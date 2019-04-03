Общество

43 минуты назад

Депутат областного Совета: «Природу Липецка просто изнасиловали!»

12 689
#Зеленый остров
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Депутат областного Совета: «Природу Липецка просто изнасиловали!»

Андрей Трофименков возмущен вырубкой деревьев на Зеленом острове.

Как уже писал GOROD48, в соцсетях в понедельник появилось видео «обновленного» Зеленого острова в центре Липецка (на изображении видно, что островок у пляжа стал «лысым» - на большей его части вырубили деревья и кустарники). Оказывается, так областные чиновники осваивают 130 млн рублей федеральных средств по программе «Сохранение уникальных водных объектов». По данным администрации региона, в этом году областным управлением экологии и природных ресурсов будет закончен второй этап экологической реабилитации реки Воронеж и начнется ее третий этап (в ходе работ липчанам обещают расчистить участок реки Воронеж длиной в 50 километров, укрепить береговую полосу, выпустить в реку более полутора миллионов мальков разных пород рыб).

Вчера тем, что происходит с очисткой реки Воронеж на природоохранном комитете областного Совета интересовался депутат Антон Сидоров. Тем, что произошло с Зеленым островом, недоволен и известный своей общественной активностью депутат областного Совета Андрей Трофименков.

На своей страничке в соцсетях Андрей Трофименков разместил гневный пост об увиденном:

«Вырублен целый лес!

Природу Липецка просто изнасиловали.

Причем это сделано руками экологов.

o5pQaP6yv1k.jpg 
Таким липчане помнят Зеленый остров... 

QAzaV0B1YgM.jpg

... таким он стал сейчас

Я не считаю себя специалистом в сфере экологии. Но таких формулировок на чиновничьем языке мне не достаточно:

«Работы по экореабилитации реки выполняются в черте города Липецка, которые позволят с помощью изъятых донных отложений обеспечить повышение уровня территории «Зеленого острова» и предотвратить его затопление. Работа по изъятию донных отложений и удалению обширной водной растительности в русле реки приведет к увеличению ее пропускной способности и рекреационной привлекательности. В соответствии с проектом, имеющим положительное заключение государственной экспертизы, в границах «Зеленого острова» удалены сорные породы деревьев и кустарниковой растительности. В последующем на данном участке будет произведена планировка, что позволит сформировать территорию для создания дополнительного рекреационного пространства в городской черте»

Возникают вопросы:

1. Какие «сорные породы»? - там вырублено все под корень!

2. С кем обсуждался этот проект? Почему общественность узнала об этом, когда уже все было спилено?

3. По периметру острова оставили деревья специально, чтобы с берега липчанам не было видно? Увидели только благодаря квадрокоптеру, а объяснения получили только после обсуждения в соцсетях

4. Как и кому это помогло? Как такое варварство решает проблемы острова (затопление и т.д.). Какие «великие» проблемы это помогло решить?

Я направлю депутатский запрос в областную прокуратуру и ответ опубликую на своей странице».
12 689
#Зеленый остров
1

Комментарии (12)

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Все шито-крыто

3 минуты назад
Как всегда, Артамонов заявляет об открытости и прозрачности власти, а подчиненные совершают такие преступления. Ау, администрация области!
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Деньги-в карманы,

4 минуты назад
А нам дошик на уши.Думаю,должны быть посадки,иначе прокуророк самих сажать надо.
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Гость1

4 минуты назад
Артамонов.. Ауу..уу...
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Фобос

8 минут назад
48, ты чего ? Скоро эксперты буду давать свои советы ! Фейсбучки вице мэров читать надо !
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48

9 минут назад
ТЕПЕРЬ НАМ НАДО ОТСТОЯТЬ БЫХАНОВ САД, ВЫРУБЯТ ЖЕ ЕГО РАДИ СТЕКЛА И БЕТОНА
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Фобос

11 минут назад
НЕ ЗНАЛ , говоришь Андрюша ? А у ПИНДОСОВ , вот , как ! "Политическая жизнь в США больше привязана к местным событиям и зависит от местных властей. При чем властей даже на уровне населенного пункта на 10 домов. Все вопросы, начиная от того, как красить фасады, пользоваться водой и убирать мусор, и заканчивая наличием полицейского участка и пожарной команды, решаются местной общиной. "
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...

15 минут назад
На сайте госреестра этот остров размежеван, интересно кто владелец?
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Мотя

15 минут назад
Меня ничего в Липецке не удивляет, потому и перебралась в Воронеже. Там тоже решили в Северном районе построить цемзавод. Вышел весь город и строительство отменили. Было это правда неколько леточек назад. Как жде деревцо в Липецке на вес золота. Ибо, газы, пыль, свинец, стронций
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илья

16 минут назад
Да что там остров они вес лес на силикатном вырубили, за ул Зои Космодемянской голое поле до жд дороги.
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Губернатор

23 минуты назад
Житель, правильно всё делают. Раз вырубили значит это пойдёт на пользу жителям. Просто так ничего не вырубают. Люди поймите все для вашей пользы!!!
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