ресурсный класс для детей с аутизмом
Ресурсные классы, которые открылись в этом учебном году в двух новых липецких школах № 60 и № 30, показали свою эффективность. Психологи отметили значительное снижение так называемого нежелательного поведения у учеников этих групп.
- Сегодня в Липецкой области проживает 129 детей с расстройством аутического спектра. Они обучаются в детских садах, школах, Центре дистанционного образования и Елецком интернате, - сообщил и.о. начальника управления образования региона Алексей Грушихин. – Главная наша задача - дать возможность таким детям общаться со сверстниками, чтобы они имели возможность дополнительно развиваться.
В этом учебном году в Липецке было открыто два класса, в них обучаются 16 человек. С ними работают 22 педагога - учителя, психологи и персональные наставники – тьюторы. Они прошли дополнительную подготовку.
На работу ресурсных классов было направлено более 14 млн. рублей. В основном эти деньги пошли на обучение педагогов, оплату их труда и приобретение необходимого оборудования.
- Ресурсные классы считаются наиболее перспективной и эффективной формой организации образовательного процесса детей-аутистов. Ребенок официально зачисляется в общеобразовательный класс, а ресурсный класс – это место, где ученику оказывают помощь и поддержку, - отметила заместитель комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи Светлана Щербатых.- И мы видим, что сегодня, в конце учебного года, воспитанники двух ресурсных классов, демонстрируют большие успехи. Поэтому важно развивать это направление.
На финансирование этих классов в 2019 году из областного бюджета направят около 10 млн. рублей. Также обсуждается создание третьего ресурсного класса и специализированной группы в одном из детских садов.
фото gppc.ru