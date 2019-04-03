Общество
43 минуты назад
Депутат областного Совета: «Природу Липецка просто изнасиловали!»
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Андрей Трофименков возмущен вырубкой деревьев на Зеленом острове.
Как уже писал GOROD48, в соцсетях в понедельник появилось видео «обновленного» Зеленого острова в центре Липецка (на изображении видно, что островок у пляжа стал «лысым» - на большей его части вырубили деревья и кустарники). Оказывается, так областные чиновники осваивают 130 млн рублей федеральных средств по программе «Сохранение уникальных водных объектов». По данным администрации региона, в этом году областным управлением экологии и природных ресурсов будет закончен второй этап экологической реабилитации реки Воронеж и начнется ее третий этап (в ходе работ липчанам обещают расчистить участок реки Воронеж длиной в 50 километров, укрепить береговую полосу, выпустить в реку более полутора миллионов мальков разных пород рыб).
Вчера тем, что происходит с очисткой реки Воронеж на природоохранном комитете областного Совета интересовался депутат Антон Сидоров. Тем, что произошло с Зеленым островом, недоволен и известный своей общественной активностью депутат областного Совета Андрей Трофименков.
На своей страничке в соцсетях Андрей Трофименков разместил гневный пост об увиденном:
«Вырублен целый лес!
Природу Липецка просто изнасиловали.
Причем это сделано руками экологов.
Таким липчане помнят Зеленый остров...
... таким он стал сейчас
Я не считаю себя специалистом в сфере экологии. Но таких формулировок на чиновничьем языке мне не достаточно:
«Работы по экореабилитации реки выполняются в черте города Липецка, которые позволят с помощью изъятых донных отложений обеспечить повышение уровня территории «Зеленого острова» и предотвратить его затопление. Работа по изъятию донных отложений и удалению обширной водной растительности в русле реки приведет к увеличению ее пропускной способности и рекреационной привлекательности. В соответствии с проектом, имеющим положительное заключение государственной экспертизы, в границах «Зеленого острова» удалены сорные породы деревьев и кустарниковой растительности. В последующем на данном участке будет произведена планировка, что позволит сформировать территорию для создания дополнительного рекреационного пространства в городской черте»
Возникают вопросы:
1. Какие «сорные породы»? - там вырублено все под корень!
2. С кем обсуждался этот проект? Почему общественность узнала об этом, когда уже все было спилено?
3. По периметру острова оставили деревья специально, чтобы с берега липчанам не было видно? Увидели только благодаря квадрокоптеру, а объяснения получили только после обсуждения в соцсетях
4. Как и кому это помогло? Как такое варварство решает проблемы острова (затопление и т.д.). Какие «великие» проблемы это помогло решить?
Я направлю депутатский запрос в областную прокуратуру и ответ опубликую на своей странице».
Вчера тем, что происходит с очисткой реки Воронеж на природоохранном комитете областного Совета интересовался депутат Антон Сидоров. Тем, что произошло с Зеленым островом, недоволен и известный своей общественной активностью депутат областного Совета Андрей Трофименков.
На своей страничке в соцсетях Андрей Трофименков разместил гневный пост об увиденном:
«Вырублен целый лес!
Природу Липецка просто изнасиловали.
Причем это сделано руками экологов.
Таким липчане помнят Зеленый остров...
... таким он стал сейчас
Я не считаю себя специалистом в сфере экологии. Но таких формулировок на чиновничьем языке мне не достаточно:
«Работы по экореабилитации реки выполняются в черте города Липецка, которые позволят с помощью изъятых донных отложений обеспечить повышение уровня территории «Зеленого острова» и предотвратить его затопление. Работа по изъятию донных отложений и удалению обширной водной растительности в русле реки приведет к увеличению ее пропускной способности и рекреационной привлекательности. В соответствии с проектом, имеющим положительное заключение государственной экспертизы, в границах «Зеленого острова» удалены сорные породы деревьев и кустарниковой растительности. В последующем на данном участке будет произведена планировка, что позволит сформировать территорию для создания дополнительного рекреационного пространства в городской черте»
Возникают вопросы:
1. Какие «сорные породы»? - там вырублено все под корень!
2. С кем обсуждался этот проект? Почему общественность узнала об этом, когда уже все было спилено?
3. По периметру острова оставили деревья специально, чтобы с берега липчанам не было видно? Увидели только благодаря квадрокоптеру, а объяснения получили только после обсуждения в соцсетях
4. Как и кому это помогло? Как такое варварство решает проблемы острова (затопление и т.д.). Какие «великие» проблемы это помогло решить?
Я направлю депутатский запрос в областную прокуратуру и ответ опубликую на своей странице».
12 689
Все шито-крыто
Деньги-в карманы,
Гость1
Фобос
48
Фобос
...
Мотя
илья
Губернатор